– Jeg hater å være i dårlig form. Men jeg hater å trene. Hva gjør jeg da?

Fra en som hater trening til en annen: Kanskje dette kan hjelpe?

Det slo meg da jeg trente på stuegulvet her en dag at jeg virkelig hater trening. Hate er et sterkt ord, men det er likevel i det landskapet jeg plasserer trening, spesielt de gangene jeg føler at jeg ikke mestrer det, som jo er ofte.

Jeg blir grinete når jeg blir så sliten at jeg kjenner på makspuls. Ikke noe godteri i verden er verdt det slitet, og jeg er veldig glad i godteri. I tillegg er det den lugubre følelsen av å bli varm og klam, sånn at jeg kan se blodårene popper ut av huden og selv den tynneste treningstopp føles som en tykk, kløende ullgenser.

Opplevelsen blir ikke mer komfortabel av situasjonen vi har vært i de siste månedene. Jeg ligger svettende oppå en matte i min egen leilighet uten aircondition, hvor det som føles som det er total mangel på luft etter at sommersola slo inn.

På tv-en min har jeg på en økt som heter «svettefest», som i seg selv er ganske provoserende å påstå, for det er veldig lite fest over det som skjer på denne matta.

Rydder i huet

Jeg er en av dem som aldri har greid å etablere noen varig treningsrutine. En av dem som stadig prøver, men bare holder ut i en kortere periode.

Jeg har forsøkt «å finne en aktivitet jeg liker», slik ekspertene alltid foreslår, men jeg lykkes ikke. Problemet er nemlig at jeg helst ikke vil bli svett, andpusten eller sliten.

Jeg vil ikke trene! Men så sier Folkehelseinstituttet at jeg må. Så hva gjør jeg da?

For å prøve å finne veien til treningsglede ringer jeg Stine Næss-Hartmann. Hun er en av de veldig energiske, treningsglade personene man finner på Instagram, som tilsynelatende elsker trening og som fullførte fem løp mens hun var gravid nylig.

– Jeg er glad hele tiden når jeg trener, jeg, sier hun.

Provoserende, det òg, men jeg er likevel nysgjerrig.

– Jeg lever på den «højdaren» som kommer etterpå. Det er smerte å være med i et ultraløp når det varer mer enn åtte timer, men så vet du at middagen, rødvinen, alt vil smake bedre etterpå. Under økta også, så koser jeg meg gløgg. For da skrur jeg på favorittmusikken min, som gir meg enda mer boost.

– Men jeg kan også høre på favorittmusikken min mens jeg rydder vekk rot i huset...

– Nja, men jeg lever heller med ekstremt mye rot i huset enn rot i huet. Hvis ikke jeg har fått trent og vært i fysisk aktivitet, gjør det meg stressa. Da har jeg ikke like mye å gi, jeg har ikke den positive energien å gi til venner, barnet mitt og jeg blir trøtt og lei, sier hun.

Akkurat dét minner meg om et intervju jeg gjorde med Aksel Lund Svindal.

Selv han, som hele livet har tjent penger på å trene, slet med å finne motivasjon til å få trent etter han la opp. Det som nå pushet ham var ikke gull, penger og heder, men at han ble mer ryddig i hodet av å trene og han følte seg mer kreativ.

Se intervjuet her:

Hvorfor så vanskelig, når det er så bra?

Likevel så er trening som et fandens dilemma, for jeg må jo innrømme at det har en slags effekt tross alt.

Det gjør at jeg husker på hva det koster i treningsvaluta når jeg stadig vekk finner det for godt å unne meg en sjokolade fordi været er grått eller fordi jeg ikke rakk frokost og den croissanten i underetasjen på jobb er noe av det beste som finnes.

Dessuten synes jeg det er en veldig god følelse over tid å gjøre noe som er bra for kropp og helse, hvor enn klisjé det måtte høres ut. Det er dobbel gevinst når jeg får til noe som jeg vet krever ekstra mye, nettopp fordi jeg misliker det så sterkt.

