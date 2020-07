«Bamsesaftens» hemmelighet.

Det som var en helt vanlig søndag kveld ble snudd på hodet for Nettavisens journalist da det dukket opp et varsel fra appen «Jodel» - en mobilapp som tillater anonym deling av tekst og bilder til alle som befinner seg i nærområdet.

Meldingen som dunket inn stammet fra Trondheimsområdet, og lød som følger:

«Jeg var 22 år da jeg fant ut at bamsesaft ikke er saft...

Det er vannis

Den skal i frysen i 2 timer før den spises som slush

Står på etiketten»

Foto: Skjermdump (Jodel)

Da butikkene åpnet mandag gikk Nettavisen umiddelbart til innkjøp av to bamsesaft (eller Frisk Bamse Vannis som det faktisk heter), og sjekket under flasken. Der var det en ingrediensliste, som seg hør og bør:

Foto: Anders Lohne Fosse (Nettavisen)

Men under denne, finner man følgende lapp:

Foto: Anders Lohne Fosse (Nettavisen)

«Frisk Vannis - anbefales å drikkes avkjølt eller i halvfrosset tilstand, da maks 2 timer i fryseren slik at den blir «tykt flytende» nærmest som en slush. Fryses den for lenge vil det bli vanskelig å få ut isen.»

Nettavisen kunne knapt tro sine egne øyne, og ringte umiddelbart til produsenten:

– Jodel? Ja, nei, skal vi se ... det er så mange apper og Jodel, jeg vet ikke om jeg har den, svarer daglig leder i Saftsuse AS, Willy Osberg, på klingende vestlandsdialekt, på spørsmål om han har fått med seg beskjeden som har tatt av på sosiale medier.

Når Nettavisen forklarer saken, begynner Osberg å le:

– Jada, jada. Det er liksom en «skjult hemmelighet» det, sier han og fortsetter å le.

– Endelig er det noen som har oppdaget det! Jeg har jo vært ute i butikker, og altså, hvor mange som faktisk leser etiketten på produktene - det er ikke mange prosent av Norges befolkning. Vi har fått noen meldinger på Instagram eller Facebook at det er noen som har oppdaget det, og da har de skrevet «Wow! Dette har vi ikke visst», sånn som du sa også, sier sjefen for familiebedriften.

Saften er som det står på undersiden, egentlig en vannis:

– Men det går jo ikke an å fryse den helt, for da blir det vanskelig å få den ut. Selvfølgelig, man kan jo lage seg en isskulptur og skjære ut, men da kan det bli komplisert. Hvis den er rundt to timer i fryseren så blir det litt isaktig, og får faktisk også en mye bedre smak.

– Ja, for den er jo ganske sånn sterk på smak, er det mange som har kommentert på Jodelen, men det er kanskje grunnen?

– Jada. Det er det som er grunnen. Da kommer smaken mer til sin rett, kan du si, svarer Osberg.

– Men hvorfor er dette en hemmelighet da?

– Nei, altså, det er jo ikke en hemmelighet. Det står jo under, og så er det en liten pil der som viser at man kan ta av listen over ingrediensene, men etiketten er jo så liten, sånn at vi får ikke så mye mer tekst på, og det er jo så få som snur den og i det hele tatt leser etiketten, forteller Osberg.

Dette er en fin måte å lære barn klokken på, sier den daglige lederen:

– For da får de beskjed: Ta tiden. Om to timer kan du hente bamsen igjen, sant? Det blir en artig aktivitet for barna i den rette alderen.