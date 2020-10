Det sier en åpenhjertig Hugh Grant (60) som er serieaktuell i «The Undoing».

De fleste av oss kjenner Hugh Grant fra en rekke romantiske komedier hvor han spiller kjekke og gjerne klønete karakterer. «Fire bryllup og en gravferd», «Notting Hill» og «Love Actually» er blant hans mange kjente filmer.

Se Hugh Grant og Nicole Kidman i serien «The Undoing» i videoen over.

De siste årene har imidlertid den britiske kjekkasen gjort helt andre roller. Grant er nesten ikke til å kjenne igjen som den sleske paparazzi-fotografen Fletcher i Guy Richie-filmen «The Gentleman», skurken Phoenix i «Paddington 2» og den utspekulerte politikeren Jeremy Thorpe i den kritikerroste miniserien «A Very English Scandal».

– Jeg er blitt gammel og stygg. Ansiktet mitt passer ikke til romantiske komedier i disse dager, sier han på tørrvittig britisk vis i et eksklusivt intervju med Nettavisen.

I den nye HBO-serien «The Undoing» får vi igjen se ham i en utradisjonell rolle – som den mystiske mannen Mike Fraser. Han er tilsynelatende lykkelig gift med Grace (Nicole Kidman). Men så, plutselig en dag, forsvinner han ...





– Blitt en bedre skuespiller

Den britiske gentlemannen forteller at han nå har langt flere tilbud å velge mellom.

– Det har skjedd ufattelig mye på TV-fronten de siste tiårene. Jeg vet ikke hvor mange strømmetjenester som finnes, men det må da være minst 700 på verdensbasis. Disse selskapene konkurrerer med hverandre om å finne de beste karakterene og de beste fortellingene. Dette kommer oss skuespillere til gode. Jeg har aldri hatt så mange roller å velge i. De siste årene har jeg utviklet meg veldig som skuespiller. Det er helt greit å ikke være så forbundet med romantiske komedier lenger. Jeg føler meg veldig privilegert som får spille andre typer roller, bedyrer Grant.

«Fire bryllup og en gravferd»-stjernen mener han har funnet seg selv igjen.

'Nicole Kidman og Hugh Grant er å blant stjernene å se i serien «The Undoing». Foto: Niko Tavernise (HBO)

– Jeg debuterte som skuespiller på 80-tallet og gjorde mye forskjellig. Det var først på begynnelsen av 90-årene at jeg fikk tilbud om å være med i romantiske komedier. Det har vært gøy å ha gjort så mange filmer i denne sjangeren. Men det kom et punkt hvor jeg ønsket andre utfordringer. Da jeg startet som skuespiller gjorde jeg mye stemmearbeid for radio- og TV-reklamer. Nå har jeg passert 60 år og jeg er i en annen fase av karrieren min. Jeg synes det er gøy å gjøre andre roller igjen, som personen jeg spiller i «The Undoing», forteller han tydelig engasjert.

Grant er fembarnsfar og han er gift med den svenske TV-produsenten Anna Eberstein (41). Han legger ikke skjul på at livet som pappa har forandret han.

– Familien betyr alt for meg. De har også gjort meg til en bedre skuespiller. Jeg har fått tilgang til et langt større følelsesregister enn jeg hadde i 30- og 40-årene. Det skal for eksempel ikke mye til for at jeg blir rørt, og jeg kan ofte kjenne på savn og lengsel, sier han.

Hugh Grant mener selv han har blitt «gammel og stygg». Foto: (HBO)

Kjente på savnet etter familien

Du er jo en travel skuespiller. Hvordan balanserer du jobben og familien?

– Det er vanskelig å finne en god balanse. Det tror jeg alle strever med. Jeg forsøker å være veldig til stede med familien når jeg ikke er på jobb. Om jeg er på jobb i utlandet sørger jeg for å ringe ofte hjem. Pandemien har gjort at jeg har kunnet tilbringe mer tid med familien. Jeg synes det har vært fantastisk å tilbringe mye tid sammen med familien min de siste månedene.

Grant innrømmer likevel at han synes det er godt med noen pauser fra den travle familietilværelsen.

