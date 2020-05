- Soul-ikonet Betty Wright død

Den amerikanske sangeren Betty Wright (66) er død, ifølge nettstedet TMZ.

Saken oppdateres!

Den talentfulle R&B- og soul-sangeren, som ble kjent for setningen «no pain, no gain», skal ha dødd søndag, bekrefter niesen hennes til TMZ.

Årsaken til dødsfallet er ikke kjent, men fredag publiserte artisten Chaka Khan en melding på Twitter om at hun ba for Wright.

- Min kjære søster, Betty Wright, trenger nå alle bønnene våres. «Que Sera, Sera | Det som skjer, det skjer». I Jesus navn ber vi for vår søster Betty, stod det i tweeten.

Wright, som flere i musikkindustrien har kalt en de mest undervurderte sangerne i sin sin tid, ble nylig hyllet i musikkdokumentarprogramet «Unsung» på TV One.

Hun er kjent som et ikon innenfor soul-genren og står bak låter som «Clean Up Woman» og «Tonight is the Night».