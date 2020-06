– Folk la magasiner med bilder av helt nakne damer foran meg og sa: «Det er dette du konkurrerer mot»

I snart 20 år har Kelly Clarkson vært nødt til å forholde seg til at musikkbransjen, pressen og fansen har sterke meninger om hvorvidt hun bør gå opp eller ned i vekt. Selv er hun gladest når hun har noen kilo ekstra.

Kelly Clarkson ble verdenskjent over natta da hun stakk av med seieren i den aller første sesongen av «American Idol» i 2002.

Texas-jenta var bare 20 år den gang, og tok verden med storm med debutsingelen «A moment like this».

I et forsøk på å kvitte seg med Idol-stempelet, brøt Clarkson med plateselskapet og utga i 2004 sitt neste album, «Breakaway», som hun høstet to Grammy-priser for.

Låtene «Because of You» og «Since You've Been Gone» suste rett til toppen av hitlistene, og Clarkson beviste for hele verden at hun sto på egne ben.

IDOL: Kelly Clarkson da hun som 20-åring konkurrerte i American Idol, og vant konkurransen til slutt. Foto: NTB Scanpix

– Er tjukk når jeg er lykkelig

I årene som fulgte høstet Clarkson ros, anerkjennelse og flere priser, men også kritikk og tøffe tilbakemeldinger. De negative tilbakemeldingene handlet ofte om helt andre ting enn musikken hennes, noe hun nylig åpnet seg om i et intervju med Glamour.

Vekten hennes har for eksempel fått mye spalteplass i årene som har gått, og Clarkson har flere ganger vært nødt til å forsvare at hun har gått opp og ned i vekt.

Dette til tross for at hun har født to barn, samt at hun har en stoffskiftesykdom som påvirker vekten hennes.

I et intervju med Redbook i 2017, fortalte hun at fansen reagerte minst like mye da hun gikk ned i vekt som hvis hun la på seg.

– Ingen bryr seg noe særlig om helsen din. De bryr seg bare om det estetiske. Men det er når jeg er tjukk at jeg er lykkelig. Folk tenker at det er noe galt med meg når jeg legger på meg. Men jeg bare: « Ånei! Jeg beklager, men det representerer lykke i min emosjonelle verden». Det er når jeg er tynn, at jeg vanligvis ikke har det så bra.

VINNER: Kelly Clarkson vant Grammy for «Best Pop Vocal Album» og «Best Female Pop Vocal Performance» i 2006. Foto: NTB Scanpix

Til Glamour forteller hun om presset hun ble utsatt for:

– Jeg følte mer press fra folk da jeg var tynn, altså da jeg var veldig tynn og ikke veldig sunn fordi jeg var utslitt. Jeg jobbet så hardt og hadde usunne vaner. Men jeg følte på mer press.

– Det var flere tilfeller av magasiner som ble dyttet foran meg og beskjed om at «dette er det du konkurrerer mot, og det vi må konkurrere mot», forteller Clarkson, og fortsetter:

– De var nakne! Det kunne være en naken dame på forsiden. Nå tuller jeg ikke, helt naken. Og jeg bare: «Med mindre det er for en sketsj og bare for humor, så kommer jeg aldri til å greie det der». Selv på mitt tynneste og mest trente, så ligger det bare ikke i min personlighet å være naken på forsiden av et magasin.

– Bryr meg ikke om hva Adele veier

Pressen, spesielt i USA og Storbritannia, elsker å skrive om kjendiser som går opp og ned i vekt.

Adele har skapt en rekke overskrifter etter hun gikk ned i vekt i vår, og Clarkson mener det er på høy tid at vi slutter å henge oss opp i hvordan kvinner ser ut – og heller fokuserer på hva de presterer.

– Jeg møtte Adele for lenge siden og dama er en gudinne. Jeg bryr meg ikke om hva hun veier, for når hun går inn i rommet er hun så mektig, hun er så gripende. Så hvis noen vil gå ned i vekt for sin egen del, og for helsa sin del, så gjør det, men det endrer ikke på antall ganger jeg har hørt på albumet hennes.

Clarksons siste låt, «I Dare You», handler om å elske seg selv:

«We're all full of hope, tryna stay afloat, tryna save one another. People let you drown 'cause they don't know how to stay above water (oh). When they're too broken to know what they've put you through. Do the only thing that you'd want done to you».

Selv tror hun ikke det er mulig å elske noen andre fullt ut, før du elsker deg selv.

– Du holder deg selv igjen og risikerer nydelige relasjoner du kunne hatt med andre mennesker, bare fordi du ikke har jobbet deg gjennom dine egne problemer, sier Clarkson.