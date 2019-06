- Brudd for Alexander Rybak og Julie Gaarud Holm

Alexander Rybak er singel etter tre år, skriver Se og Hør.

I april i 2016 ble det kjent at felesangeren Alexander Rybak (33) hadde fått seg kjæreste, Julie Gaarud Holm (24).

- Vi har vært sammen i noen måneder nå. Hun gjør meg glad og jeg er veldig forelsket. Vi har hintet litt på Instagram slik at fansen skal bli vant til det, sa Rybak til «God kveld Norge» på TV 2 den gang.

Nå, tre år etter, har pipa fått en annen lyd. Ifølge Se og Hør skal forholdet nå være over.

Hva årsaken til det pluttselige bruddet skal være, er foreløpig ukjent.

Alexander Rybaks manager har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Møttes på Tinder

Det var på datingappen Tinder Rybak og Gaarud Holm møttes for aller første gang.

- For første gang på mange år kjenner jeg på gleden av å stole 100 prosent på en jente. Nå vil jeg oppfordre andre til å ikke frykte kjærligheten - og jeg vil inspirere folk til å elske hverandre, uttalte Rybak til Se og Hør tre måneder etter at forholdet ble kjent.

Siden den gang har duoen delt en rekke bilder av hverandre i sosiale medier. I Januar var duoen blant annet på kjærestetur til New York. Gaarud Holm var også med til Lisboa under Eurovision i fjor, da Rybak nok en gang forsøkte å vinne Europas hjerter med låten «That's how you write a song».

- Jeg har virkelig troa. Jeg synes han gjorde en super jobb på scenen i går. Det var så bra, og nå får han masse tid til å forberede seg ordentlig, sa Gaarud Holm stolt til Dagbladet den gang.

Skrev egen sang til kjæresten

At det nå skal være slutt mellom de to turtelduoene kommer kanskje som et sjokk på de fleste. I fjor ble blant annet Gaarud Holm overrasket med en spesialkomponert sang laget av Rybak. «Til Julie» het sangen Rybak dediserte til sin kjæreste.

I et tidligere intervju med VG røpet Gaarud Holm at hun falt pladask for Rybak helt fra start.

- Han var egentlig ganske sær. Han var så utrolig annerledes og herligmerkelig, og det syntes jeg bare var så utrolig nydelig. Jeg falt pladask, fortalte hun.