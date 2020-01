- Min datter ble utvist fra skolen da hun gikk med denne genseren

Moren hevder at den 15 år gamle jenta ble utvist fra skolen da de oppdaget dette bildet på sosiale medier.

NEW YORK (Nettavisen): En mor i Kentucky går nå til søksmål mot skolen, fordi hun hevder de utviste datteren fordi hun stilte opp på et bilde med en genser og en kake i regnbuefarger.

Kayla Kenney (15) ble utvist fra den kristne skolen Whitefield Academy tidligere i januar, kort tid etter at bildet av jenta dukket opp på sosiale medier. På bildet sitter hun med en regnbuefarget genser og en regnbuefarget kake. Regnbuefargene har i flere tiår vært et kjent symbol blant de homofile.

- Trodde hun var homofil

Denne uken har foreldre valgt å gå til søksmål mot skolen på bakgrunn av skolens oppfatning av datterens seksualitet, melde NBC News.

- I bunn og grunn utviste skolen K.K fordi de trodde at K.K. var homofil. Som sådan, fra Whitefields ståsted, så ville det bli vanskelig (for K.K ) å nå målet om å bli kristelig, heter det i søksmålet.

Foreldrene mener skolen med utvisningen invaderte hennes privatliv, ærekrenket henne, brøt kontrakten med datteren, samt satte henne i en alvorlig emosjonell situasjon.

- Utrolig at det er nødvendig

- I 2020 er det helt utrolig at samtaler som dette fortsatt finner sted - og at søksmål som dette fortsatt er nødvendig, heter det i søksmålet.

Kort tid etter at Kayla Kenney (15) delte dette bildet på sosiale medier, fikk foreldrene hennes et brev hjem om at datteren ble utvist fra skolen. Foto: Privat: Kayla Kenney

Utvisningen har fått stor nasjonal oppmerksomhet i USA. Skolen har ikke kommentert søksmålet, men de opplyste tidligere denne måneden til NBC News at bildet ikke var hovedårsaken til at jenta ble utvist, men at det bare var dråpen som fikk begeret til å renne over.

Skolen sier at de i høst hadde et møte med jenta for å gi henne en siste sjanse for å følge skolens adferdskode.

- Uheldigvis levde hun ikke opp til vår avtale, og derfor ble hun utvist, uttalte skolen.

Var på prøvetid

Moren har i tidligere intervju uttalt at datteren har vært på prøvetid på skolen siden oktober i fjor grunnet «atferdsproblemer», som blant annet inkluderer skulking og røyking av e-sigaretter.

Moren sier at selv om skolen den gang ikke sa at prøvetiden kom som en følge av hennes datters seksualitet, så mener hun det er flere tegn på at datteren ble hevder likevel at datteren ble forfulgt på grunn av hennes seksualitet.

Moren sier også at datteren, etter å ha blitt satt på prøvetid, fikk boken «Gay Girl, Good God» av hennes skolerådgiver. Denne boken er skrevet av Jackie Hill Perry, som er en kvinne som tidligere hevdet at hun var lesbisk, mens som nå hevder at Gud stoppet henne fra å være homofil.

Moren sier også at datteren, etter å ha blitt satt på prøvetid, fikk boken «Gay Girl, Good God» av hennes skolerådgiver. Denne boken er skrevet av Jackie Hill Perry, som er en kvinne som tidligere hevdet at hun var lesbisk, mens som nå hevder at Gud stoppet henne fra å være homofil.

Moren sier datteren og rådgiveren i prøvetiden hadde ukentlige møter hvor de gikk gjennom boken sammen.

Men kort tid etter at bildet dukket opp på sosiale medier, fikk de brev fra skolen. I brevet, datert 6. januar i år, skriver skoleleder Bruce Jacobson bildet med regnbuene på gensere og kaken «demonstrerer en holdning av moralitet og kulturell aksept som er i strid med oppfatningen på Whitefield Academy».

- Vi gjorde det helt klart at en hvilken som helst promotering, feiring, eller andre handlinger eller holdninger som er i strid med Whitefields filosofi ikke ville bli tolerert. Som et resultat av dette, beklager vi å måtte meddele dere at Kayla blir utvist fra skolen med umiddelbar virkning, skriver Bruce Jacobson.

- Jeg ønsker å stå opp for mitt barn

Nettavisen har vært i kontakt med jentas mor og fått tillatelse til å gjengi bildet av datteren. Moren ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor Nettavisen og henviser oss til hennes advokat.

- Jeg ønsker bare å forsvare henne på en grasiøs måte. Jeg ønsker å stå opp for mitt barn. Bare behandle mennesker med vennlighet og kjærlighet, og ikke være fordømmende, har moren tidligere uttalt til NBC News.