10-åringen skremt til tårer av juletrepynten. Da mor kom for å sjekke fikk hun seg en skikkelig overraskelse

Familien fra byen Atlanta i USA hadde akkurat spist middag og ante fred og ingen fare, men plutselig ropte datteren India (10) «herregud».

- Hun var veldig dramatisk, og fortalte meg at julepynten skremte henne, sa Katie McBride Newman til CNN.

- Og så begynte hun å gråte, la moren til.

Ble satt ut

Moren trodde først at det var uglepynten som skremte datteren India, fordi Newman er glad i ugler. Da hun gikk bort til juletreet ble hun satt ut.

- Oj, det er jo en virkelig ugle, sa moren, ifølge CNN.

Da hadde datteren India for lengst gjemt seg på et annet rom i tårer.

OVERRASKELSE: Plutselig dukket det opp en ugle i juletreet til familien Newman. Foto: (Billy Newman/AP)

Familien hadde kjøpt juletreet rundt to dager etter «Thanksgiving», og forventet absolutt ikke å få med en ugle «på kjøpet». Da uglen ble oppdaget åpnet de opp vinduer og dører den natten, i håp om at uglen skulle fly ut av huset av seg selv.

Det skjedde imidlertid ikke.

Var mager

Uglen ville ikke forlate treet, så Newman-paret ringte til et natursenter for å få hjelp. Da fikk de også beskjed om å gi uglen noe mat, fordi uglen var mager. Sannsynligvis hadde ikke uglen spist på rundt en uke, og familien ble bedt om å gi den rå kylling.

Da en medarbeider fra natursenteret kom på besøk, ga henne uglen godt med næring. Newman-familien fikk også beskjed om å legge fuglen i en kasse på et mørkt rom, for å så slippe den ut etter at det hadde blitt mørkt. Samme kveld forsvant uglen, men ifølge Newman, så hører hun fortsatt lyder fra uglen.