- Ikke noe nytt Northug-gull

Petter Northug er vel en av dem som overrasker oss aller mest. Er det en vei han ikke skal gå, så kan du ta gift på at han går den. Nå altså julesang - og tro det eller ei: det kunne ha vært mye verre enn det er.

Dette er en anmeldelse. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Jeg tar meg i å smile bortimot fra start til mål av «Petters jul» - som jeg så ofte har gjort av det meste Petter Northug har gjort. Jeg har enkelt og greit digga Northug som mer enn gjennomsnittlig sportsinteressert, men har sjølsagt vært svært skuffa over det som har skjedd det siste året.

Det var på ingen måte noe å smile av.

På tvers

Så gjør han igjen det totalt uventa, og «Petters jul» får som forventa reaksjoner. Som alt Northug foretar seg. Men hvordan er det hele som musikk betrakta? Låta er intet mindre enn sukkersøt og inneholder alle popklisjeene som finnes. Den er så avgjort like fort glemt som den er hørt.

Les mer: Northug: - Det har vært noen tøffe måneder



Northugs egen tekst

I tillegg til å ha vært dødsseriøs i sin elitesatsing, så har Northug også vært en kar som har hatt humor på egne vegne, og sjølironien har aldri vært langt unna. Skal vi tro folka rundt Northug - og låta - og det skal vi vel til det motsatte er bevist, så har Northug skrevet teksten sjøl.

Den begynner like godt slik:

«Det er jul i by og land, et år har gått hva har jeg stelt i stand? Har ikke vært snill gutt i år, tviler på at jeg julegaver får. Jeg er ingen drømmesønn, men jeg har en julebønn. Kan jeg få komme hjem til ribbe og riskrem?»

Da er smilet allerede på plass hos meg, og slik fortsetter det i godt og vel tre minutter. Sjølironien og humor som «rammer» kun han sjøl, samt en del sjølforherligelse, er et gjennomgående tema - og jeg digger det.

Her kan du lese flere innlegg av Tor Hammerø.

Sangeren Petter

Der må jeg innrømme at jeg var livredd for at puta måtte finnes frem, men den gang ei. Petter Northug er faktisk ikke tapt bak ei vogn som sanger. Han synger reint, og han er åpenbart ganske så musikalsk. Noen stor stemme er han så avgjort ikke utstyrt med, men den holder til dette bruket.

Pepper til Petter

Petter Northug får garantert pepper for dette stuntet.

Det forventer han garantert - og han digger det. Nok en gang. Jeg beklager Petter, men jeg stiller meg altså ikke i hylekoret. Så sånn sett får du ikke noe drahjelp fra meg.

Når det er sagt, så kommer jeg med ferske julemusikkkanbefalinger i Nettavisen om ikke lenge.

«Petters jul» bli ikke med der.

Terningkast 3

Reklame Cyver Monday: Milrab har fylt på med nye salgsvarer