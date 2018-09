Spilleliste: 10 nye sanger du bør høre på nå

Nye låter av Prince, Dolly Parton, Smashing Pumpkins, OnklP og Tom Waits.

Det har blitt vanskeligere å følge med på ny musikk, men det betyr ikke at det ikke kommer mye god ny musikk. Vi har samlet 10 av de beste nye låtene som er kommet den siste tiden.

OnklP - Føler Meg Bedre

Han har ikke lenger Styggen på Ryggen, eller er dette noe du bør lese mellom en linje eller to? Nok en god låt fra OnklP som kan ha bred appell.

Prince - 17 days (Piano & A Microphone)

Prince gir selvfølgelig ikke ut ny musikk, men hans arkiv blir nå gitt ut. Denne innspillingen som andre ville kalt en demo viser hvor god Prince var. En genial låt gjort utrolig i 1983.

Dolly Partion/Sia - Here I Am

Denne låten er fra soundtracket til Netflix-filmen Dumplin'. Hovedrollen spilles for øvrig av Jennifer Aniston. Sia og Dolly passer sjokkerende godt sammen. To store stemmer i en klassisk ballade som bygger seg opp til allsang både på grenser, treningssentre og i bilen.

Low - Always Trying to Work it Out

Her beveger vi oss litt mer inn i vanskeligere terreng, men med et lydbilde som er avansert og nydelig samtidig. Litt som Radiohead gjorde med Kid A og Amnesica har Low her tatt skrittet inn i teknologimareritt. En vakker låt som sitter som støpt i ørene.

Thom Yorke - Suspirum

Apropos Radiohead så har frontfiguren gitt ut en ny låt, Suspirum. Pianobasert og enkelt er dette veldig slik du forventer, både på godt og vondt.

Julia Holter - I Shall Love 2

Julia Holter leverer en avansert låt som kan bli en av årets store bekjentskaper. Du trenger noen gjennomlyttinger, men dette er stort.

Marc Ribot, Tom Waits - Bella Ciao

En ny låt med Tom Waits fortjener all den oppmerksomheten den kan få, og dette bidraget på albumet Songs of Resistance 1942-1018 med Marc Ribot er sjokkerende aktuell. Dette er Waits slik du kjenner ham fra tidligere år i en laidback låt med sterkt budskap.

Clutch - In Walks Barbarella

Det er gode argumenter for at dette er det beste hardt rockende bandet i verden nå, og det er ikke dårligere på deres nye album Book of Bad Decisions enn det har vært før. Denne låten får deg i hvert fall til å komme igang.

The Smashing Pumpkins - Silvery Sometimes (Ghost)

Så er Billy tilbake, og det høres ut som om tiden har stått stille. Det er helt greit. Alle som liker Smashing Pumpkins vil like denne låta.

Årabrot - Pygmalion

Vi begynner og avslutter norsk. En mastadont av en låt som er like rolig som den er sterk.

