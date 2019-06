- Bieber 100 prosent klar for å slåss mot Tom Cruise

Spøken kan bli til blodig alvor.

Hva gjør du når du er Justin Bieber og har null planer? Du henger i millionvillaen og ser på Tom Cruise-filmer, selvfølgelig.

Nå ser det imidlertid ut til at det rett og slett har blitt litt mye action på The Biebs i det siste, for 25-åringen har tydeligvis blitt styrket i troen på egne ferdigheter.

Bieber utfordret Tom Cruise til slåsskamp

I en tweet tidligere i juni utfordret han nemlig selveste Tom Cruise (56) til en slåsskamp, helt ut av det blå.

Bieber ertet på seg skuespilleren ved å skrive at han var en pyse om han ikke tok på seg kampen, og spurte om ikke UFC-general Dana White ville fasilitere kampen for de to superstjernene.

Tonen var imidlertid en annen da Justin Bieber dager senere snakket med paparazzier på gata. Da hevdet det hele bare var en spøk og at han ikke hadde sjans mot Mission Impossible-skuespilleren.

SLIK VI ER VANT TIL Å SE HAM: Tom Cruise kan nærmest beskrives som en maskin på filmsettet, og Hollywood-stjernen gjør alle stuntene sine selv. Foto: Scanpix

UFC-sjef: – Kan bli en realitet

Så tar det hele en bisarr vending.

UFC-president Dana White, mannen bak den enorme og meget innbringende kampen mellom Floyd Mayweather Jr. og Conor McGregor, setter nemlig fullstendig fyr på ryktene ved å si at han har snakket med folk tilknyttet de to stjernene:

– Jeg skal ikke si noen navn, men jeg fikk en telefonsamtale fra noen ekte karer som sa at de virkelig vil få til denne kampen og de tror at Tom Cruise også vil gjøre denne kampen, fortalte Dana White til TMZ.

UFC-PRESIDENTEN ER POSITIV: Dana White er for mange ansiktet på UFC, her under presseturneen til den vanvittig innbringende kampen mellom Floyd Mayweather Jr. og Conor McGregor i 2017, en kamp som inntekstmessig vil kunne havne i skyggen om Tom Cruise og Justin Bieber møtes i ringen. Foto: Harry How/Getty Images/AFP

Han trodde først det hele var en spøk og avblåste det med at det ofte blir ymtet til at slike kamper skal skje - uten at det er hold i ryktene. Denne gangen ser han imidlertid sitt snitt til å få arrangert kampen mellom Bieber og Cruise i ordnede former.

Om så skjer, vil det være en lukrativ avtale for alle parter - en slik kamp vil det rett og slett stinke penger av.

– Hvis det er sant og alle som er involvert i dette vil, så kan vi snakke. Jeg ville vært en idiot om jeg ikke gikk for dette. Det vil bli den letteste kampen å promotere i hele min karriere, fortalte White til TMZ og la til at alt er mulig.

Han spår at en kamp mellom Tom Cruise og Bieber vil bli den mest innbringende kampen noensinne og tidenes høyeste pay-per-view-kamp. Da Mayweather kjempet mot McGregor skal hele eventet ha sørget for en inntjening rundt én milliard dollar.

Ifølge TMZs kilder skal manageren til Bieber ha sagt at popstjernen er «100% klar» for å slåss mot Cruise.

Biebers manager er keen



TMZ hevder videre at det er høyst reelle samtaler om å få til den stjernetunge kampen, fordi de mener å vite at én av telefonsamtalene til UFC-president White kom fra Biebers leir - nemlig fra Biebers manager Scooter Braun.

The Biebs har riktignok trent med selveste Floyd Mayweather Jr., spørsmålet er bare om det er nok til å møte en kar som Cruise, med årevis av actionfilmer og heftig treningsrutiner i blodet.

NY TRENER? Justin Bieber kan dra nytte av vennskapet med Floyd Mayweather Jr. om det skulle bli kamp mot selveste Tom Cruise. Ryktene vil ha det til at Bieber må legge seg i hardtrening, fordi han ikke føler seg i toppform nå. Foto: AFP PHOTO / John GURZINSKI

Enn så lenge er det pottetyst fra Tom Cruise, men det ser ut til at actionskuespilleren snart bør komme på banen, for her er det penger å tjene.