Men hvorfor i all verden er det så veldig vanskelig å trene når det er så mange fordeler? Jeg ringer en som er såpass glad i trening at han forsker på det, nemlig professor i bevegelsesvitenskap ved NTNU, Marius Steiro Fimland.

– Evolusjonsmessig så er vi mennesker innrettet mot å spare energi. Det er et relativt moderne fenomen at vi har så mye mat som vi kan forestille oss, for sånn har det ikke alltid vært, så det er naturlig for oss å spare energi heller enn å bruke den, forteller han.

TRENINGSHAT: Hva gjør du når FHI ber deg om å trene flere ganger i uka, men du virkelig, virkelig hater det? Foto: Ida Helene Kindahl Kleven

Jeg kan så kjenne meg igjen.

Hver gang jeg står og håper at kettlebellen ikke skal skli ut av hendene og dundre gjennom vinduet ut til naboens veranda-idyll, så lurer jeg på om det går an å hate trening, svette og å bli sliten, men likevel finne en form for trening man trives med?

– Det er faktisk et veldig relevant spørsmål, forteller Halvor Lauvstad, mangeårig treningsekspert, forfatter av flere treningsbøker, foreleser ved Akademiet for personlig trening, samt produkt- og prosjektleder hos EVO Fitness.

– Det er faktisk veldig mange som har det akkurat sånn. De sier det at de vil trene eller være mer aktive, samtidig som de ikke liker eller er vant til å gjøre det, og de sliter med å få inn en treningsrutine.

Jeg har selvsagt jugd til Halvor da jeg stiller spørsmålet. Jeg orker ikke innrømme for denne sunne, aktive mannen at det er meg det er snakk om. At det er jeg som hater å trene, jeg som hater å bli sliten og varm.

Halvor Lauvstad er treningsekspert og selv på hyttetur tar han seg gjerne en treningsøkt, som her, med push-ups, L-sit og hang-ups. Foto: Oda Lauvstad Pedersen

Men det vil jeg ikke innrømme. Så jeg sier at det har vært noe vi har snakket om i vennegjengen.

Halvor selv forteller at han hater turn, han føler seg lang og veik når han prøver det. Etter mange år har han bare gitt opp å bli god til å stå og gå på henda, selv om han ga det flere tapre forsøk.

– De færreste synes trening er dritkult og derfor er det et relevant spørsmål også, hvordan man skal få til å trene likevel. Jeg ler meg sjelden ihjel under en treningsøkt, men det er mange treningsformer jeg trives veldig godt med, men det er mange treningsformer jeg trives veldig godt med, og det som er dritt det gidder jeg ikke å gjøre, sier Lauvstad.

- Instagram er bare løgn

Det kommer også innrømmelser om treningshat fra flere kanter jeg ikke hadde forventet, og på en måte er det litt godt å høre også.

– For min del synes jeg det er kjedelig å løpe, men hvis jeg kan løpe sammen med en kompis og prate mens jeg gjør det, eller jeg kan løpe etter en ball, så går det fint. Det er lettere når det er litt spillbasert, innrømmer treningsforsker Marius.

Marius Steiro Fimland er professor i bevegelsesvitenskap ved NTNU og er naturlig nok glad i mosjon. Foto: Privat

– Jeg har trent hele livet, så for meg så er det veldig annerledes enn for størstedelen av Norges befolkning, men likevel er det sånn «Fy f..., i dag skal jeg løpe». Jeg tenker alltid at «jeg bare gjør det og blir det dårlig, så blir det dårlig».

– Det er min måte å takle de tunge dagene på. For hver dag er ikke gøy, eller som på Instagram, det er bare løgn, det er ingen som har det sånn. Det er jo virkeligheten at noen dager er det tungt og andre dager er det lettere, forteller Morgan Moen.

