– Tiden er moden for å fjerne stigma rundt analsex

– Noen tenner på det, andre gjør det overhodet ikke, understreker sexolog.

I en ny kampanje oppfordrer butikkjeden Kondomeriet nordmenn til å være ekstra lekne.

– I over 30 år har Kondomeriet oppfordret nordmenn til å være lekne og utfordre seg selv. Vi ser at tiden er moden for å fjerne stigma rundt analsex, uttaler presseansvarlig Marthe Sørflaten i Kondomeriet i en pressemelding.

Bak oppfordringen ligger statistikk fra butikkens nettside som viser at kategorien «prostatavibratorer» økte med 112 prosent fra 2017 til 2018.

Butikkjeden skriver at de gjennom flere tiår har observert kvinner og menn sine sexvaner.

— Vi har sett en endring i nordmenns sexvaner de siste årene. Nordmenn er mer lekne og utforsker mer. Vår egen innsiktsundersøkelse i 2019 viser at over halvparten av menn og kvinner i Norge har hatt analsex, opplyser Sørflaten.

Presseansvarlig Marthe Sørflaten i Kondomeriet mener det er på tide å fjerne stigma rundt analsex. Foto: (Kondomeriet)

– Du trenger ikke å føle deg stigmatisert dersom du ikke liker analsex

Sexolog Tore Holthe Follestad ved Sex og samfunn, Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, bekrefter at dagens unge under 25 er nysgjerrige på analsex.

– Ja, dette er ikke noe Kondomeriet finner på, det er tydelig at det er interesse for analsex. Alt fra de som synes det er spennende og de som synes det er ekkelt. Noen tenner på det, andre gjør overhodet ikke det, sier Follestad til Nettavisen.

Sexolog Tore Follestad i Sex og samfunn. Foto: Sex og samfunn

Han understreker at folk må få gjøre det de har lyst til, uansett om det er å prøve analsex eller å la helt være.

– Analsex er helt fint. Det er ikke noe problem med det, så lenge man gjør det på en riktig måte. Noen tenner på det, mens andre overhodet ikke tenner på det.

– Slike oppfordringer til å være åpne for å prøve analsex kan føre til at den som ikke vil det føler seg gammeldags og utdatert. Da er det viktig for meg å si at det er du ikke, sier Follestad.

Han får støtte av familieterapeut og sexolog Thomas Winther.

– Jeg tenker at påstanden, om at tiden er moden for å fjerne stigma rundt analsex, ikke er feil. Men du trenger ikke å føle deg stigmatisert dersom du ikke har lyst til å prøve det heller, sier Winther til Nettavisen.

– Man trenger ikke analsex. Det er for dem som har lyst til å prøve noe annet.

Sexolog Thomas Winther. Foto: Privat

– Mange får utbytte av analsex. Spesielt menn

Ifølge Winther er det i dag ganske mange som har en preferanse rundt denne formen for sex.

– Jeg opplever at det er langt flere som har analsex i dag enn tidligere, og jeg tror porno er en en del av forklaringen. Her er analsex tilsynelatende temmelig vanlig.

Ifølge sexologen er det ingenting i veien med å prøve eller praktisere denne formen for sex.

– Mange får ofte utbytte av det, og menn kanskje mest. En prostatavibrator fungerer tross alt best på en person med prostata. Men også en del jenter liker det. Det er mange nerver i og rundt anus som oppleves behagelig å stimulere.

I likhet med Follestad understreker Winther at det også er mange som ikke liker det.

– Ja, det er mange som absolutt ikke liker det, som synes det er ekkelt. Og skal man gjøre det, så er det viktig å bruke kondom, være ren og bruke glidemiddel, sier han.

Ifølge Winther kan stimulering av prostata oppleves som veldig behagelig.

– Det er punkt med veldig mange nervetråder, som kan gi stor nytelse om en våger å prøve.

Siv Gamnes er sexologisk rådgiver.

– Nesten alle kvinner som tar det opp hos meg, er negative

Også sexolog Siv Gamnes opplever at stadig flere kvinner og menn uoppfordret snakker om analsex med henne.

De fleste kvinner som tar opp tema har imidlertid negative opplevelser.

– Jeg har en del kvinner som opplever press rundt analsex. Nesten alle kvinner som tar det opp hos meg, er negative. For eksempel at det er smertefullt eller at de overhodet ikke tenner på det.

Ifølge Gamnes er det en del kvinner som har analsex til tross for at de synes det er ubehagelig. Hun forteller at analsex ikke nødvendigvis må bety penetrering.

– Det kan være like spennende og pirrende rett på utsiden fordi det føles litt tabu. Det handler uansett om å ta sine forhåndsregler, bruke mye tid og glidemiddel. Og alltid stoppe dersom det gjør vondt, sier Gamnes til Nettavisen.

Foto: (Kondomeriet)

Mer stuerent med sexleketøy for menn

Kondomeriet omtaler prostata som det mannlige motstykke til kvinners g-punkt.

— Dagens menn kjøper sexleketøy rett og slett for å kose seg, på lik linje med kvinner. Vi ser at det er en økende interesse for kategorien og at nordmenn har funnet ut at det er flere veier til Rom, uttaler Marthe Sørflaten.

Både Gamnes og Winther tror prostatavibratorer er på vei til å bli mer stuerent blant menn.

– Sexleketøy for kvinner har blitt sett på som kult fordi menn har likt det. Sexleketøy for menn har ikke vært like kult, men dette er i endring. Når menn begynner å eksperimentere mer, så blir nok prostatavibrator mer vanlig, sier Winther.

Gamnes får stadig oftere spørsmål fra menn om analsex – også med seg selv.

– Det er nok mer stuerent å ha en prostatvibrator i nattbordskuffen nå, akkurat som kvinner i mange år har hatt en dildo, sier Gamnes.