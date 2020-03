– Jeg har jo kroppen til Per Sandberg før han gikk inn på «Farmen»

Koronakrisen har gitt Markus Neby og kjæresten Andrine Hegerberg uventede utfordringer.

Markus Neby gjør stor suksess på TV om dagen sammen med Else Kåss Furuseth i lørdagsprogrammet «Kåss til kvelds» på NRK.

Men også på hjemmebane går det veien for Neby, som siden sommeren 2019 har vært kjæreste med fotballspilleren Andrine Hegerberg, som for øvrig er søsteren til den verdenskjente fotballspilleren Ada Hegerberg.

Forholdet ble annonsert på denne måten:

Tvangssamboere

Paret gjester fredag «Senkveld» på TV 2, og avslører at de to – ikke helt frivillig – har flyttet sammen.

Siden juli har Hegerberg spilt fotball for AS Roma, og bor til vanlig i Italia. I disse dager er hun imidlertid koronafast i Norge. Dermed har paret uventet blitt samboere.

Markus Neby anslår spøkefullt at det nå bare er måneder før forholdet er slutt.

Neby mener avstandsforholdet har forlenget den nyforelskede perioden. Nå som de har gått stikk motsatt vei, er han redd for hva den veltrente kjæresten egentlig synes om ham når «sløret» forsvinner.

– Det som skremmer meg litt er at nyforelskelsen nå går fortere over siden vi er så tett oppå hverandre, sier Neby.

Markus Neby og Andrine Hegerberg annonserte forholdet sommeren 2019. Nå har de uventet blitt samboere. Foto: TV 2

Det er først og fremst kroppen sin han er bekymret for.

– Jeg tenker at jeg burde være veltrent når nyforelskelsessløret forsvinner. Jeg har jo på en måte kroppen til Per Sandberg før han gikk inn i «Farmen». Jeg burde være Per Sandberg etter farmen når du ser meg for det jeg virkelig er, sier Neby til sin lattermilde kjæreste.

Neby mener likevel at toget ikke er gått helt ennå.

– Jeg får dårligere tid, men det skal vi finne ut av, forsikrer han.

En fotballspiller som Andrine Hegerberg må holde seg i toppform. En programleder i TV og radio, not so much:

– Vi har blitt et slikt par

Paret innser samtidig at de stadig når nye milepæler selv om de har vært sammen i under ett år.

– Vi sa det før vi kom inn hit. «Vi har blitt det paret, vi. Et slikt par som sier ja til å bli med på talkshow», sier Hegerberg.

Neste skritt blir at hun godkjenner venneforespørselen til Neby på Facebook ...

På den litt mer seriøse siden, synes paret at det godt å få være sammen i disse dagene.

– For min del er det kjempeherlig. Å få være sammen med Markus så lenge og få gjort mye vi ikke har gjort før. Blant annet å spise frokost sammen. Det hadde vi aldri gjort, forteller Hegerberg.

Neby stemmer i, men understreker at det blir kamper likevel – om enn ikke på fotballbanen.

– Andrine fikk meg til å laste ned «Tekken 7» til Playstation, så konkurranseinstinktet blir jo stimulert hos deg likevel. Det er skremmende greier, det der, medgir Neby.

«Senkveld med Helene og Stian» sendes på TV 2 fredag klokken 22.15.