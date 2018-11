Se hva vi fant på Instagram

- På riktig kurs og litt sterkere for hver dag, skriver blogger Sophie Elise i sin føste Instagram-post etter «Skal vi danse»-exiten. Scroll deg ned for å se hva vi har funnet på Instagram.

I sin forrige Instagram-post, 27. oktober, annonserte blogger Sophie Elise Isachsen overraskende at hun trakk seg fra «Skal vi danse». Bloggeren forklarte at hun har «elsket å være med», men at nå hadde kroppen sagt stopp. Etter litt over en ukes stillhet på Instagram, deler hun søndag et bilde av seg selv med følgende melding;

- Det føles litt rart å komme «tilbake» på Instagram etter å ha vist seg sårbar foran hele landet. Det var skikkelig vanskelig og veldig ensomt. Men, her er jeg - på riktig kurs og litt sterkere for hver dag. Takk for alle fine ord, det betyr enormt mye.

Heidi Klums bilder av sitt og kjærestens kostyme til halloween har gått sin seiersgang på Internett.

Se dette innlegget på Instagram I Love you Shrek ❤️ Et innlegg delt av Heidi Klum (@heidiklum) Nov. 1, 2018 kl. 7:21 PDT

Se dette innlegget på Instagram 💚 Et innlegg delt av Heidi Klum (@heidiklum) Okt. 31, 2018 kl. 4:39 PDT

Se dette innlegget på Instagram ❤️❤️ Et innlegg delt av Heidi Klum (@heidiklum) Okt. 31, 2018 kl. 3:08 PDT

Denne lille, fargerike fuglen har fått mye oppmerksomhet etter å ha dukket opp i Central Park. Det er en mandarinand, og den holder vanligvis til i Asia.



Isabel Raad tester ut livet som blondine.

Kendal Jenner blir 23 år og foreldrene, Kris og Caitlyn deler gratulasjoner på Instagram.

Blogger Anna Rasmussen deler bryllupsbilde.

Og «Love Island»-paret Andrea Sveinsdottir og Morten Dalhaug er stadig like forelsket.

