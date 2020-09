- Før flyet hans landet, ble 150 kvinner sendt til legesjekk for kjønnssykdommer

Rundt 150 vakre kvinner ble flydd inn til festen, fra blant annet Brasil og Russland.

NEW YORK (Nettavisen): Denne uken kom en bok om Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, som inneholder flere svært pikante detaljer.

Boken, «Blood and Oil: Mohammed bin Salman’s Ruthless Quest for Global Power», er skrevet av Wall Street Journal reporterne Bradley Hope og Justin Scheck, som har brukt ett år på å etterforske bakgrunnen til kronprinsen.

Boken, Blood and Oil: Mohammed bin Salman’s Ruthless Quest for Global Power, er skrevet av Wall Street Journal reporterne Bradley Hope and Justin Scheck, som har brukt ett år på å etterforsker bakgrunnen til kronprinsen. Her omtaler de en svært pikant fest på Maldivene. Foto: Instagram: @velaaprivateisland

- Fløy inn 150 vakre kvinner

Boken, som ble sluppet tirsdag 1. september, inneholder blant annet flere detaljer fra en fest som Mohammed bin Salman hold på Maldivene i 2015, skriver New York Post.

Saudi-Arabia er et eneveldig monarki med drøyt 32 millioner innbyggere, som ledes av Kong Salman (83), som har sittet på tronen siden halvbroren kong Abdullah døde i januar 2015. Det var i 2017 at kong Salmans sønn, Mohammed bin Salman, ble utpekt til kronprins. Han er også forsvarsminister og regnes ifølge NTB som landets de facto leder. Foto: AFP

Der ble 150 vakre kvinner, ifølge forfatterne, fløyet inn fra blant annet Russland og Brasil og andre land i verden og deretter fraktet ut til den private øya Velaa i båter.

Se video fra øya her og flere bilder av luksusen nederst i saken:

Velaa er ifølge forfatterne «designet for å være en av verdens mest luksuriøse og dyre destinasjoner», og på den vakre og svært private øya skulle kvinnene feste sammen med bare noen dusin menn fra Midtøsten, heter det i boken.

Festen på øya var ifølge boken planlagt å skulle holde på lenge, nærmere bestemt en hel måned. Og verten for det hele var Mohammed bin Salman, som den gang var 29 år gammel, forsvarsminister og kronprins i Saudi Arabia. I dag er han også visestatsminister og tronarving.

De som ble invitert til festen, som fant sted i juli 2015, ble innlosjert på flere av de titalls private villaene som finnes på øya.

Flere av disse villaene har egne terrasser og basseng, men også egen kokker.

Se video fra øya her:

- Det var en ferie som var perfekt for en prins, skriver forfatterne i boken, og hevder samtidig at prinsen og hans følge hadde hele øya for seg selv.

Festen kostet 50 millioner dollar

Men det var på ingen måte billig. I boken kommer det frem at regningen til slutt kom på 50 millioner dollar, eller i underkant av 440 millioner norske kroner.

I tillegg til boutgiftene, gikk pengene blant annet til bonuser på 5000 dollar for hver av de 300 ansatte på øya, penger som kom på toppen av tipsene de fikk. Forfatterne skriver at de ansatte på øya vanligvis tjener mellom 1000 og 1200 dollar i måneden.

Se video fra Velaa her:

Men med pengene kom også krav om at ingen av de ansatte hadde lov til å ta med seg smarttelefoner til øya, og to ansatte fikk sparken fordi de brøt denne reglen. Alt de fikk lov til kommunisere med når det gjelder mobiltelefoner, var telefoner av typen Nokia 3310.

- Ble testet for kjønnssykdommer

Fra boken fremgår det også at noen av de ansatte fikk jobben med å ta imot de 150 kvinnene og modellene som ble fraktet til øya.

Etter at båtene med kvinnene kom til øya, ble de fraktet med golfbiler til en medisinsk fasilitet der de ble testet for kjønnssykdommer.

- Først etter at testene var gjennomført og kvinnene hadde slått seg til ro i villaene, ankom sjøflyene med Mohammed bin Salman og hans venner, skriver forfatterne i boken.

Leide inn kjendiser

Kronprinsen leide også inn rapperen Pitbull og den koreanske rapperen Psy, som står bak «Gangnam Style» og DJ Afrojack for å underholde gjestene. I boken opplyser forfatteren også at Jennifer Lopez og Shakira skulle opptre.

Ifølge forfatteren var kronprinsen villig til å bruke så mye penger fordi han ønsket å holde festen hemmelig og slippe offentlig omtale.

Her opptrer Pitbull sammen med Claudia Leitte og Jennifer Lopez på Billboard Music Awards i 2014. Foto: Steve Marcus (Reuters)

- Mohammed visste at ungdommen i Saudi-Arabia var lei av flere tiår med uanstendige utgifter fra den herskende familien og frustrerte over online-beretningene om prinsenes prangende hjem, deres overdrevne shopping på Harrods og sportsbilene som for gjennom gatene i (Londons) Mayfair, heter det i boken.

Festen ble lekket til media

Men oppholdet og festene, som ofte pågikk frem til soloppgang, pågikk ikke en måned som planlagt.

En drøy uke inn i oppholdet lekket det nemlig ut informasjon om festen til en lokalavis, og nyhetene ble kort tid etterpå fanget opp av andre. Dermed tok det ikke langt tid før kronprinsen stakk fra øya, med vennene og kvinnene hakk i hel.

Senere har kronprinsen fortsatt med å prøve å holde privatlivet sitt så hemmelig som mulig. I 2015 kjøpte han blant annet den luksuriøse yachten «Serene» fra en russer for 500 millioner euro, eller 5,2 milliarder norske kroner.

«Serene» er 134 meter med ren luksus. i 2014 besøkte «Serene» Knutholmen og Sognefjorden fikk også besøk. Foto: Geir Ivar L. Ramsli

For de pengene fikk han en yacht som er 134 meter lang og 18,5 meter bred. Den enorme båten har 12 lugarer, sju dekk og ei dekkflate på nesten 4500 kvadratmeter. Ifølge Firdaposten, som omtalte båten da den besøkte Norge tilbake i 2014, har den et mannskap på over 50 personer, og har plass til 24 gjester.

Se flere bilder og videoer av luksusen på øya Velaa i Maldivene her: