– Jeg har alltid vært veldig seksuell

Skuespiller, feminist og aktivist Diane Guerrero snakker ut om engasjement og seksualitet.

For mange nordmenn er skuespiller Diane Guerrero (33) best kjent som Maritza Ramos i Netflix-serien «Orange Is the New Black».

For tiden er hun brennaktuell som «Crazy» Jane i den nye HBO-superhelt-serien «Doom Patrol».

Men for en stor gruppe amerikanere er hun først og fremst en hverdagshelt. I et stort intervju med Playboy snakker 33-åringen om sitt brennende engasjement, om fordommer, utseendet og sin seksuelle oppvåkning.

Alene igjen i USA som 14-åring

Guerreros foreldre ble deportert til Colombia da Diane var 14 år, sammen med hennes eldre bror. Skuespilleren, som er født i USA, fikk imidlertid være igjen i landet og i en artikkel i Los Angeles Times fortalte Guerrero sin historie i 2014.

Siden har hun blitt en kjent talsperson for immigranter i USA, og er både ambassadør og jobber frivillig for den ideelle organisasjonen Immigration Legal Resource Center.

Hun er hedret av Barack Obama for sin innsats og mottok i 2018 Phillip Burtons innvandrings- og borgerrettighetspris for sitt arbeid.

Diane Guerrero har mottatt flere utmerkelser for sitt arbeid for innvandrere i USA. Foto: Mat Hayward (AFP / NTB Scanpix)

The American Dream

Som berømt skuespiller har engasjementet i kombinasjons med Guerreros historie en bakside, og i et intervju med Vanity Fair i august 2019 uttalte 33-åringen at hun fryktet å bli en slags «deportasjonens ansikt utad».

I et intervju med Playboys «likestillingsnummer» – The Equality Issue – forteller Guerrero at hun tok feil.

– Jeg trodde folk ville sette meg i bås. I virkeligheten er det bare deg selv som kan gjør det. Jeg er den jeg er. Jeg bryr meg om det jeg bryr meg om. Jeg har sterke meninger, jeg bestemmer min fremtid og hvordan det går med meg.

– Deportasjon, det som skjedde med familien min, det er bare en liten del av hvem jeg er og hva jeg har opplevd. Jeg har mye mer å si og mye mer å gi, sier skuespilleren til Playboy.

Diane Guerrero har ikke mye til overs for Donald Trumps innvandringspolitikk, men sier at hun fremdeles tror på «The American Dream».

– Ja, helt klart. Det er så mye fantastisk med dette landet, og så mange muligheter som ligger der. Likestilling og rettferd, det er den amerikanske drømmen jeg ønsker å leve i, hvor alle blir behandlet rettferdig og alle familier får holde sammen – ikke bare de hvite og rike familiene, sier Guerrero til magasinet.

– Jeg har knullet meg ut av et par situasjoner

Diane Guerrero vokste opp i nabolagene kjent som Jamaica Plain og Roxbury i Boston, Massachusetts i USA. Etter at foreldrene måtte flytte tilbake til Colombia, bodde 14 år gamle Diane hos andre kolombianske familier i samme strøk.

Hun forteller at hun var så opptatt av å være «flink pike» at hun kunne straffe seg selv om hun følte at hun «syndet».

I dag blir 33-åringen regnet for å være et sexsymbol, men forteller at hun ikke omfavnet seksualiteten sin før hun var godt voksen.

– Det skjedde ganske nylig. Jeg har alltid vært veldig seksuell, men holdt det skjult i frykt for å bli stereotypien om den seksualiserte latinaen som tror hun kan gjøre hva hun vil gjennom sin seksualitet eller knulle seg ut av enhver situasjon. Jeg har knullet meg ut av et par situasjoner, men det er ikke mitt førstevalg. Mitt førstevalg er hjernen min og hjertet mitt og alt jeg har lært av familien min og miljøet rundt meg. Det er slik jeg har kommet meg fram i livet, sier Guerrero til Playboy.

Ifølge Diane Guerrero eksisterer det en oppfatning om at latinamerikanske kvinner ikke kan være sexy og smarte på samme tid, en fordom hun bearbeidet gjennom utgivelsen av selvbiografien «In the Country We Love», som kom i 2016.

– Det var ikke før etter at jeg skrev boka mi at jeg tenkte «Faen heller. Det bryr meg ikke hva du mener om brystene mine. Det spiller ingen rolle for meg hva du tenker om utseendet mitt». Å være komfortabel med min seksualitet er en del av meg og en del av budskapet jeg ønsker å formidle til folk om å elske seg selv, forteller hun til magasinet.