– En av grunnene til at jeg takket ja til å være med i «The Undoing», var for å få en liten pause. Jeg er tross alt en gammel mann og jeg blir fort sliten når barna lager mye lyder, sier han og fortsetter:

– Jeg dro til New York for å spille inn serien. Det var til å begynne med godt å være alene. Jeg tror vi alle trenger å kjenne på stillheten i blant. Men det gikk ikke lang tid før jeg kjente på lengselen og savnet etter barna. Jeg ble fort lettrørt. Under innspillingen av en av scenene skulle jeg skjenke kaffe i en kopp, og så plutselig begynte tårene å trille. Regissøren Susanne Bier utbrøt: «Hugh, du har kanskje litt vel mye følelser i denne scenen!», ler han.

Hugh Grant og Nicole Kidman. Foto: (HBO)

Grant sa ikke umiddelbart ja til å være med i «The Undoing», selv om han gjerne ville være med i en HBO-serie med Nicole Kidman og regissert Susanne Bier.

– Det var ikke vanskelig å finne gode grunner til å takke ja: Nicole, Susanne, HBO og ikke minst et fantastisk manus av David E. Kelley, som blant annet har skrevet «Big Little Lies». Men jeg skal være så ærlig å si at jeg er ganske sjenert. Jeg har sceneskrekk. Derfor tok deg lang tid før jeg våget å si ja. Men innerst inne visste jeg at jeg ville være med i serien, understreker han.

– Ble skremt under opptakene

Susanne Bier er kjent for sine sterke danske, dramaer som «Hevnen» og «Etter bryllupet». Hvordan opplevde du å jobbe med henne?

– Du, jeg har aldri jobbet med en skandinavisk regissør før. Merkelig nok. Men jeg har alltid vært en stor fan av skandinaviske filmer og serier. Noen av verdens fremste regissører kommer fra Skandinavia. De skandinaviske produksjonene har alltid veldig gode og utrolig filmatiske i uttrykket, noe som jeg setter veldig stor pris. Susanne jobber på en annen måte enn andre regissører. Hun bruker for eksempel kameraet, lyden og musikken på en unik måte. Jeg likte henne umiddelbart og vi ble gode venner. Hun er samarbeidsvillig, åpen og veldig lett å jobbe med. Men jeg må innrømme at hun var litt skremmende på settet! Hun kunne være litt sjefete og direkte. Men det er vel slik danske regissører er, smiler han.

Rollefiguren din Jonathan Fraser har mange lag og er veldig mystisk. Det må være krevende å spille en slik karakter?

– Det er emosjonelt krevende å spille en sånn karakter. For noen år tilbake var jeg med i filmen «Florence Foster Jenkins». Motspilleren var Meryl Street. Hun lærte meg en veldig nyttig metode. Den går ut på å gå i deg selv og «forsvinne» som karakteren i forkant av hver scene. Metoden er veldig nyttig, men det er veldig hardt og intenst arbeid, sier han og fortsetter:

– Vi fikk utdelt manuset til alle episodene før innspillingen. Så jeg visste hvordan serien ville ende. Derfor var det viktig at karakteren avslørte så lite som mulig. «The Undoing» er tross alt en mysterieserie! Jeg husker godt at vi spilte inn scenene som i rettsalen. På slutten av hver opptaksdag spurte vi dem «Hvem tror dere har gjort det?». Alle statistene hadde ulike teorier. Det var gøy å observere, sier han.

Sliter med å skru på TV-en

Selv om Grant har vært med i flere serier de siste årene, ser han knapt på TV.

– Jeg har problemer med å skru på TV-en, og jeg skjønner heller ikke hvordan jeg finner alle strømmetjenestene! Heldigvis har jeg gode venner som hjelper meg med det tekniske. Jeg får derfor med meg enkelte serier. Det er ingen tvil om at de fleste av dagens serier er langt mer kunstnerisk ambisiøse enn kinofilmene. Gullalderen for TV minner meg veldig om «New Hollywood»-perioden på 1970-tallet. På den tiden fikk regissører som Francis Ford Coppola, Sidney Lumet og Robert Altman frie tøyler av studioene. I dag, derimot, er brorparten av kinofilmene formelbaserte og kjedelige. Jeg er derfor veldig glad for oppblomstringen av TV-serier og karakterbaserte historier. I dag er det serieskaperne som tar de store sjansene.

Tidligere i høst fylte Grant 60 år. Feiringen ble ikke helt som forventet.

– Det ble en veldig Covid-19-vennlig bursdag. Familien var samlet på en restaurant i London. Vi mumlet til hverandre gjennom masker. Det ble faktisk en ganske morsom bursdag, sier den britiske skuespilleren.

«The Undoing» har premiere den 26. oktober på HBO Nordic.