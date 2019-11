- Det var virkelig fart i larvene

Lars Robert Aarebrot spiste knekkebrød i en stue med dårlig belysning.

Han satt og spiste knekkebrød, mens han så på TV. Plutselig oppdager mannen at det myldrer av larver i det halvspiste knekkebrødet, forteller han til Trønderbladet.

Lars Robert forteller til avisen at «det virkelig var fart i larvene».

- De forsøkte jo å stikke av, og noen ramlet bak sofaen og litt forskjellig. Samboeren og jeg forsøkte å samle dem sammen, før jeg gikk tilbake til butikken med knekkebrødene i en bærepose, sier han til avisen.

Les også Nå kommer rottene

Hvor fort er larvefart?

Som en helt alminnelig leser begynner jeg nå straks å lure på hvordan Lars Robert og samboeren jobbet på spreng for å fange larvene. Det er ingen opplysninger om hvor fort slike larver kryper, men hvis man kaster seg ned bak sofaen og står på får man sikkert tak i dem. Jeg lurer også på om det strengt tatt var nødvendig å fange alle larvene og ta dem med tilbake til butikken, eller om han kanskje like gjerne kunne tatt i bruk støvsugeren.

Men kanskje Lars Robert og samboeren tenkte at det var greit med bevis. Kanskje de tenkte at de i butikken ellers ikke ville tro på at det var larver i knekkebrødet.

Les også Norges 10 mest arrogante personer

Det står forøvrig ingenting i Trønderbladet om Lars Robert og samboeren fikk erstatning. Fikk de nye knekkebrød? Fikk de gratis knekkebrød ut året? Resten av livet? Det står det ingen ting om. Det står bare at butikken har gjort svært mye for å rydde opp og bedre hygienen.

Virale muligheter

Lars Robert har laget en video med larvene som han for noen dager siden postet på Facebook, og 5. november var videoen delt 906 ganger og kommentert 517 ganger.

Her er det med andre ord betydelige virale muligheter. Kanskje larvene får fart på seg på nettet. På videoen synes jeg likevel at larvene kryper mistenkelig sakte. Jeg begynner å lure på om Trønderbladet har overdrevet litt det der med farten.

Les også Skjøt med hagle etter onde ånder

Personlig vil jeg også legge til at Lars Robert nå kan vurdere å begynne med isfiske hvor de bruker maggot som tres på kroken.

Maggot kan kjøpes dyrt i sportsfiskebutikker, og er svært lik de han fant i knekkebrødet.