– Rett og slett noe av det verste du kan gjøre med bilen

Hei Benny. Før korona-stengning leverte jeg inn skiltene på bilen. Tanken var å avskilte den for noen måneder for å spare forsikring, da den ikke ble brukt.

Nå ser det kanskje ut som dette kan vare litt lenger enn tiltenkt...

Bilen står ute, med en presenning over. Bør den startes og bli varm? Bør jeg lade batteriet. Evt andre tiltak eller tips fra deg? Mvh. Bent.

Benny svarer:

Når det gjelder dette med lagring og varmkjøring av bil, er meningene både mange og delte, men du skal i alle fall få mine tanker rundt dette.

For det aller første får jeg frysninger på ryggen når du forteller av du har lagt en presenning over den. Det er noe av det verste man kan gjøre. I alle fall om vi snakker om en stiv blå/grønn greie fra billigkjedene, til kroner 49.90.-.

Snakker vi om et mykt og pustende biltrekk som er tiltenkt denne oppgaven, er det noe helt annet, men disse er relativt dyre om de er beregnet for utendørs bruk.

La meg forklare: Det som med en skjer, er at fukt fra bakken, særlig om bilen står på grus eller gress, stiger opp og holdes inne av presenningen. Samtidig vil man få en «drivhuseffekt» i solen som gjør det både varmt og fuktig.

Om natten blir det kaldt. Denne vekslingen i temperatur skaper kondens og øker faren for rustdannelse. I varmen utvider stålet seg og ved nedkjøling trekker det seg sammen. Dette gjør at porene i lakken «puster» inn og ut fuktighet.

Enkle telt for lagring av bil finnes å få kjøpt, eller man kan bygge selv. Illustrasjonsbilde.

Disse stive presenningene lager fort riper i lakken også, når de beveger seg i vinden. Jeg mener at slike presenninger er fine å ha over vedstabelen og over hagemøblene om vinteren. Men på en bil har de ingenting å gjøre.

Jeg forstår at man vil beskytte lakken fra nedbør, støv, UV-stråler, pollen og katta til naboen. Da er det lett å tenke tildekking. Men har du en velpleid og nypolert lakk, tåler bilen godt å stå ute en uke eller tre, om man ikke har mulighet for inne-lagring – som selvfølgelig er det beste. Så får man heller vaske den jevnlig.

Et annet alternativ kan være å bygge et midlertidig tett telt / garasje til bilen. Her finnes det masse ulike greier å få kjøpt også. Alt fra helt enkle, til store og avanserte. Ikke alt av like god kvalitet eller like vakkert. Eller man kan som nevnt bygge selv. Med et slikt får du god lufting rundt bilen, samtidig som det gir god beskyttelse mot støv, fugleskitt, nedbør etc. Igjen, fast underlag som asfalt eller betong, er en fordel.

Ikke glem interiøret

Også innvendig kan det bli kondens på grunn av temperatursvingninger. En fuktsamler eller to plassert inne i bilen gjør at du unngår jordslag, mugg og vond lukt. Jeg bruker selv poser fylt med "kattesand" i mine egne biler under lagring. Effektivt, billig, enkelt og viktig.

Fuktfjerneren i min egen bil. Denne er ferdigkjøpt, men en gammel sokk fylt med kattesand gjør samme nytten og er enda billigere.

Det å lade batteriet en gang eller to er det kun fordeler med. Det er ikke noe å lure på, bare å gjøre.

Også når det gjelder oppstart og varmkjøring er meningene delte. Det snakkes om innvendig kondens i motoren, motoroljen og i eksosanlegget som argumenter mot.

Jeg mener helt klart at varmkjøring har noe for seg. Ting kan «stå seg i stykker» og pakninger og liknende tørke ut i alt fra simmringer til støtdempere.

Om bilen din ikke er gateparkert, så kjør den gjerne litt fram og tilbake på gårdsplassen også, selv om det ikke nødvendigvis blir så mange meterne. Da får man brukt clutch, bremser, hjullagrene får rullet litt, det samme med dekkene og man har bevegelse i både differensial og girkasse, som på den måten smører seg selv. Det mener jeg er positivt.

Håper dette er tips du kan dra litt nytte av. Lykke til med lagring – og ikke minst med kjøring, om forhåpentligvis ganske kort tid.

