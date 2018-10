Slik gikk det med Norges første realitydeltakere

- Det skjedde en del «crazy», men takk og lov skjermet produksjonen oss fra oss selv!

(Vi.no): I dag når interessen for reality-TV stadig nye høyder. Purunge 19-åringer søker oppmerksomhet, og gjør det meste for å få det. Sex på TV vises ikke lenger bak en betalingssladd på TV 1000 - slåssing og grov utskjelling er heller ikke forbeholdt scenen hos Jerry Springer.

Man skulle tro at dagens realitydeltakere har et mål for øyet; å bli kjendis over natten. Kanskje stemmer dette for noen, men la oss ta en titt tilbake på den spede starten av reality-sirkuset i Norge, nemlig i årene 1999 og 2000:

Virkelighets-TV var et ukjent begrep for den gjengse nordmann - hva var de aller første deltakernes motivasjon for å bli med på noe som aldri før var blitt produsert for norsk TV?

- Det var litt usporty

- En av mine tanter hadde en spesielt stor glede i livet, nemlig å se på det svenske programmet Expedition Robinson. Jeg visste ikke at det eksisterte en gang, men hun pratet mye om det. Og da jeg så at det skulle komme en norsk versjon av programmet, tenkte jeg at «nå skal jeg jaggu overraske henne!». Da jeg fortalte at jeg var blitt valgt ut som en av deltakerne, ble det jubel i stuen, ler Mette Ulvestad (54) fra Skarnes.

Hun var 35 år gammel da hun i 1999 deltok i første sesong av Robinsonekspedisjonen på TV3.

ROBINSON-METTE FØR OG NÅ: Mette Ulvestad var 35 år da hun deltok i sesong en av Robinsonekspedisjonen i 1999.

- Jeg ble stemt ut tidlig, de anså meg for å være en relativ hard konkurrent. Selve konseptet syns jeg var litt usporty i den forstand at jeg drev med idrett, så jeg var vant til at de beste skulle være igjen til slutt, forteller Ulvestad.

Fakta: Robinsonekspedisjonen

En norsk reality-serie som ble vist på TV3 fra 1999 til 2013 og på TV2 fra 2015. Konseptet går ut på at en gruppe mennesker på 16-20 personer skal bo på en øde sydhavsøy i 30 dager med minimalt av utstyr og mat.

Personene blir inndelt i to lag som skal kjempe mot hverandre i ulike konkurranser. Halvveis i oppholdet blir lagene slått sammen og konkurransen gjøres individuell. En av deltakerne stemmes ut i hver episode. Robinsonekspedisjonen regnes som den første norskproduserte reality-TV-serien. Kilde: Wikipedia.





Da hun meldte seg på, tenkte hun ikke spesielt mye på hvordan det kunne påvirke livet hennes.

- Jeg var voksen og hadde hodet godt påskrudd. Jeg visste hva jeg ville, og var ikke redd i det hele tatt. Jeg fikk noe oppmerksomhet fra andre på grunn av deltakelsen min, men det var bare positivt, sier 54-åringen.

På TV hvert tiende år

Men så var ikke TV-opptreden ukjent for Mette før Robinsonekspedisjonen heller:

- Jeg var med i en film som viste dagliglivet på en farm i England mens jeg bodde der, faktisk. Og etter det har jeg hatt som mål å være på TV en gang hvert tiende år! Og det har jeg klart, ler 54-åringen.

For etter Robinsonekspedisjonen meldte hun seg selv og venninnen på makeover-programmet Trinny&Susannah Norge.

- Det neste jeg vil være med på er Amazing Race. Og så har jeg veldig lyst å være med på 71° nord, men jeg orker ikke tanken på å bære disse tunge sekkene, humrer Mette.

Årsaken til at Mette ønsker å fortsette som reality-deltaker, er at hun mener man må lage sin egen moro.

- Oppmerksomheten spiller ingen rolle for meg. Dette er minner for livet hvor man skaper sine egne øyeblikk. Jeg tror ikke at alt av dagens realityshow er en fordel å ha på CV-en, men det jeg har vært med på har bare vært artige opplevelser, smiler hun.

- Jeg hadde en forræder-rolle

Drøye 20 år tilbake i tid, ser 36 år gamle Kjersti Nesbakk fra Oslo en annonse i avisen:



«Vil du være med på et eventyr i Frankrike sammen med TVNorge?»

