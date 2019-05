– Jeg var avhenging av porno

En åpenhjertig Jada Pinkett Smith snakker om sitt forhold til porno i showet «Red Table Talk».

Facebook-programmet til Jada Pinkett Smith, «Red Table Talk» er jevnlig en arena for intime detaljer.

Det var blant annet her Jordyn Woods snakket ut om utroskapsskandalen hun var involvert i rundt Kylie Jenner og ektemannen Tristan Thompson.

En ny episode av «Red Table Talk» er viet til effektene av porno, og også her vanker det personlige avsløringer.

Jada Pinkett Smith, som har vært gift med Will Smith i 22 år, avslørte at hun selv har vært avhengig av erotisk innhold.

– Jeg hadde en liten avhengighet til porno for lenge siden, sier hun åpenhjertig.

Hun understreker at det var før hun giftet seg med Will Smith og at hun var singel på den tiden. Hun mener også senere i programmet at det blir riktigere å definere det hele som et «usunt forhold» til porno.

KJENDISPAR: Will Smith og Jada Pinkett Smith har vært gift over 20 år. Foto: Kevin Winter (Getty Images)

Gjennom programmet diskuterer gjestene hvilken effekt porno kan ha i samfunnet. Smith føler seg overbevist at det kan gi særlig menn gale forventinger til hvordan sex i virkeligheten skal være.

For hennes egen del prøvde hun å fylle «et slags tomrom» med sex på skjerm, men at det naturligvis ikke funket.

Jada Pinkett Smith mener også at porno kan ha en positiv effekt, spesielt erotikk som vektlegger kvinners behov.

– Jeg tror ikke vi, kulturelt sett, vet hva kvinner liker når det kommer til sex, fordi kvinner ikke har fått anledning til å utforske dette på samme måte som menn, sier hun, ifølge Dagbladet.