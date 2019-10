Advarsel til fiskere: - Ser du denne, drep den umiddelbart!

NEW YORK (Nettavisen): Denne rovfisken har sylspisse tenner, og et utviklet lungesystem som gjøre at den kan overleve over fire døgn på land.

Nå er amerikanerne livredde for at den skal formere seg videre og spre seg over hele landet. Ifølge CNN har fisken Northern snakehead, en slangehodefisk, sitt utspring fra Asia, men har nå greid å spre seg over 14 stater i USA.

Den ble nylig oppdaget i Georgia og derfor har myndighetene der nå kommet med klare advarsler om man kommer over fisken:

- Kommer du over en slik, drep den umiddelbart!

Northern snakehead har sylspisse tenner, og et utviklet lungesystem som gjør at den kan overleve over fire døgn på land. Foto: (U.S. Geological Survey)

De som kommer over den blir også bedt om å ta bilde av dens fryktinngytende munn og tenner, samt finner og hale. Deretter bør den fryses ned og man bør kontakte de lokale fiskemyndighetene.

Northern snakehead kommer opprinnelig fra og kan bli litt over 90 centimeter lang. Den er kjent for å utkonkurrere de fleste andre fiskearter der den kommer til og havner stort sett med en gang på toppen av næringskjeden.

Det at den kan puste, gjør at den kan overleve over fire døgn på land, og den er også kjent for å kunne sno seg bortover bakken, veldig likt en slange.

Det gir den store fortrinn med tanke på å forflytte seg fra området til område.

Slangehodefisken har sitt utspring fra Kina, Russland Nord Korea og Sør Korea. I Europa ble den for første gang oppdaget i Tsjekkoslovakia i 1956.