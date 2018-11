- Ny vaksine kan halvere antall Alzheimers-tilfeller

Forskere i USA mener vaksinen snart er klar til å testes på mennesker.

En DNA-vaksine som kan ha en betydelig innvirkning på utviklingen av Alzheimers sykdom kan snart være klar for å bli testet på mennesker.

Det er konklusjonen i en rapport som denne uken ble publisert hos Alzheimer's Research and Therapy.

- Forsinker sykdomsutbruddet med fem år

Vaksinen, som allerede er blitt testet på mus, reduserer opphopningen av to typer giftige proteiner som forskerne mener bidrar til å utvikle sykdommen. Det skjer uten bivirkninger som hjernesvulst, noe som har vært en tilfelle for andre typer lovende vaksineforskning.

LES OGSÅ: Søvnproblemer øker faren for demens

Forskningen har vært utført i et tiår av en institusjon ved universitetet UT Southwestern i Texas.

- Dersom sykdomsutbruddet kan forsinkes med bare fem år, vil det ha enorm betydning for pasientene og deres familier. Antall demenstilfeller vil kunne halveres, sier dr. Doris Lambracht-Washington, hovedforfatter av forskningsrapporten, ifølge KUTV.

- Kan snart testes på mennesker

Eksperimenter med vaksinen viser at den aktiverer et immunforsvar som reduserer utviklingen av harmfulle proteinene tau og beta-amyloid,

Ved Alzheimers sykdom dannes floker av proteinet tau seg inne i nervecellene, som igjen fører til at disse cellene skades og dør, ifølge Store norske leksikon.

- Denne rapporten er kulminasjonen av ti år med forskning som gang på gang har vist at denne vaksinen effektivt og trygt håndterer det vi tror forårsaker Alzheimers sykdom, sier dr. Roger Rosenberg, som i sin tid etablerte Alzheimer's Disease Center ved Texas-universitetet.

- Jeg mener vi er nære ved å kunne teste denne behandlingen på mennesker, legger han til.

Over 77.000 rammet i Norge

Behandlingen kan ifølge rapporten fungere best på pasienter med et høyt nivå av tau og beta-amyloid lagret i hjernen, men før sykdommen har fått utvikle seg fullt ut.

Ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen er over 77.000 personer i Norge rammet av demens. Dersom man ikke lykkes med å finne noen behandling for sykdommen, vil antallet dobles i løpet av de neste tiårene.

Mest sett siste uken