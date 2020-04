- Snakket med pappa i telefonen i 30 timer før han døde av koronaviruset

- Det var en stor velsignelse.

NEW YORK (Nettavisen): 6. april i år mistet Abby Adair Reinhard sin far, Don Adair (76).

Dødsårsaken var koronaviruset.

Frem til han døde, hadde Adair Reinhard og resten av familien sittet i telefonen med faren i 30 timer for å si farvel.

Etter at Abby for noen uker siden fortalte om sin opplevelse på Facebook, har historien spredd seg over hele USA.

Så langt er nesten 46.000 amerikanere døde av koronaviruset, og som så mange andre hadde ikke familien Adair muligheten til å være fysisk sammen de siste timene av livet.

Løsningen for deres familie var at en sykepleier på sykehuset hvor faren lå i Rochester, New York, la ned en telefon ved øret hans. Dermed kunne Abby og hennes tre søsken snakke med faren i mer enn 30 timer, inntil han døde.

- Det gjorde at jeg fikk en slags avslutning

- Det var en stor velsignelse, sier Adair Reinhard til CNN.

- Det gjorde at jeg fikk en slags avslutning …. jeg fikk muligheten til å si det jeg trengte å si, vel vitende om at dette var slutten, og selv om jeg ikke kunne se ham og ikke kunne holde ham i hånden, så var det å kunne ha denne koblingen over telefonen utrolig verdifullt, sier hun til CNN.

Ifølge Adair greide hun å koble telefonene sammen slik at alle søsknene kunne delta på telefon fra Danmark, Texas, Nord-Carolina og New York. Adair forteller at de delte minner, sang sanger for faren og uttrykte sin kjærlighet for ham.

