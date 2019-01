- Dette er det morsomste pÃ¥ internett nÃ¥. Hysterisk

Akkurat når man trodde internett ikke kunne bli morsommere, så slår det til igjen.

På Reddit kan man finne alt fra svar på ting man lurer på, til ofte noe helt annet enn det man gikk inn på nettsiden for. Dette er et eksempel på sistnevnte.

Det hele startet med at brukeren «Gaddafo» la ut et bilde av moren sin med teksten: «Moren min malte dette og sa at ingen ville like det. Dette er hennes andre maleri».

STARTEN: Det var dette bildet brukeren "Gaddafo" la ut på Reddit, og som så førte til massive reaksjoner på Internett.

Brukeren hadde nok aldri sett for seg reaksjonene maleriet kom til å få. Innlegget har i skrivende stund over 75.000 «likes», men det som er mest oppsiktsvekkende med det hele er nemlig noe helt annet.

Ikke lenge etter at bildet av moren med maleriet ble lagt ut, begynte det nemlig å tikke inn flere bilder. Folk hadde nemlig malt hele bildet, altså med moren som holder maleriet oppe. Dette ballet selvfølgelig på seg, og et titalls bilder av «et maleri inni et maleri» florerer nå på Reddit og Twitter.

Til BBC sier moren, som blir identifisert som 55 år gamle Cindi Decker at hun er en helt vanlig mor som har hatt noen utrolige dager.

Decker hadde ingen anelse om hva sønnen hennes hadde planlagt.

- Jeg trodde at han bare skulle vise det frem til vennene sine på Snapchat. Jeg vet ikke en gang hva en «like» er, sier hun til BBC.

Det var den svenske kunstneren Kristoffer Zetterstrand som startet trenden etter å ha sett flere bilder av mødre som viste frem deres malerier.

- Jeg syntes det var søtt, og fikk ideen om å male et av de bildene for moroskyld, sier han til BBC.

Zettermann har ifølge nettsiden snakket med Decker, og skal nå sende hun maleriet han har malt av henne.

Tråden har også kommet seg helt til Norge. Øyvind Solstad er global social media manager i Hurtigruten, og han mener at «Dette er det morsomste på internett nå. Hysterisk».

