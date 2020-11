– Sexavhengigheten tok nesten livet mitt

– Jeg så på porno på jobben og kontoret mitt hadde vinduer overalt. Til slutt holdt sexavhengigheten på å koste henne livet.

– Jeg møtte fremmede på alle slags forskjellige steder, og selvsagt fortalte jeg ingen hvor jeg skulle, fordi da måtte jeg fortelle dem hva jeg gjorde.

I en jakt på å få tilfredsstilt en umettelig appetitt på sex, tok amerikanske Jace Downey desperate og potensielt farlige skritt.

Ved å møte totalt fremmede og ligge med dem, selv på de mest offentlige plasser, utsatte hun seg for fare og var stadig vekk på kant med loven, men selv klarte ikke Jace å bry seg.

Selv om hun hadde plikter i løpet av en dag, var det umulig for Jace å bekjempe tankene som dukket opp i hodet hennes – lysten hennes lot seg ikke stanse.

– Jeg så på porno på jobben og kontoret mitt hadde vinduer overalt. Hvordan skulle jeg forklare det om noen hadde gått forbi kontoret mitt og sett det? spør Downey seg i et intervju med avisen Metro.

I 2014 innså Jace at denne enorme lysten til å ha sex og å se på porno, hadde en rot i noe. Hun var sex-avhengig.

Les også: Ny rapport kartlegger norsk ungdoms pornobruk: – Jeg har vært bekymret lenge, og disse tallene bekrefter bekymringen

Dette er forskjell på å elske sex og å være avhengig av det

– Forskjellen er veldig enkel på det å være sex-avhengig mot det å være glad i å ha sex og å potensielt ha sex veldig mye, forteller sexologisk rådgiver (NFKS, NACS), Beate Alstad.

– Sexavhengighet er når seksualiteten tar styringen på deg, når du ikke lenger har kontroll og bruker seksualiteten til å få ut alle følelser, enten det er glede, sinne, sorg eller aggresjon, forklarer Alstad.

– Når du bruker sex som følelsesregulering på alle områder, så er det noe du bør ta tak i og få hjelp med, råder hun.

– Når du regulerer alle følelser gjennom seksualitet da handler det mer om avhengighet, og ikke om intimitet, lyst og nytelse, påpeker Alstad.

– Har ingenting med sex å gjøre

Psykolog Anders Lindskog jobber ved Villa Frisk og er spesialist i klinisk sexologi.

– Har egentlig sex-avhengighet noe med sex å gjøre?

– Det har det ikke. Det handler ikke om sex, men om avhengighet. Det handler om hva vi kan bruke for å komme vekk fra det som egentlig er problemet, det er kjernen her. Det er som at vi drikker for å slippe å tenke på vår kjedelige jobb eller for å slippe å tenke på at vi er utsatt for overgrep, eller å spille dataspill for å flykte fra skolepress eller dårlig selvfølelse.

Forskjellen på å bli avhengig av sex kontra porno kan ofte handle om tilgjengelighet og brutalt nok – hvor attraktiv du er.

– I utgangspunktet så er det slik at spilling og rus er mer tilgjengelig for dem som flykter fra ting. Nå har også pornografi blitt mer tilgjengelig, så pornoavhengighet øker i omfang. Så har jeg også hatt en del som har trodd de er pornoavhengige fordi partneren deres mener de er det, men så viser det seg at de faktisk bare har et helt vanlig konsum av porno, forteller han.

Ikke alle kan leve ut en sexavhengighet.

– Sexavhengighet rammer ofte pene, attraktive folk, fordi sex er lettere tilgjengelig for dem. Sliter man imidlertid med å få sex, så kan man likevel være sex-avhengig ved å betale for sex, men det er ikke like vanlig, da er det oftere at de rammes av pornoavhengighet, forteller Lindskog.

Les også: Sexologisk rådgiver om pornoavhengighet: –⁠ Noen har fortalt unge gutter at «hvis du ser porno så og så ofte, så er du avhengig»

– Sexen måtte være farligere, mer risikabel og mer smertefull

Så lenge Jace kunne huske hadde hun masturbert og hatt seksuelle fantasier. Med tiden hadde avhengigheten hennes tatt mer og mer over livet.

– Jeg forsto ikke grenser, jeg hadde ingen intim eller emosjonell kontakt med sex i det hele tatt, forteller hun.

Selv mener hun, på lik linje som sexologene bekrefter, at det hun drev med ikke handlet om å ha god eller bra sex, eller å ha sex i det hele tatt. Det var kun om å gjøre å tilfredsstille avhengigheten.

– Senere i avhengigheten min måtte sexen være farligere, mer risikabel og med mer smerte. For meg føltes sex aldri godt. Jeg gjorde det ikke for å føle meg bedre, men for å bedøve smertene jeg kjente på.

Les også: Salget av erotiske artikler på nett har eksplodert under koronapandemien

– Ble misbrukt

Jace forteller at avhengigheten hennes har rot i seksuelt misbruk da hun var barn.