Kjersti har akkurat blitt separert og flyttet inn i ny leilighet, og tenker: «dette har jeg lyst til!».

- Dette er jo hundre år siden, og jeg tenkte egentlig ikke over at det var et realityshow på TV, men mer at det var et reiseeventyr, sier Kjersti, nå 54 år.

Eventyret hun sikter til, var første sesong av programmet Muldvarpen. Etter første audition ble Kjersti valgt ut som en av deltakerne, og faktisk tildelt hovedrollen som muldvarpen.

MULDVARPEN-KJERSTI FØR OG NÅ: Kjersti Nesbakk var 36 år gammel da hun deltok i seong en av Muldvarpen i 2000.

- Programlederen var litt fortvilet over oss, vi jo skulle holde fokus på oppgavene, konseptet og konkurransen i programmet. Men vi var litt på tur, vi!

Fakta: Muldvarpen

En norsk reality-tv-serie som ble vist på TVNorge fra 2000-2002.

Programmet ble innspilt i Frankrike, Spania og Canada. Muldvarpen var basert på den belgiske reality-koseptet De Mol, fra 1999. Konseptet er solgt til en rekke land. Konseptet fungerte slik at 12 deltakere skulle deles inn i grupper og løse diverse oppgaver. Godkjente oppdrag gav dem penger til premiekassen. Blant deltakerne var det en muldvarp som hadde som oppgave å sabotere oppgaver. På slutten av hver episode skulle hver deltaker svare på spørsmål om muldvarpen. Den som visste minst om vedkommende, måtte forlate gruppen. Kilde: Wikipedia.





Flesteparten av de andre deltakerne var voksne fra midten av 30-årene opp til 50-årsalderen.

- Konseptet var veldig gøy fordi det var ingen som ble stemt ut. Du røk ut fordi du ikke klarte å følge med på oppgaven. Det handlet ikke om man likte en person eller ikke, sier Nesbakk.

54-åringen husker deltakelsen som en fantastisk opplevelse med helikoptertur, hesteridning og strikkhopp. De glemte ofte kameraene rundt, og regien i seg selv var ganske løs. Samtidig var hun bevisst på å vise seg på en bra måte, spesielt siden hun var mor til to jenter.

- Siden jeg var muldvarpen, hadde jeg en forræder-rolle, men det var jo et spill. Det gjorde det enklere.

Møtte ektemannen

Da showet ble vist på TVNorge i 2000, fikk man ikke oppmerksomheten fra sosiale medier. PR rundt programmet og deltakerne skjedde stort sett gjennom den kulørte pressen. Men både underveis og i etterkant, ble Kjersti gjenkjent på gaten av andre:

- Jeg ble tilsnakket av ukjente ved noen anledninger, en gang av ungdommer som sa at jeg var den som lurte vennene mine. Jeg sa at det var fint at de reagerte på det, men at det jo var en rolle jeg hadde, forteller 54-åringen.

Å delta på realityprogram har ikke preget livet til Kjersti på en negativ måte i etterkant, heller stikk motsatt: hun møtte sin fremtidige ektemann i showet, og fikk flere varige vennskap med andre deltakere i Muldvarpen.

- At jeg kan si at jeg har vært med i et realityprogram, synes andre er litt gøy. Jeg kunne kanskje blitt med igjen, men da kommer det selvsagt an på konseptet. Det er lett å glemme at Farmen og 71° nord også er reality. Få vet heller ikke hvor opptatte de produksjonsansvarlige er i å ivareta deltagerne på Paradise Hotel.

- Flatfylla i seks uker

- Jeg kom helt til finalen, men røk ut på spørsmålet om hvor mange sexpartnere en av deltakerne hadde hatt. Det var ikke så interessant for meg, sier May Britt Renée Dale (54).

May Britt deltok i første sesong av TVNorge-programmet Villa Medusa i 2000. Den gang var hun 35 år, og drevet av ren eventyrlyst.

VILLA MEDUSA-MAY FØR OG NÅ: May Britt Renée Dale var 35 år da hun deltok i sesong en av Villa Medusa i 2000.





- Jeg så for meg en opplevelse hvor overlevelse var hovedpoenget. Ikke ante jeg at det ble flatfylla på TV i seks uker, sier May Britt.

