– Folk elsker «Magic Mike», men hvis kvinner gjør det samme, blir vi kalt prostituerte

The Pussycat Dolls er tilbake og nå tar de et knallhardt oppgjør med nettroll.

I forbindelse med sitt comeback og den nye singelen «React» tar sang- og dansegruppen «The Pussycat Dolls» et kraftig oppgjør med sexistiske nettroll som kaller dem for prostituerte når de danser i sexy antrekk.

– Noen fortalte meg at på scenen burde ikke jeg som kvinne være sexy, og jeg blir sånn «faen ta dere», forteller Ashley Roberts i et intervju med den britiske avisen Daily Mail.

Sanger og «The Pussycat Dolls»-medlem Ashley Roberts fotografert på Brit Awards tidligere i 2020.

– Magic Mike kommer på og alle elsker det, men hvis kvinner gjør det samme, blir vi kalt prostituerte.

«Magic Mike» er filmen fra 2012 hvor Channing Tatum og Matthew McConaughey i hovedrollene jobber som mannlige strippere.

The Pussycat Dolls har blant annet fått hard kritikk etter å ha danset i frekke lær og skinn-antrekk under finalen av «The X Factor: Celebrity» sent i 2019.

Da endte det med at tv-kanalen fikk en storm av klager om at jentene hadde for sexy antrekk på seg.

Roberts erkjenner at de etter comebacket ikke tar det for gitt å få stå på scenen sammen.

– Vi har ingenting vi må bevise. Vi vil bare gå ut der og ha det gøy igjen. Jeg vil være sexy når jeg er 90, fortsetter Roberts.

I musikkvideoen til «React» sparer ikke de fem medlemmene på noe, og de har tydeligvis ikke latt kritikken gå inn på dem. I sedvanlig «PCD»-stil får vi se dem danse intenst og nådeløst gjennom både vann og ild.

«The Pussycat Dolls'» frontfigur Nicole Scherzinger sier seg enig i Roberts uttalelser, og mener at det er viktig å løfte frem kvinners sexy sider.

– At vi er sexy kommer fra at vi er selvsikre. Intensjonen bak alt vi gjør er å inspirere andre kvinner, men til sist kan hvem som helst som kjenne seg igjen i det vi driver med.

Hun mener det er viktig å huske på at kvinner ikke blir sterkere av å kritisere eller å dra hverandre ned.

– Det er noe utrolig sterkt bak det å eie din egen plass og å være deg uten unnskyldninger, sier hun.

– Det handler om å oppmuntre kvinner til å finne seg selv og eie det.

