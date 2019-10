– Ampera-e viser hvor fort elbilmarkedet har snudd

Fra lange ventelister – til priskutt og bil på dagen.

Snart tre år har gått siden Opel lanserte sin Ampera-e her i Norge. Da hadde det vært stor oppmerksomhet rundt den USA-produserte bilen som kom med en helt unik kombinasjon av pris og rekkevidde.

Vi i Broom dro blant annet til California for å få teste et veldig tidlig eksemplar og kom hjem med denne konklusjonen: "Ingen tvil: Dette blir terningkast 6".

Ampera-e ga tilnærmet Tesla-rekkevidde, til under 300.000 kroner.

I elbillandet Norge var dette oppskriften på bil-lykke. Både for Opel-importøren, forhandlerne og ikke minst elbil-hungrige kjøpere. Folk gikk mann av huse for å sikre seg Opels nye elbil.

Skikkelig priskutt

Men så gikk mye skeis. Importøren fikk ikke i nærheten av nok biler til å dekke etterspørselen. Mange kunder ble misfornøyde, prisene gikk opp – og til slutt fikk forhandlerne beskjed om å ikke ta imot flere bestillinger.

Da kunne det vært slutt for Ampera-e i Norge. Men tidligere i år kom kontrabeskjeden: Importøren hadde klart å sikre seg mellom 1.500 og 2.000 nye eksemplarer. Klare til levering, i 2019.

Det burde vel bety et rush av kunder til Opel-forhandlerne? Nei, slik har det ikke gått. Det skal heller ikke ha hjulpet veldig mye at importøren ganske kjapt kuttet prisen med hele 40.000 kroner. Nå koster et godt utstyrt modell 359.900 kroner, pluss levering.

Her bygges nye Opel Ampera-e

Slik ser det ut innvendig. Både design og materialvalg sladrer om at dette ikke skal være noen eksklusiv bil. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

Går ikke lenger av seg selv

Broom-redaktør Knut Skogstad har fulgt hele historien rundt Ampera-e, fra lanseringen og opp til i dag. Og han mener den viser noe veldig interessant og nytt ved det norske elbilmarkedet.

– Det er at ingen trær vokser til himmelen, heller ikke dette. Ampera-e er et bevis på hvor fort det har endret seg for elbilene. Aller best merkes det i bruktmarkedet, men Ampera-e viser at de samme mekanismene også gjelder for nye elbiler. Det går ikke lenger helt av seg selv. Kundene har fått mer å velge mellom. De vet også at veldig mange nyheter venter de neste par-tre årene. Derfor kan de også være mer kresne. Det merker Opel nå, sier Knut.

Dette er hemmeligheten bak Opels elbil

Ampera-e er nå inne i sin siste periode som nybil i Norge, snart kommer Opel med en helt ny elbil, nemlig elektrisk utgave av småbilen Corsa. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

423 kilometer på strøm

– Nei, for Ampera-e har vel ikke blitt mye dårligere siden den kom?

– Nei, men det hører nok også med til saken at bilen kanskje ble over-hypet da den kom, mye på grunn av rekkevidden. Nå har ikke Ampera-e lenger noen unik posisjon i markedet. Så har nok også all den negative oppmerksomheten rundt bilen ødelagt ganske mye. Mange potensielle kjøpere gikk rett og slett lei – og ser ikke ut til å ville komme tilbake nå, sier Knut.

Rekkevidden til Ampere-e er for øvrig på 423 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Det er fortsatt bedre enn konkurrenter som Nissan Leaf, Renault Zoe og VW e-Golf. Men Ampera-e merker nok veldig godt en ny konkurrent som også bygges i USA:

381 liter bagasjerom er bra til denne bilklassen å være. Men det kan nok fort bli snaut hvis du skal bruke Ampera-e som familibil. Foto: Benny Christensen (Broom)

Klart for ID.3

– Tesla Model 3 er Norges mest solgte bil så langt i år. Den har tatt et solid jafs av elbilmarkedet, og da blir det nødvendigvis tøffere for konkurrenter som tilbyr mye av det samme. Sammenlignet med Model 3 blir Ampera-e fort en ganske så tradisjonell og litt gammeldags bil, i noens øyne. Det gjør nok også at den i praksis nærmer seg sluttsolgt. Utviklingen går fort og på mange måter har vi bare sett starten på dette, sier Knut.

Neste år handler mye i elbilmarkedet om nye Volkswagen ID.3 som allerede er kjøpt av flere tusen norske kunder. Dette er første bil ut i en stor elbil-offensiv fra Volkswagen. Deres ambisjon er å bli verdens største på elbiler. Mange modeller følger etter denne, ikke bare fra Volkswagen, men også fra søstermerkene Audi, Skoda og Seat.

Volkswagen ID.3 kommer i løpet av 2020. Foto: Volkswagen

Kina-bilene kommer

I tillegg kommer en rekke modeller fra mange andre produsenter. Blant dem er Opel selv, som kommer med elektrisk utgave av småbilen Corsa. Og dessuten melder helt nye aktører seg på:

– Sist ut her er MG ZS EV som vi i Broom så nøyere på i Belgia i forrige uke. Med rekkevidde på 263 kilometer, er den ikke i nærheten av Ampera-e på det området. Til gjengjeld har den startpris på svært gunstige 229.000 kroner. Og dette er ikke det eneste Kina-merket som nå kommer med elbil til Norge. Det som er helt klart, er at det blir spennende å være elbilkjøper de neste par årene, avslutter Broom-redaktøren.

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.