Fakta: Villa Medusa



En norsk reality-serie som gikk tre sesonger på TVNorge fra 2000 til 2001. Programmet var populært i starten, men i tredje sesong falt mange av seerne i fra. Konseptet i Villa Medusa gikk ut på at åtte personer skulle bo sammen på et feriested i seks uker, uten penger, kredittkort og mobiltelefon. Oppdraget var å tjene penger til å betale oppholdet. Hvordan pengene ble hentet inn var avhengig av deltakernes kreativitet. I slutten av hver episode møttes deltakerne til et stormøte hvor de gav hverandre poeng. En hvit kamel gav ett pluss-poeng mens en svart kamel gav ett minus-poeng. De som i finalen hadde flest hvite kameler hadde størst sjanse til å vinne premien på 100 000 kr. Alle fra 20 til 35 år kunne søke om å delta i programmet. Første sesong ble innspilt på Gran Canaria. Kilde: Wikipedia.

Før hun meldte seg på programmet, hadde hun jobbet som modell og deltatt i reklamefilmer. Hun var hverken sjenert eller spesielt engstelig for å opptre på virkelighets-TV, og fryktet heller ikke for oppmerksomheten fra dem som fulgte med på programmet.

Kom i helikopter for intervju

- Men etter Villa Medusa ble det ekstremt mye oppmerksomhet med forsider i VG, programmer på TV, og jeg ble gjenkjent overalt. Det var umulig å gå på byen uten at folk skulle snakke om det. Det verste er at folk tror de kjenner deg ut i fra noen timer på TV, forteller 54-åringen.

Da TV 2 kom med helikopter til Rena for å intervjue henne, toppet det seg:

- Da kjente jeg at dette kanskje ble litt mer en jeg hadde tenkt!

Oppmerksomheten som May Britt fikk, har derimot ikke skremt henne i etterkant: hun deltok også på TVNorges realityprogram Den Siste Viking i 2014.

- Det var en fantastisk opplevelse. Min store drøm er å være med på 71° nord eller Farmen. Det er flotte programmer! Den andre søpla som produseres nå, med sex, fyll, og mobbing, er bare forkastelig.

Ville finne på noe for sommeren

I 1999 var 68 år gamle Jon Sverre Lund 49 år, nyskilt, singel og stod foran en sommer uten planer. Da han så invitasjonen til et nytt program på TVNorge, ble det hans motivasjon for å finne på noe for sommeren.

- Jeg hadde ingen formening om hva jeg skulle delta på. De tankene fikk jeg først da vi var i gang. Jeg innså at produksjonen kunne bestemme hvilken person jeg var, og derfor ble jeg litt forsiktig i henhold til hva jeg gjorde, og sa. Kanskje for forsiktig, forteller Lund.

Han snakker om sin deltakelse i første sesong av 71° nord på TVNorge i 1999.

71 GRADER NORD-JON FØR OG NÅ: Jon Sverre Lund var 49 år da han deltok i sesong en av 71 grader nord i 1999.

- Vi skulle på tur, de neste på TV

Det hadde ikke vært vist noe lignende på norsk TV før, så han hadde heller ingen idé om hva han meldte seg på, hva gjaldt eksponering.

Fakta: 71° Nord



En norsk reality-TV-serie som har blitt vist på TVNorge siden 1999. Konseptet handler om at en gruppe deltakere skal ta seg fra Lindesnes til Nordkapp. Ferden er inndelt i faser og én deltager sendes hjem i hver episode. Deltakerne er oftest vanlige mennesker, men det har også vært vist flere kjendisversjoner. En større pengepremie tildeles vinneren. 71° nord og Robinsonekspedisjonen var de to første reality-TV-programmene som ble produsert og sendt i Norge. Konseptet er norsk og har blitt solgt til flere land. Kilde: Wikipedia

- Den store forskjellen mellom da og det som skjer i dag, er, som en av de ansatte i produksjonen uttalte: «vi skulle på tur, mens de som meldte seg på sesong to, skulle på TV». Vi ante ikke hva vi skulle være med på.

Mens 71° nord pågikk, måtte Jon Sverre finne seg i å få oppmerksomhet fra folk rundt seg, og det syntes han var både uventet og uvant.

- Jeg gikk imidlertid veldig raskt fra å være en C-kjendis til en Å-kjendis, så det har på ingen måte påvirket mitt liv i etterkant, forteller 68-åringen.

