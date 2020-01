- Rihanna og kjæresten har gjort det slutt

Rihanna og Toyota-arving Hassan Jameel skal ha gått hver til sitt.

Det melder blant andre TMZ.

Rihanna (31) og forretningsmannen fra Saudi Arabia ble for første gang sett sammen i 2017, men det var først i sommer at Rihanna lettet på sløret om forholdet. Det skjedde under et intervju med Interview Magazine og Sarah Paulson, men uten at hun selv svarte på hvem hun var sammen med.

Nå ser det altså ut som at lykken har tatt slutt for de to, etter det som skal være nesten tre år sammen.

Hassan Jameel er en 30 år gammel forretningsmann fra Saudi Arabia, som tidligere har vært gift med en tunisisk kunstkritiker, Lina Lazaar.

Rihanna, hvis fulle navn er Robyn Rihanna Fenty, er ifølge Forbes er verdens rikeste artist, og har med det passert både Madonna, Céline Dion og Beyoncé. Jameel på sin side har en familie som har tjent seg rike på å drive et distribusjonsfirma for Toyota i Saudi Arabia, samt andre land i midtøsten, og er ifølge Forbes rangert som den tolvte rikeste arabiske familien.

Rihanna ble verdenskjent i 2003 med en rekke hitsingler etter å ha blitt signert av artisten Jay-Z.

Rihanna har tidligere vært i det meget omtalte forholdet med Chris Brown, som banket henne opp og bildene av en forslått Rihanna ble spredd over hele verden.

Hun har også datet rapperen Drake og skal ha hatt et kort forhold med Leonardo DiCaprio.