Det er smått utrolig at han sier det, for når jeg leser merittlisten hans, treningsekspert utdannet på norsk idrettshøyskole og treningsforeleser, skulle man tro at han alltid elsket en svettefest.

– Det er som jeg sier til PT-studenter. «Dere må huske at folk er ikke som dere, de fleste er ikke glad i å være slitne». Det er det mange PT-studenter som ikke skjønner, de elsker følelsen av å nesten nå makspuls og tenker at det er digg, men sånn er ikke vanlige folk, forteller Morgan.

Ironisk nok, mens jeg snakker med Morgan tikker det en melding inn i vennegjengens messenger-chat.

«Sorry, må bare klage litt her. Hater å være i dårlig form, men hater å trene», skrev venninnen min, og det tok ikke lang tid før flere hang seg på med akkurat det samme.

Med det strømmet også en rekke kreative forslag til hva som kan gjøres; Alt fra mer ligging, til yoga på YouTube, en app hvor man kan trene med Chris Hemsworth, en rekke Instagram-treningsjenter, dansing, Jorun Stiansen i sosiale medier, kampsport og enda flere app-er blir foreslått.

Det var et vidt spenn, for å si det mildt. For oss som er i denne «bør trene, men vil ikke»-kategorien er det mildt sagt svimlende mange muligheter, så hvordan i all verden skal vi kunne velge?

– Nå har jeg en ny kunde som begynte i år, en ung jente, som har trent hjemme i tre år. Til slutt kom hun til senteret, likte det og begynte med PT. Nå ser hun ikke på hjemmetrening som trening lenger, men det var hennes vei inn i det, etter tre år, forteller Morgan.

– Hva slags form var hun i da?

– Hun hadde definitivt fått en gevinst av hjemmetrening. Det mange glemmer, er at det er meget stor forskjell på å være inaktiv og å være litt aktiv. Helsegevinsten er så stor bare du gjør noe. Det er en grunn til at helsemyndighetene bruker ord som fysisk aktivitet fremfor trening. Det er for å ikke skremme folk, sier han.

TRENING: - Går det an å hate trening, svette og å bli sliten, men likevel finne en form for trening man trives med? Foto: Ida Helene Kindahl Kleven

Begynn med denne øvelsen

Okei, nå skal vi prøve å få dette godstoget med destinasjon treningsglede på skinnene. Hvor begynner man?

– Begynn med ting du vet du kan, det blir mindre dritt når du gjør noe du tross alt kan, sier Halvor på sin overbevisende nordlandsdialekt og fortsetter:

– Alle kan gå. Begynn å gå. Kanskje er det kjedelig, men å gå og å jogge er noe alle kan teknisk sett. Sykle er også noe alle kan - prøv det først med en gang, det blir mindre dritt når du gjør noe du tross alt kan, enn når du begynner med noe du også synes er kjedelig.

– Å løpe er noe som alle nordmenn på et eller annet vi har et forhold til og kan gjøre. Legg merke til at det alltid er flere tredemøller enn noe annet apparat på et senter. Så har du en del som sykler, men det tar lenger tid, for du kan løpe en halvtime og få en fin økt, sykler du en halvtime er du såvidt svett, forteller Halvor.

– Løping er sinnsykt effektivt og det slår alt, så mange har begynt med det rett og slett fordi de ser det fungerer, fortsetter han.

Jeg er ikke helt overbevist, men Halvor er inne på noe, for selv om løping er noe av det verste jeg vet (det også), så har det gitt effekt.

For et par år siden sto jeg nemlig opp hver morgen klokka tidlig og løp i et kvarter før jobb. Det var mer enn nok for min del, og jeg oppga vel sjelden til noen at jeg løp så kort som jeg gjorde, men det ga meg en god følelse likevel.