- Kan få ødelagt livene sine

I norsk reality har man sett en økende bratt kurve når det kommer til sex, fyll og til dels grov eksponering.

Paradise Hotel og Ex on the beach er kanskje de to programmene som flest har i bakhodet når det snakkes om skandaler på TV.

Her er de fire reality-veteranene stort sett av samme formening:

- Jeg skal ikke dømme noen, men jeg blir nesten trist på vegne av de unge som ødelegger for seg selv ved å være med på slike show, sier Mette Ulvestad.

Etter at første sesong av Villa Medusa var vist på TV, ble programmet i 2000 omtalt som «Den store fyllafesten» i VG, med «heftige krangler, fylleorgier og en dose romantikk».

Villa Medusa- May Britt gremmes likevel når hun ser innslag fra de nye, ville programmene, som hun kaller dem:

- Ungdom aner ikke hva de kaster seg ut i, og de kan virkelig få ødelagt livene sine. Det skjedde en del crazy i Villa Medusa, men takk og lov så skjermet produksjonen oss fra oss selv, og det ble ikke vist, sier hun og legger til:

- Når man drikker mye, så mister man hodet. Man gjør ting man aldri ville ha gjort i det virkelige livet, og når man blottlegger alt dette i media, kan det få store konsekvenser. Du er i en boble, og du glemmer det virkelige livet du møter når du kommer ut, understreker hun.

Kjersti Nesbakk mener at det å blottlegge personligheten sin i så stor grad, kan bli vanskelig i etterkant.

- Dagens deltakere er kanskje klar over hva de begir seg ut på, men de kan få seg et sjokk når de ser seg selv på TV etterpå. Før var vi ikke like klar over det, men så ble vi heller ikke eksponert på samme måte som deltakerne blir gjennom alle kanaler i dag. Jeg ville ikke at min sønn skulle ha gjort det i dag, sier hun.

Jon Sverre er ekstra godt kjent med det som skjer i dagens realityshow siden både hans stedatter, Kristin Gjelsvik og hennes samboer, Dennis Poppe, har deltatt i ulike realityprogram som Paradise Hotel, Robinsonekspedisjonen, Camp Culinaris og Farmen Kjendis.

- Hvis man er bevisst hva man deltar på, og hvordan man ønsker å bli fremstilt, så kan det være positivt. Jeg burde vært mer utfordrende under min deltagelse i 71° nord, for det tåler seerne, sier han mens han legger til:

- Men det kommer på CVen, og det er ikke sikkert at en fremtidig potensiell arbeidsgiver er like begeistret for all type «aktivitet» på skjermen. Og muligheten for å avsløre en mangel på allmennkunnskap, er absolutt til stede, men heldigvis er glemselskurven bratt. Deltagelse kan gi deg muligheter, men også stenge dører, mener Jon Sverre.

Hva om det var dine foreldre?

Siden sosiale medier ikke eksisterte i 1999 i Norge, fikk ikke deltakerne av datidens realityprogram i nærheten av så mye eksponering som i dag. Nå vil film og bilder være lett tilgjengelig for alle å spore opp flere år etter at programmet er over.

Mette har følgende råd til unge som tenker på å melde seg på et realityshow:

- Spør deg selv hva du ville ha tenkt hvis det var dine foreldre som var med på dette. Hvordan ville du ha følt det om du fant filmer av foreldrene dine som har sex på TV? Prøv å forestille deg hvordan det kan bli for dine barn om du en gang blir forelder selv. Jeg hadde ikke syns det var OK, sier hun.

May Britt håper at ungdom som er fristet til å bli realitydeltaker er klar over at konsekvensene kan bli store jobbmessig.

- Og ikke minst kan de få seg en psykisk knekk, det kan koste deg dyrt, mener hun.

Jon Sverre Lund mener unge gjerne må melde seg på et realityprogram, men være bevisst på hva de gjør og hva de deltar på:

- Ikke tro at en deltagelse i et realityshow skal skape din fremtid, men det kan være en festlig og lærerik opplevelse å ta med seg, sier han.

På spørsmål om de selv kunne tenke seg å være med på konsepter som Paradise Hotel og Ex on the beach, svarer de fire reality-veteranene, ikke overraskende, samstemt:

- Nei, overhodet ikke!

