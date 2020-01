– Harry og Meghan trenger en god innvandringsadvokat for å flytte til Canada

Som prins kan Harry få problemer med oppholdstillatelsen i Canada, skriver landets største avis.

Det har ikke akkurat vært stille i den britiske kongehusleiren etter at prins Harry (35) og hertuginne Meghan (38) kom med den uventede uttalelsen om at de velger å trekke seg tilbake fra kongehuset, og ønsker å bli økonomisk uavhengige.

Nyheten overrasket stort, og verken dronning Elizabeth (93), tronarving prins Charles (71) eller broren prins William (37) skal ha blitt informert på forhånd.

Mandag holdt dronning Elizabeth et krisemøte i Sandringham i Norfolk i England, der de til slutt kom frem til at dronningen godtar barnebarnets ønske om å trekke seg mer tilbake, og godtar ønske om å bo deler av tiden i Canada.

INGEN ENKEL SAK: Det er ingen enkel sak for prins Harry og hertuginne Meghan og flytte til Canada. Ifølge Canadiske medier trenger de gode innvandringsadvokater. Her er hertugparet avbildet under bryllupet i mai i 2018. Foto: NTB Scanpix

Prins Harry og hans familie vil dermed skifte mellom å bo i Canada og i Storbritannia.

Det er bare én liten hake. Ifølge den canadiske journalisten John Ibbitson, i den landets største avis The Globe and Mail, trenger hertugparet gode innvandringsadvokater for å få lov til å bli værende i Canada.

På lederplass forklarer avisen hvorfor en slik ordning «bryter et uskrevent tabu».

Ikke lov

Til tross for at Canada går for å være et av verdens mest åpne land, som Kjersti Løken Stavrum forteller om i Kulturnytt på NRK, får ikke Canada lov til å ha britiske prinser og prinsesser boende i landet.

Siden Canada er en del av det britiske samveldet, med dronning Elizabeth som et symbolsk overhode, kan ikke Canada ha medlemmer av kongefamilien boende hos seg.

Ifølge Løken Stavrum er det en av hovedgrunnene til hvorfor prins Harry og hertuginne Meghan ikke ønsker å lenger være seniormedlemmer av den britiske kongefamilien.

MÅ SI FRA SEG TITTELEN: I Canada er dronning Elizabeth et symbolsk overhode. Ifølge loven får ikke britiske kongefamiliemedlemmer lov til å bosette seg i Canada med mindre de gir fra seg tittelen. Foto: NTB Scanpix

Vanskelig med oppholdstillatelse

I artikkelen til The Globe and Mail forklarer John Ibbitson at det spesielt vil være vanskelig for prins Harry å få oppholdstillatelse i Canada.

Ifølge Ibbitson har Richard Kurland, en innvandringsadvokat i Vancouver, sett nærmere på saken til prins Harry og hertuginne Meghan. Ifølge ham vil Meghan kvalifisere til å være en fastboende under tittelen selvstendig næringsdrivende.

Hun blir dermed hovedsøkeren, mens sønnen Archie og ektefellen prins Harry vil være medsøkere. Før Meghan giftet seg med Harry, bodde hun i Canada i flere år da hun spilte inn den populære TV-serien «Suits». Dette skal være grunnen til at søknaden hennes blir sett på «som mer gunstig», skriver avisen.

For prins Harry vil det i imidlertid være vanskelig, siden han ikke har jobbet der og kan heller ikke studere i Canada, ved mindre han kvitter seg med prinsetittlen.

- Flytter frem og tilbake

Dette skal også være en av grunnene til hvorfor det ble skrevet i den offentlige uttalelsen fra det britiske kongehuset at «det er blitt en enighet om at hertugparet vil skifte mellom å bo i Canada og i Storbritania for en periode».

«Dette er kompliserte spørsmål å løse for min familie, og det er noe mer arbeid som må gjøres, men jeg har bedt om at de endelige avgjørelsene skal bli tatt i løpet av de kommende dagene», står det videre skrevet i den offentlige uttalelsen.

Til tross for en noe innviklet situasjon, ble det kjent mandag at Dronningen likevel støtter prins Harry og hertuginnens vald om å trekke seg mer tilbake fra det britiske kongehuset.

«Min familie og jeg støtter fullt ut Harry og Meghans ønske om å skape et nytt liv som en ung familie. Selv om vi ville foretrukket at de fortsatte på fulltid i deres arbeid som medlemmer av kongefamilien, respekterer og forstår vi deres ønske om å leve et mer uavhengig liv som en familie. De vil fortsatt være en verdsatt del av min familie», skrev dronningen i uttalelsen.