– Veldig mange går for hardt ut. Folk jeg snakker med som skal begynne å løpe når de aldri har løpt før, tror de må løpe én time hver gang. Der bommer veldig mange, da holder man kanskje i to uker, fordi man blir helt ødelagt hver gang. Da tenker de fleste «er det dette som er trening, nei, det orker jeg ikke. Da får det være som det er», forteller Morgan.

Morgan Moen er personlig trener hos Sterk Trening, og foreleser blant annet personlige trenere.

Han mener det er bedre å begynne med en løpetid på overkommelige ti minutter. Så tar du en tur til på 10 minutter, men neste uke øker du kanskje med ett eller to minutter.

– Du får masse effekt av det, og det blir lettere å fortsette, påpeker Moen.

– Ingen vil være dårligst

Lauvstads erfaring er akkurat den samme. I sin tid som PT har han reddet mange fra en brutal start og slutt på sitt aktive liv.

– Jeg spør alltid folk hvor lenge de har tenkt å være i god form. Alle har et perspektiv resten av livet, og da trenger du ikke komme i den formen på én økt. Da har vi litt tid på å finne ut av hva man liker og mestrer, og da kan vi bruke noen uker før vi drar på med intensitet og får opp effekttallene, forteller Lauvstad.

– Når du skal teste ut noe nytt; enten ett nytt treningsapparat, ny treningsform eller en ny måte å bevege seg på, så ikke sett deg et mål om å brenne 1000 kalorier. Du blir fort skuffa hvis du starter økta med et altfor langhåret mål.

For eksempel hvis du er på romaskinen for første gang og skal gasse opp kcal tallet, finner du fort ut to ting, forteller han.

1; du stivner i hele kroppen iløpet av to til tre minutter og

2: Du ser at forbrenningstallet synker i takt med at du blir sliten og at de 1000 kaloriene kommer til å ta tid.

– Noen kan nok bli litt skuffa hvis de kjører på fra første stund med det som mål, for sitter du på romaskinen og ror på som bare det i noen minutter, så innser du fort at du må holde på i en time, halvannen for å nå målet og da er det lett å gi opp. Gi litt blaffen i hva slags effekt det har når du vil finne ut av noe du liker, gi det 20-25 minutter og i den tiden bare prøver du.

Han mener også at det er viktig å føle seg komfortabel med å trene.

– Hvis noen ber meg danse synes jeg fortsatt det er jævlig skummelt og pinlig, fordi jeg har aldri vært god til det. Skulle jeg skulle lært meg å danse hadde jeg ikke gått inn på et kurs med 90 stykk som er gode. Da kan man prøve hjemme og finne takta, i hvert fall hvis du er redd for å føle deg dum. Ingen vil være aller dårligst et sted, så er du redd for det, finn en trygg arena hvor du føler du ikke må vise deg frem. Er du på et senter, så ikke tropp opp klokka 16-17, men gå heller tidlig på morgenen eller sent på kvelden, råder Lauvstad.

Tilbake til barndommen

Treningsforsker Marius Steiro Fimland mener det er helt innafor å prøve ulike aktiviteter, for så å sortere hva du synes.

– Tenk på hva er det du hater ved det og var det noe du likte? Er det noe mer du kan gjøre av det du likte, noen lignende øvelser eller aktiviteter?

Det høres også ganske enkelt ut, men jeg har faktisk lagt merke til at øvelser som kan minne om lek og aktiviteter jeg gjorde i barndommen, faktisk er noe jeg får til bedre og trives bedre med, enn mye annet.

Lauvstad forteller at dette kan ha med at kroppen og hjernen kjenner seg igjen bevegelsesmønsteret.

– Ting som minner om det du har gjort før, vil være enklere. Du vil mestre det mye raskere, fordi bevegelsesmønsteret er noe du er vant til og du slipper å føle at du ser ut som en dust. Jeg er mye mer offensiv på det som ligner på det jeg kan.

Stine Næss-Hartmann vokste opp med to vidt forskjellige foreldre, en rolig mor og en svært aktiv far som både drev med tennis og slalåm.