Hun forteller at det stoppet brått da hun var fem år. Etterpå forsto hun ikke hvorfor oppmerksomheten plutselig forsvant. Tankene hun bar på tok hun med seg inn i voksenlivet.

– Jeg var ikke spesiell noe mer. Jeg er glad, åpenbart, for at det stoppet. Men jeg kom til å bruke resten av livet mitt til å prøve å være verdig dette igjen. Jeg lærte at min verdi kom fra det noen kunne ta fra kroppen min. Jeg fortsatte å tenke det og å tro på det, forteller hun.

Les også: Flyttebyrå melder om økt pågang fra par som går fra hverandre: - De skulle helst ha flytta i går

Tok en uventet vending

Ett år med destruktiv sex var livet så svart at Jace skrev på en liste over ting hun ville gjøre før hun døde. Hun planla å avslutte livet selv.

Det var først på dette tidspunktet at det gikk opp for henne at hun kunne søke hjelp.

– Jeg satt helt ærlig å krysset av på listen da det nærmest var en stemme som sa «Hvis sex påvirker hjernen som narkotiske stoffer, kan det være avhengighetsskapende og skadelig?»

Etter denne tanken var veien til å søke hjelp kort. Jace bestemte seg samtidig for å leve i sølibat inntil hun klarte å ha sex på en sunn måte igjen.

Les også: De parene som har sterk seksuell kjemi gjennom flere tiår, har to ting til felles

– Bruker å være ganske lett å behandle

Sexolog og psykolog Anders Lindskog forteller at behandling av sex-avhengighet kan være veldig enkelt, men i visse tilfeller kan det også ta lang tid.

– Selve sex-avhengigheten bruker å være ganske lett å behandle. Det som tar tid er å finne ut av de tingene man flykter fra.

Han forteller at mange ganger kan det være vanskelig for en som er sex-avhengig å innrømme problemet ovenfor seg selv.

– Folk som er avhengig av ting er oftest de siste som anerkjenner det, for eksempel med rus er det veldig tydelig at rusmisbrukeren opplever at de har kontroll når det er åpenbart for alle andre at de har mistet kontrollen, det ser vi med spill også, og ved sex-avhengighet.

Derfor mener han også at om du har venner eller familie du kan snakke med om dette, kan du gjerne spørre dem om de opplever det som en avhengighet.

Les også: Dette er PT-ens treningsfavoritter for skuldre og armer: – Dette kan alle få til

– Folk har vanligvis greie på hvorfor de driver med dette

Når man først har søkt hjelp kan det å anerkjenne det virkelige problemet være en ny terskel for folk.

– Folk har vanligvis fullt greie på hvorfor de driver med dette, det er derfor de driver med det, de går i sirkel istedenfor å anerkjenne det. De tar ikke tak i ekteskapet, derfor ser de porno.

– Så når de søker hjelp og vi spør om hva de tenker er årsaken, så får de kanskje et svar i hodet, men de sier til seg selv at det skal de ikke si. For sier de at det er problemer i ekteskapet, da må de ta tak i det og det vil de ikke. Derfor er det så viktig at de føler at de uansett kan si det de tenker til oss, uansett om det er logisk eller ikke, forteller han.

Og med både sexolog og psykolog i tittelen, hvor vil Lindskog anbefale at man søker hjelp om man vil behandle sexavhengigheten?

– Er man avhengig av sex vil jeg anbefale å gå til en sexolog fremfor psykolog, helt enkelt fordi det er veldig lite sex i utdannelsen for psykolog og leger, så det er vanlig at de blir veldig opptatt av det seksuelle og ikke har fagkunnskap rundt det, og da skjer det ikke så mye. Folk som er utdannet sexologer kan lettere spørre hva du bruker sex til, og hva slags positiv funksjon har det for deg, og da konfrontere det man frykter på et annet vis, forklarer han.

Traff sitt livs kjærlighet

For Jace startet et nytt kapittel da hun møtte William på et humorshow. De to fant tonen fort, og Jace valgte å bryte sølibatet ett år etter. I dag er hun utdannet som coach og driver et nettsted for folk som opplever sexavhengighet.

– Avhengighet er en hjelpesløs, håpløs, trist og mørk verden. Det er et sted hvor man ikke har noen råderett, hvor livet ditt er kaotisk hele tiden. Det er grusomt.

– Men det er en annen side, for du er ikke dømt til dette triste, skumle og kaotiske livet for alltid. Da jeg fikk hjelp, gikk jeg fra å føle meg fullstendig hjelpesløs og alene i mørket til å leve med entusiasme, forteller Jace.

Les mer Skriver åpenhjertig om skam, «fitte» og legning. Dette temaet nekter hun å snakke om

Les mer Hvor god er du i sex? Det er spørsmålet vi bør slutte å stille

Les mer Fire øvelser som trener mage effektivt – som alle kan klare

Reklame Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger