Søker deltakere til «Ex on the Beach» - Overveldende antall

Castingteamet jobber på spreng etter et «overveldende» antall søkere til den nye sesongen av realityprogrammet.

«Ex on the Beach» sjokkerte mange TV-seere da første sesong ble sendt på norske TV-skjermer i høst, men sjokkerende uttalelser, gruppesex og drama har også gitt gode seertall. Dagen etter siste episode var hver episode i snitt sett av 370.000, ifølge tall fra discovery.

I september søkte produsentene etter deltakere til en ny sesong av serien, og ifølge mediesjef i Discovery, Hanne McBride, er det mange som vil ha en bit av reality-kaka.

- Vi har fått inn et overveldende antall søkere, og teamet med ansvar for castingprosessen jobber på spreng for å sørge for at også neste sesong byr på morsomme og fine folk, sier hun til Se og Hør.

Akkurat hvor mange som har søkt vil hun ikke gå nærmere inn på, ifølge Se og Hør. McBride forteller også at de tar til seg kritikken programmet har fått etter første sesong og tar en grundig evaluering når de vurderer den neste. Samtidig påpeker hun at ikke all kritikk er like verdifull i evalueringsarbeidet.

- Nå er det også sånn at mange av våre kritikere er stolte av aldri å ha sett ett minutt av programmet, så det er ikke alle tilbakemeldinger som får like stor plass i evalueringsarbeidet. Målet vårt er å produsere en ny sesong som på ingen måte svikter noen av de trofaste seerne våre, samtidig som vi kanskje også kan appellere til enda flere.

Det er fremdeles muligheter for å søke seg med i andre sesong av programmet, men det er også en noe spesiell castingprosess en må gjennom. I programmet dukker flere av deltakernes ekser opp på stranden i Mauritius, og ifølge Se og Hør har tidligere deltakere fortalt at de må levere inn en såkalt «liggeliste» underveis i castingprosessen. Dette for at Discovery skal kunne ta kontakt med aktuelle ekser som kan være med i programmet.

