- Last ned TikTok dersom du vil ha din private informasjon i hendene til det kinesiske kommunistpartiet

USA advarer mot bruken av den svært populære video-appen TikTok.

Utenriksminister Mike Pompeo sier USA vurderer å forby flere kinesiske apper på bakgrunn av anklager om at Kina bruker dem til å overvåke brukere.

Blant appene det gjelder, er den svært populære video-appen TikTok. India har allerede forbudt appen og vist til bekymring rundt sikkerhet og personvern, mens det er meldt om at flere land vurderer lignende tiltak.

På spørsmål om USA bør vurdere å forby kinesiske apper, spesielt TikTok, svarte Pompeo at Trump-administrasjonen «tar dette svært seriøst, og vi ser på det».

Ifølge Pompeo har USA etter lang tids arbeid gjort stor fremgang i arbeidet med «problematisk» kinesisk teknologi i infrastruktur.

Pompeo sier til CNN at du bare burde laste ned appen «om du vil ha din private informasjon i hendene til det kinesiske kommunistpartiet», melder CNN.

Hele 65 prosent av norske barn mellom 9–18 år bruker TikTok, ifølge Medietilsynet.

- Deler ikke data med Kina

TikTok avviser på sin side at de deler data med Kina.

"TikTok blir ledet av en amerikansk administrerende direktør, med hundrevis av ansatte og sentrale ledere på tvers av sikkerhet, produkt og offentlig politikk her i USA. Vi har ingen høyere prioritet enn å fremme en trygg og sikker app-opplevelse for våre brukere. Vi har aldri gitt brukerdata til den kinesiske regjeringen, og vi vil heller ikke gjøre det hvis vi blir spurt, sier en talsperson for TikTok til CNN etter uttalelsen til Pompeo.

TikTok ble lansert av det kinesiske selskapet ByteDance i september 2017.