- Sjefer bør dempe fotballpraten på jobb

Fotballprat kan gi «gutteklubb»-kultur på arbeidsplassen, sier britisk jobbekspert. Det vekker oppsikt.

Det er sjefen ved britiske Chartered Management Institute, Ann Francke, som mener ledere bør gå inn for å tone ned fotballprat og småerting på arbeidsplassen for å unngå at de som ikke er fotballinteresserte føler seg ekskluderte.

- Mange kvinner, spesielt, føler seg utenfor, sier hun i programmet Today, ifølge BBC.

- De følger ikke med på på den idretten, og de liker ikke å enten bli tvunget til å snakke om det, eller å ikke bli inkludert, sier Francke, som påpeker at hun ikke har noe i mot sportsentusiastene.

- Men problemet er at mange ikke er cricket-fans.

«Gutteklubb»-kultur

Francke mener ikke at det skal stoppes helt, men at det bør dempes, blant annet for å unngå at arbeidsplassene får en slags gutteklubb-kultur.

- Det er veldig lett at det eskalerer fra prat om VAR (videodømming journ. anm.) til at man slår hverandre på ryggen og snakker om erobringene sine i helgen, sier Francke, som også har skrevet bok om likestilling på arbeidsplassen.

Hun sier gode ledere bør være inkluderende og sikre at alle i teamet deres føler seg komfortable på arbeidsplassen, men alle er ikke enige i at dette er en måte å gjøre det på.

Sportsjournalist Jacqui Oatley mener derimot det hele vil ha ha motsatt effekt, skriver BBC.

- Hvis du forby fotballprat eller småerting på noen måte, er det eneste du gjør å fremmedgjøre menneskene som faktisk vil kommunisere med hverandre, sier hun.

- Det ville være så, så negativt å fortelle folk at de ikke skal snakke om sport fordi jenter ikke liker det, eller kvinner ikke liker det. Det er mye mer splittende.

- For noe tull



Noen har også reagert på utsagnet på Twitter, og påpeker blant annet at mange kvinner liker sport, og mener det er Franckes kommentarer som diskriminerer.

- For noe tull. Alle er velkommen inn på en sportsprat på denne kvinnens kontor, skriver tidligere idrettsminister Tracey Crouch, på Twitter.

Også TV-profil Piers Morgan har tatt til Twitter.

- Vi må stoppe disse prektige skapningene som suger all moro ut av livet, skriver han.

Kontorsjef Debra Smyth sier ifølge BBC hun generelt mener at bedrifter ikke skal diktere hva folk skal snakke om.

- Hvor skal det ende. Skal en stoppe mennesker med barn fra å snakke om dem fordi for å ikke ekskludere de som ikke har barn? Absolutt ikke, sier hun, mens rekrutterer Peter Ferguson påpeker at mange ledere og ansatte bygger bånd over samtaler om sport, mens andre har følt seg ekskludert.

- Svaret er ikke å forby samtalen, det er å sikre at ledere og ansatte er opplært til å forstå at delte interesser ikke skal komme i veien for beslutninger eller samarbeid.

