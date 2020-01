– Jeg husker jeg var med noen venner da jeg fikk meldingen. De sa jeg ble helt hvit i ansiktet

Én av frierne i serien «Jan Thomas søker drømmeprinsen» kommer med innrømmelse som berører alle.

Mandag er det premiere på TVNorge-serien «Jan Thomas søker drømmeprinsen» og Norge får endelig sjansen til å bli kjent med de nøye utvalgte gutta som skal på date med Jan Thomas i Sør-Afrika.

Én av gutta som virkelig åpner seg opp i denne ukens episode, er Ole Christian Pedersen (28) fra Valdres.

Ole Christian (28) rører de andre frierne og Jan Thomas med sin åpenhet om HIV-diagnosen. Foto: Discovery

Han forteller nemlig de andre gutta at han er HIV-positiv under en av de første kveldene sammen med resten av frierne.

– Jeg følte at det var litt viktig at de fikk vite det om meg, for det har vært en stor del av meg nå de siste årene, forteller Ole Christian til Nettavisen.

Se den rørende reaksjonen til de andre deltakerne da Ole Christian fortalte om sykdommen øverst i artikkelen.

Etter en følelsesladd reaksjon fra de andre deltakerne, endte det med å bli en kveld hvor frierne ble sittende lenge og snakke.

– Jeg ble helt overveldet over responsen de ga meg. Hele den kvelden var bare så utrolig fin, vi satt egentlig der alle sammen og åpnet oss for hverandre. Det var en veldig følelsesladd og fin kveld, minnes han.

Fortalte det til Jan Thomas på vingård-date

Etter å ha åpnet seg for de andre deltakerne, ønsket Ole Christian å fortelle det til Jan Thomas på tomannshånd. Det skjedde under den første daten de to hadde på en vingård.

– Han tok det kjempefint. Han er en veldig trygg person, så det å kunne sitte og snakke med han var så naturlig og avslappet. Han sa han synes det var kult av meg at jeg står frem sånn, forteller Ole Christian.

Dette var den første ordentlige alene-date han hadde med Jan Thomas, og han forteller at de nesten glemte vinen fordi de ble så oppslukt i samtalen.

– Jeg likte veldig godt måten han spurte og gravde litt om ting på. Han var flink til å grave litt videre når han spurte om ting.

– Ble helt hvit i ansiktet

Det er snaue tre år siden Ole Christian fikk diagnosen. Da var han 26 år, og ble kontaktet av en tidligere partner som fortalte at han var HIV-positiv og at Ole Christian burde sjekke seg.

– Jeg husker jeg var med noen venner da jeg fikk den meldingen, og de sa jeg ble helt hvit i ansiktet. Jeg husker jeg ble veldig bekymret for han jeg hørte det fra. Der og da tenkte jeg ikke så mye over om jeg hadde fått det, forteller Ole Christian.

Han var aldri i tvil om at han ville være åpen og bruke diagnosen til å hjelpe andre.

– Det å få beskjeden gikk ganske greit, for jeg har en sånn greie med at jeg forventer alltid det verste til det motsatte er bevis. Planen var å være åpen om det, og jeg var fast bestemt for at jeg ikke skulle synes synd på meg selv, men heller gå ut og prøve å gjøre en forskjell.

Jan Thomas med noen av frierne i datingserien «Jan Thomas søker drømmeprinsen» Foto: Discovery

Selvtilliten har bedret seg

I dag jobber han frivillig som HIV-informant i HIV Norge, og han er opptatt å bekjempe stigma rundt det å leve med sykdommen.

HIV-positive gir ingen risiko for smitte så lenge de er på en vellykket behandling og ikke har målbart virusnivå i blodet.

Blant annet holder han foredrag om hvordan han opplevde å få diagnosen og hvordan livet er etter.

– Det har ikke endret noe særlig i hverdagen min. Jeg er like frisk som hvem som helst. Det eneste er kanskje at med det jeg gjør nå, å snakke offentlig, så har selvtilliten fått seg en liten boost og jeg har vokst mye på det, forteller han.

Da han først fikk vite at han var HIV-positiv, skrev Ole Christian et blogginnlegg om det som ble hyppig delt og fikk mye oppmerksomhet på nettstedet Gaysir.

– Jeg husker at jeg var ute på byen like etter det, og det kom en opp til meg, klappet med på skulderen og takket for åpenheten min. Han sa at han også hadde HIV og slet veldig med det, så det var allright at jeg gikk foran som et godt eksempel på at det går bra, forteller Ole Christian.

– Hva slags reaksjoner tror du du vil få etter at du har vært så åpen om dette på tv?

– Det er nok litt både og, men som jeg har erfart tidligere er det bare positive tilbakemeldinger. Grunnen til at jeg snakker åpent om det, er jo for å bidra til å bekjempe stigmaet rundt sykdommen.

– Og så vil jeg spre kunnskap om det som finnes nå, for før trodde folk at HIV kunne smitte bare man pustet på en annen person, og sånn er det ikke. Nå kan man leve et godt liv takket være medisinene, avslutter han.