I de alle pinligste øyeblikkene, i butikken, på bussen eller andre steder. Når barna dine høylytt har oppdaget en som er veldig kortvokst, utrolig lang, meget tykk eller som har vært uheldig med andre detaljer. Hva sier du da til barna?

Når nordmenn var turister før i tida tok de ofte med seg hjem såkalt kitsch (kunstlignende gjenstander med lav kunstnerisk verdi). Det kunne for eksempel være en yppig veggpynt, svarte kvinnehoder i profil, med bare pupper, men der resten av kroppen ikke var tatt med. En slik byste hang på veggen hjemme hos en jente jeg kjenner, som vokste opp i ei bygd utenfor Molde. Dette var på 6o-tallet og jenta hadde aldri sett noe annet en hvite mennesker. Men en sommer det var jazz-festival i Molde kom det en svart amerikansk syngedame på besøk. Damen dro på kjøretur for å se seg om i Romsdal. Hun kom kjørende forbi denne jenta som jeg kjenner. Jenta ropte:

- Mamma, se en negerdame med armer.

Barn defineres ofte som fasen mellom fødsel og pubertet (Wikipedia). I denne fasen sliter mange voksne. De finner ikke ord. De kan miste både munn og mæle. De vet ikke hva de skal si. Så i steden for å gå til logoped eller psykolog eller søke annen hjelp så kan de finne på å straffe barn. Man kan for eksempel bli straffet med husarrest og bli nektet lommepenger i tre lange måneder i Kristiansund på 70-tallet bare fordi man har sluppet en toliters plastpose med vann ut av vinduet, fra femte etasje og ned på fortauet, slik at den landet med et stort smell rett foran bena til en dame i pelskåpe som ble veldig vått og så sinna at hun freste.

Jeg sitter og snakker om dette med kona. Vi sitter på t-banen og kona begynner å le fordi hun kommer til å tenke på den gangen hun hørte et barn si høyt på bussen:

- Se, der er en sånn mann som vi kan snakke om når vi kommer hjem, mamma.