– Jeg spilte også tennis som yngre, og nå er kondisjonsidrett definitivt det jeg liker best. Mannen min har også drevet aktivt med tennis, og han elsker å løpe nå, så det har nok noe å si, sier hun.

Morgan Moen kommer på en kunde han hadde på 50 år. Hun hadde fått beskjed fra legen om å oppsøke et treningssenter, fordi hun hadde et dårlig hjerte. Treningen begynte rolig, men etter hvert kunne Morgan utfordre henne.

– Jeg merket at hun var ganske sterk og eksplosiv og klarte de tingene veldig bra, så vi begynte å trene spenst og jeg ba henne om å hoppe. Det hadde hun ikke gjort siden barneskolen, men da hun begynte så vi begge at dette fikk hun til, og da får man den mestringsfølelsen man er på jakt etter.

Akkurat det er noe jeg har prøvd å utnytte når jeg har trent. For å komme meg gjennom den halvtimen jeg har satt av til trening, har jeg prøvd å ta en økt hvor annen hver eller hver tredje er en øvelse jeg synes er overkommelig og noen ganger til og med liker.

Så vet jeg at selv om det i løpet av den halvtimen er mest dritt, så er det noe som går greit likevel.

– Da har du tenkt som en PT og vært PT med deg selv. Du tar noe du hater, men så har du en morsom en etterpå som veier det opp, sier Morgan, nesten litt stolt over at jeg hadde tenkt dette helt selv.

– Det er det som er litt artig med trening, alle de tingene man støter på med trening er veldig likt som livet generelt. Det er ikke en dans på roser fra man står opp til legger seg hver dag, og man må ofte gjøre ting man hater, som for mange er trening. Da er det lurt underveis å ta det som er dritt og prøve å gjøre det likevel, så får man god effekt.

Er det håp for alle?

Noen ganger har Morgan også opplevd å møte på folk som hater trening og sier at de har prøvd alt uten å finne noe de liker. Likevel har de troppet opp på senteret for å få en slags magisk løsning av en personlig trener.

– Det må være en tung dag på jobb?

– Som regel klarer vi å finne noe de liker eller mestrer, men om det ikke er det så kan man ofte se om det er ting i livet ellers som gjør at de har den holdningen. Kanskje har du hatt en dårlig gymlærer som barn, foreldre som ikke har vært aktive selv eller kanskje er du en som lett er negativ til andre ting i livet, forteller Morgan, som også har studert psykologi.

– Men er det håp for de? Er det noe som hjelper?

– Da må man være ærlig og si at de må endre holdningen sin. Greit, så klarer de ikke ha noe treningsmål eller noe som gleder dem, men målet kan være å møte opp en gang i uka og gjøre det beste ut av det. Da kan det godt hende de synes det er dritt og kjedelig og alt, men hver uke vil de mestre noe og få en progresjon, så er det ikke helt forferdelig likevel. Da sier vi oss fornøyd begge to med at de møter opp den ene dagen og får den effekten de får, forteller han.

Når man prøver disse nye tingene, hvor lenge skal det til for at man enten liker en øvelse eller at man kan droppe den fullstendig?

– Det skjer at kunder har prøvd en ny øvelse og sagt de hater det. Da sier jeg at vi skal ha minst 50 prosent øvelser som de ikke hater, men du må også gjøre den du hater igjen, og hater du den etter gang nummer ti skal jeg finne noe annet, forteller Morgan.

Gi det fem forsøk

I koronatiden ble det en ypperlig mulighet til å teste hjemmetrening på YouTube, og hver eneste gang la jeg merke til at jeg aldri likte en økt første gang jeg prøvde den. Andre gang gikk det bedre fordi jeg visste hva som kom og hvor jeg kunne legge inn jernet, sånn at jeg ikke brant kruttet for tidlig, som er det skumleste jeg kan tenke meg når det kommer til trening.

