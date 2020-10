10 produkter som sikrer hjemmekosen i vinter

Nordmenn får skryt i internasjonal presse fordi vi er flinke til å kose oss. Vi hjelper deg videre.

Pandemien fører til at det er mye innetid, og for mange betyr det dystre dager. Spesielt gjelder det kanskje land hvor man ikke er så flinke til å kose seg som vi nordmenn er. Da Guardian skulle skrive en sak om hvordan vinteren kan bli bra skrev de enkelt: Think like a Norwegian.

Enkelt forklart er det slik:

1. Det er mange ting å glede seg over om vinteren

2. Jeg elsker å kose meg om vinteren

3. Vinteren gir mange vidunderlige sesongforandringer

Vi har sett på nummer 2 i denne saken: 10 ting som gjør det enda deiligere å kose seg om vinteren.

1. Hjemmekino

I Norge er kinoene åpne, men utvalget i filmer er ikke alt for stort. Flere filmer kommer direkte på strømming, og skal du få en skikkelig god hjemmekinofølelse hjemme er det lyd og bilde som er stikkordene.

En lydplanke/soundbar er en super måte å få veldig god lyd på hjemme uten å måtte ha ny innredning hjemme. Mange TV'er har ok lyd, men skal du få trykket fra kino på hjemmekinoen må ofte legge litt ekstra til. Skal du kose deg med en virkelig god film så fyrer du på lyden med en god lydplanke.

Premium toppklasse: Sennheiser AMBEO Soundbar (30 998 kroner)

Testvinner som ofte er utsolgt: Sonos Arc (8 990 kroner)

Rimelig løsning: Samsung HW-T400 (1 990 kroner)

PS! Ny TV? Hva med en Samsung QE65 eller en LG Oled 65CX?

2. Noe godt å knaske på

Vi elsker god snacks i Norge. Det er nesten uvirkelig hvor mange typer potetgull vi får i en vanlig butikk. Samtidig så er det noe godt som er godtere enn annet godt.

Hva med denne gaveesken til finsmakeren med håndlaget lakrisfudge og mye mer?

Likevel, om du spør oss, er det ingenting vi liker mer enn Lakrids by Bülow-lakrisen. Sjekk utvalget her.

3. Eller bare: Sjokolade

Sjokolade er en veldig god venn, og selv om vi vet at for mye av det gode er for mye av det gode så er litt av det gode veldig bra. Vår klare anbefaling er å kjøpe ordentlig luksus som du kan kose deg med på de dagene hvor det ikke hjelper at det finnes gode nok klær.

Vår anbefaling? Summerbird pure amande - 10 av de beste marsipansjokolade du noen gang har smakt.

Alternativ: En konfekteske med Baileys-sjokolade

PS! Karamell mer din greie? 2,5 kilo med den beste karamellen som finnes? Ja, takk.

4. Apropos mat: Hva med brettspill og sjokolade i ett?

Dette er et spill som kun er for de tøffeste der ute: Chili Klaus Last Man Standing.

Her finner du det

Vi nordmenn elsker brettspill. Ingen tvil om at det er en fin investering på kalde innedager. Sjekk vår guide her: De 22 beste brettspillene 2020

5. Skikkelig god litteratur

Vi vet at de lære strides, men de fleste er nok enige om at det å le er smart. Vi anbefaler derfor Pondus-boken Hey Nineteen, eller for de som liker fotball: 25 år med Liverpool.

Skulle ikke det være nok så sjekk vår guide til de 10 morsomste bøkene du kan lese her

6. Pledd

Pledd finnes i mange utgaver. Alt fra Snug Rug DeLuxe - et pledd med armer. Elsket av omtrent alle (Henrik: En herlig oppfinnelse og elsker at det er så stort. passer perfekt for en liten frysepinn og en kosestund.) Til et klassisk pledd som fra Hay som dette. Men: Norsk kos trenger pledd. Slik som dette klassiske pleddet.

7. Tøfler

Da vi en gang skulle forklare dette konseptet for noen som ikke var vant til kalde gulv ble det innertier med en gang. Tøfler er noe du trenger i Norge, og saueskinnstøfler er det vi går for om man er virkelig kald. Her finner du tøfler i størrelse 36-42

For de som liker mer en enkel tøffel som ikke varmer beina så mye om går vi for Birkenstock med lammeull. Disse finnes i størrelse 40-45.

8. Lenestol

Vi skal ærlig innrømme at det sikkert finnes stilikoner som er penere enn denne stolen, men bedre å sitte i? Neppe.

Sjekk her selv

9. Sengekosen

Denne kosen passer nok best for voksne. Hva med 12 sexy dager?

Sjekk også vår guide til adventskalendere for voksne her.

10. FIFA 21

Det sies at man aldri skal bli voksen. Det kan jo være gode argumenter for det, og FIFA 21 er strålende morsomt. Et fotballspill du kan like uansett alder. PS! FIFA er et spill som har en spillmodus hvor du åpner fotballkortpakker.... vi sier ikke mer.

Her finner du spillet

