- Brudd mellom Channing Tatum og Jessie J

Brudd for andre gang på to år for Channing Tatum.

I mars, ett år etter at skuespillerstjernene Channing Tatum og Jenna Dewan gikk hvert til sitt etter nesten ni år som kjærester, bekreftet Tatum at han hadde funnet lykken på ny.

Det bekreftet han da han delte et bilde av sin nye kjæreste Jessica Cornish, eller Jessie J som hun bruker som artistnavn, på Instagram.

Kjærlighetserklæringen kom noen måneder etter at ryktene om at det skulle være et romantisk forhold mellom de to florerte i oktober i fjor.

Nå, omtrent ett år etter, ser det ut til at Channing Tatum nok en gang er tilgjengelig på datingmarkedet.

Det bekrefter People.

Ifølge nettstedet går de to hvert til sitt som venner. Selv har verken Channing Tatum eller Jessica Cornish kommentert bruddet.

Fikk barn ett år etter bruddet

Tatum var imidlertid ikke alene om å komme seg raskt videre etter bruddet mellom han og Jenna Dewan.

For mens romansen blomstret mellom han og Jessie J på det tidspunktet, fant Dewan lykken med skuespiller Steve Kazee. I september ble det kjent at Dewan og Kazee ble foreldre sammen for første gang.

Sammen med Tatum har Dewan dattere Everly (6).

Ønsket forskjellige ting

Bruddet mellom Tatum og Dewan kom som et sjokk for de fleste. I løpet av ni år, ble paret ansett som et av Hollywoods mest stabile par.

I et intervju med People i september kunne Dewan avsløre at ikke alt var like rosenrødt som det så ut til å være, og forteller hvorfor ekteskapet tok slutt.

Ifølge Dewan var forholdet ved veis ende flere år før de faktisk skilte lag, og det var ingen spesifikk hendelse som førte til skilsmissen.

- Mennesker vokser og forandrer seg. (...) Forandringene mellom oss var ikke noe som skjedde over natten, og det var ingen spesifikk hendelse. Jeg tror det bare var en langsom erkjennelse av at vi ønsket forskjellige ting i livet, fortalte hun i et større intervju med People.