- «Tigerblod« og «Winning» er noe som hører fortiden til. La det ligge.

NEW YORK (Nettavisen): Det sier Charlie Sheen, skuespilleren som nå er ute av det gode selskap i Hollywood etter flere skandaler, i en video han har spilt inn på Instagram for å promotere tjenesten Cameo.

«Charlie Sheen er nå blakk, svartelistet og selger videoer for 3500 kroner», skriver Mirror om den tidligere superstjernen som tilbake i 2010 tjente 15 millioner norske kroner per episode i den populære TV-serien «Two and a Half Men».

Holdt hiv hemmelig i fire år

Men da Sheen året etter, i 2011, ble smittet med hiv, gikk det nedover. Samme året fortalte Sheen også at han for tiden bodde sammen med pornostjernen Bree Olson og modellen Natalie Kenly, to kvinner han kalte sine «gudinner».

Sheen holdt hiv-diagnosen hemmelig i flere år, og skal angivelig har betalt ut flere millioner kroner til personer som presset ham for penger for ikke å gå offentlig ut med diagnosen.

- Jeg vil holde meg tilgjengelig for dere hvis vi kan bli enige om at dette med «Tigerblod» og «Winning» er noe som hører fortiden til. La det ligge, sier Charlie Sheen i en video på Instagram. Foto: cameo.com/charliesheen

Sheen fortalte ekskona Denise Richards og sin daværende kone Brooke Mueller om hiv-diagnosen da han fikk den i 2011. Men den forble en hemmelighet i Hollywood og verden i flere år frem til han gikk ut offentlig med det i 2015.

Her er Charlie Sheen sammen med ekskona Denise Richards i 2005. Foto: AP Photo/Chris Pizzello

Sheen fortalte først om HIV-diagnosen sin på et TV-program i 2015, og frem til da hadde Sheen, ifølge ham selv, brukt narkotika og alkohol for å takle diagnosen.

- Sist gang jeg tok narkotika, tok jeg sannsynligvis mer enn noen kunne overleve. Jeg kastet i meg sju gram. Det er slik jeg holder på, uttalte Sheen.

Men i 2015 var det allerede for sent for hans karriere. Da hadde han allerede vært gjennom en stor konflikt med mannen og TV-regissøren bak «Two and a Half Men», Chuck Lorre.

Snakket åpent om misbruket

Etter å ha kommet ut av rehabilitering, forlangte Sheen nemlig 50 prosents lønnsøkning og kalte Lorry for «en idiotisk liten mann og en «p**sy punk» som jeg aldri ønsker å sammenligne meg med».

Det hele endte med at Sheen fikk sparken og Ashton Kutcher gikk inn i en ny rolle i «Two And a Half Men».

Charlie Sheen sto frem og fortalte om sin sykdom i 2015, fire år etter at han fikk hiv-diagnosen. Foto: Today.com/YouTube

Det at diagnosen til Sheen ble offentlig, gjorde også at Sheen kunne snakke åpent om sitt alkohol- og narkotikamisbruk.

- Det var det eneste verktøyet jeg hadde den gangen, så jeg trodde det ville dempe mye av den angsten. Mye av den frykten. Og det gjorde den bare verre, har Sheen uttalt.

- Sammen med modellen Julia Stambler

Mirror skriver at Charlie Sheen på nytt fant kjærligheten i 2017 med den 28 år gamle skuespilleren og modellen Julia Stambler, som blant annet har dukket opp i serien «Entourage» flere ganger.

Her er Sheen og Julia Stambler avbildet sammen:

Stambler var for øvrig også barnepike for tvillingguttene Max og Bob (11), som Sheen har med sin ekskone Brooke Mueller.

Kjendisnettstedet TMZ har tidligere skrevet at Stambler ikke bekymret over Sheens hiv-diagnose, og at han «tar antivirale medisiner og bruker beskyttelse» som en del av et aktivt sexliv.

- I en akutt finansiell krise

Økonomisk har det naturlig nok gått nedover etter at Sheen for noen år tilbake var en av verdens best betalte TV-skuespillere i «Two and a Half Men».

I 2018 måtte han gå i retten for å få redusert barnebidragene han betalte til ekskonene Brooke Mueller og Denise Richards. Ifølge People hadde Sheen da mindre enn 10 millioner dollar i verdier og var i en «akutt finansiell krise».

Ifølge rettsdokumenter som det amerikanske nettstedet The Blast hadde fått tilgang til, skrev Sheen den gang at han «ikke hadde vært i stand til å finne fast jobb, og hadde blitt svartelistet fra store deler av underholdningsindustrien».

Den gang betalte Sheen 20.000 dollar vi måneden i barnebidrag til Denise Richard for deres to døtre Sam (16) og Lola (15), mens Brooke Mueller fikk 55.000 dollar i måneden for sønnene Bob og Max (11).

Her er Charlie Sheen sammen med ekskona Brooke Mueller i 2009. Brooke Mueller fikk 55.000 dollar i måneden i barnebidrag av Sheen for sønnene deres, Bob og Max. Foto: AP Photo/Chris Pizzello

Los Angeles Times skriver at Charlie Sheen i januar i år solgte boligen sin i Beverly Hills for 6,6 millioner dollar, 59 millioner norske kroner. Huset hadde da ligget ute for salg i to år, og ble opprinnelig lagt ut med en pris på 10 millioner dollar, rundt 89 millioner norske kroner.

Sheen: - La det ligge

Som så mange andre kjendiser i USA, har Sheen nå opprettet en egen konto på videotjenesten Cameo, der kjendiser spiller inn personlige videoer mot en pris. Sheen tar nå 400 dollar, eller rundt 3600 kroner per personlige video han spiller inn og sender til folk.

- Jeg vil holde meg tilgjengelig for dere hvis vi kan bli enige om at dette med «Tigerblod» og «Winning» er noe som hører fortiden til. La det ligge. Dette er veldig vanskelige, enestående og frustrerende tider som vi alle forsøker å komme oss gjennom. Så hvis en melding fra meg kan lyse opp dagen din, eller en du er glad i, til og med en du ikke engang bryr deg om, så er jeg beæret av å kunne tilby det, sier Sheen i videoen.

Da Sheen-kaoset herjet som verst, uttalte skuespilleren at han hadde «tigerblod» og begrepet «Winning» tok Sheen ofte i bruk fra 2011 og utover da problemene og misbruket bygget seg opp etter hiv-diagnosen.

Stoffri og edru

Sheen har nå vært edru og stoffri to år. Han skal ha sluttet å drikke etter en episode der han ikke fikk kjørt sin datter til en avtale.

- Det slo meg bare at jeg visste at det nå var på tide å gjøre en forandring. Og du vet, det krevde ikke noe sinnsyk rehabiliterings greie eller en skuddveksling med politiet. Det krevde ikke noe super dramatisk og sinnssykt som blir forsidenyheter, sier Charlie Sheen, ifølge Mirror.

- Stolt av å endelig være konsekvent

I et eksklusivt intervju med Us Weekly i fjor, sier Sheen at han prøve å ikke legge planer for fremtiden.

- Vet du, jeg prøver å ikke ser for langt fremover. Jeg gjorde noen endringer for å gi meg selv sjansen til å gjøre noen kule ting profesjonelt. Og jeg er stolt av å endelig være konsekvent. Og pålitelig. Og edel, sier Sheen.