Halvor Lauvstad mener det er en huskeregel som kan være kjekk å ha med seg, nemlig å gi en øvelse eller aktivitet tre forsøk om det er noe du allerede behersker teknisk, som løping, turer eller sykling. Er det noe helt nytt, gi det fem forsøk før du stryker det av lista.

– Du vil ha så sinnssyk fremgang fra første økt til andre, og andre til tredje, og du vil ha så stor teknisk fremgang at det kan være gøy i seg selv. Hvis du har prøvd det tre eller fem ganger så har du lettere for å bestemme deg for om du liker det eller om du synes det er helt elendig.

– Det er så mange ting man kan prøve og det er ikke verre enn at du gir deg. Begynn med litt løping, prøve å ro som neste, kanskje liker du ellipsemaskinen eller gå på rulleski. Bare begynn og ta det derfra. Det er lurt å ta utgangspunkt i kondisjonstrening, for det gir mest med tanke på helsen, forteller Halvor.

Selv har han funnet en finurlig løsning på en aktivitet han liker, men som han burde gjøre oftere.

– Jeg kjøpte en dyr sykkel i fjor. Faktisk så dyr at jeg gjemte den i kjelleren i fire uker før resten av familien fikk se den, men da var jeg sikker på at jeg ville holde på med sykkel i 30 år frem. Nå kan jeg ikke finne på noen unnskyldninger, jeg må bruke den. Så det er faktisk et godt råd å kjøp noe som er så dyrt at det er pinlig å ikke bruke det, ler han.

– Hva tenker du om å kjøpe seg treningstøy, kettlebells eller pulsklokker for å bli motivert?

– Hvis du finner ting du synes er kule og som hjelper deg med motivasjonen og gir deg en push til å bevege deg litt, så vil jeg si kjør på, men kjøp noe du er rimelig sikker på at du har glede og nytte av, spesielt når det er dyrt. Prøv romaskinen på senteret litt før du kjøper en til å ha hjemme, råder han.

Tren med en venn

En evig unnskyldning for å ikke trene er fordi det er utrolig mange andre ting man burde ha gjort.

– Derfor kan du velge trening kun etter hva som er mest mulig tidseffektivt. Korte intervalløkter og styrketrening for eksempel. Styrketrening der er det mange som misforstår, for folk tror mye om det, men styrketrening trenger ikke være slitsom i det hele tatt. Det kan være ganske gode pauser mellom seriene og det er mange måter å trene styrketrening. Det trenger ikke være spesielt slitsom selv om du trener veldig effektive økter, forteller treningsforsker Marius Steiro Fimland.

– Intervalltrening vil også være tidsbesparende, men slitsomt, råder Fimland.

En ting absolutt alle treningsekspertene anbefaler, er å trene med andre, enten det er en venn eller en personlig trener. Da tør man gjerne å utfordre seg selv mer, i tillegg til at man føler seg forpliktet til å stille opp.

– Jeg tror kanskje det er mer bærekraftig å gjøre noe sosialt ut av det, mange setter pris på gjøre øvelser hjemme på stuegulvet, men man får bedre opplevelser rundt fysisk aktivitet og trening hvis man også gjør det til en sosial greie, enten sammen med familie, kompiser eller med en trener som hjelper deg, mener Halvor Lauvstad.

Helt til slutt kommer Morgan med et råd jeg tror de fleste treningshatere trenger å høre:

– Folk kan nok bli litt bedre på å bruke det som er tilgjengelig av ressurser. Enten det er treningsapper eller YouTube-videoer, eller om du er medlem på et treningssenter, så snakk med de ansatte eller PT-ene. Si at du har meldt deg inn og ikke kommer til å investere i PT, men spør om de har noen tips. Kanskje vil du trene mage og at de har noen morsomme øvelser, sier Morgan, og avslutter:

- Folk er som regel villige til å hjelpe! Bli flinkere til å si at du trenger å få litt hjelp eller inspirasjon.