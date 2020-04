12 tips til hvordan du lindrer pollenallergi

Her får du vite hva som kjennetegner pollenallergi, og en lege gir 12 tips til hvordan du lindrer plagene.

Tett og rennende nese, og røde kløende øyne står nok ikke på noens ønskeliste for sommerhalvåret. Og det blir ikke enklere nå som spredningen av koronaviruset har eksplodert.

Symptomene kan nemlig lett forveksles.

Nå får man vanligvis ikke feber av pollenallergi, men kløende øyne og tretthet gjør våren til en tøff tid for rundt en million nordmenn.

Heldigvis finnes det råd. Lege Lars Kristian Gullestad og Norges Astma- og Allergiforbundet (NAAF) forklarer deg her hvordan du vet at du er rammet, og hvordan du kan behandle symptomene.

Symptomer på pollenallergi

Pollenallergi er en sesongbasert høysnue, med mange plager som kan ligne på forkjølelse.

- De fleste nyser mye og har rennende, kløende og røde øyne. Nesen er ofte tett, rennende og kan klø. Noen får også nedsatt luktesans, forklarer Gullestad.

GIR RÅD: Hvert år får fastleger landet over pasienter som trenger medisiner for å behandle pollenallergi. Lars Kristian Gullestad er en av dem. Foto: Eyr

Han er fastlege og daglig leder ved Colosseumklinikken medisinske senter og medisinsk ansvarlig i Eyr-legene på mobil, og møter pasienter som sliter på sommeren.

- Mange føler seg trøtt, slapp og får hodepine i tillegg til plagene med nese og øyne. Noen opplever også kløe i halsen, forteller han.

Kan utløse astma

Det du kanskje ikke visste, er at alle disse plagene du kan oppleve på våren og sommeren kan føre til problemer med luftveiene.

- Allergi kan utløse astma. Så dersom du får tung pust, hoste eller pipelyder bør du oppsøke fastlegen din, sier han.

Inger Rudnes, helsefaglig rådgiver i NAAF, forklarer at du puster inn mye mer pollen når du er tett i nesen.

- Nesen har mekanismer som filtrerer luften som kommer inn. Men når du må puste mer med munnen, fordi nesen er tett, kommer det mye mer luft og pollenpartikler ned i lungene, sier hun.

Nettopp derfor er det viktig med riktig behandling, slik at du får løst opp den tette nesen og får pustet som normalt.

KRAV PÅ EKSTRA TID: Inger Rudnes er helsefaglig rådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund, og forteller at du kan få ekstra tid på eksamen om du har pollenallergi. Foto: Norges Astma og Allergiforbund

Behandling av pollenallergi

Det er vanlig å bruke forebyggende allergimedisin, som må brukes hver dag under hele pollensesongen. Behandlingen bør starte i god tid før den begynner, og minst én til to uker. Det betyr at det for mange er på høy tid å komme i gang med medisinene, for sesongen har allerede startet enkelte steder i landet.

- Ingen medisiner fjerner allergien, men de lindrer symptomene. Noen kan kjøpes reseptfritt på apotek, men er du plaget bør du gå til legen for å få skikkelig behandling. Du vil også kunne få allergimedsin på blå resept, sier Gullestad.

Det vanligste er å behandle allergi med antihistamintabletter i tillegg til øye- og nesedråper. De aller fleste bruker kun dette, forteller legen.

Merk at enkelte tabletter kan gjøre deg trøtt, og dette må du være spesielt oppmerksom på hvis du kjører bil.

Sterkere behandling

Noen trenger imidlertid litt kraftigere behandling for å holde seg i form mens det verste står på, og derfor kan noen få kortisonbehandling som steroid nesespray, nesepulver og inhalasjonsmedisiner.

- Er du ekstra plaget finnes det også spesielle kortisonsprøyter som har effekt i et par måneder, men kan gi flere bivirkninger enn antihistaminer. Samtidig må sprøytene tas flere uker før allergisesongen for å få nødvendig effekt, forklarer han.

For dem som har kraftig pollenallergi, hvor ingen andre behandlinger fungerer, kan legene vurdere om du kan få ta allergivaksine. Behandlingen pågår i tre år, og er veldig tidkrevende.

12 tips til hvordan du reduserer plagene

Selv om du får behandling for allergisymptomene dine, er det mye du selv også bør tenke på for å redusere plagene. Lege Lars Kristian Gullestad har flere tips til deg:

Følg med på pollenvarsel og begynn med allergimedisiner to uker før forventet pollenspredning. Ta medisinen regelmessig, også de dagene du ikke har symptomer. Hold deg inne på dager hvor det er stor spredning, fint vær og sterk vind. Begrens lufting av hus. Må du lufte er det best å gjør det på kvelden når pollenutslippet er lavere. Om mulig er det best å sove med lukket vindu, og er det for varmt bør du vurdere pollennett foran vinduet. Installer pollenfilter i bilen. Dusj og vask håret før du legger deg. Vask putetrekket ditt ofte. Nesen kan gjerne skylles med saltvannsspray flere ganger daglig. Har du symptomer fra øynene er det lurt å bruke solbriller ute. Ofte er man overfølsom mot andre allergener, så vær nøye med renholdet og - kanskje overraskende: unngå parfyme og røyk. Legg ferien til en tid med lav spredning av pollen eller vurder høyfjellet og kyststrøk.

Et ekstra tips fra både Gullestad og Inger Rudnes i NAAF er at skoleelever og studenter med pollenallergi kan søke om å få forlenget eksamenstid. Det må da legges ved en legeerklæring.

HUSK MEDISIN: Vår- og sommervarmen er i anmarsj, og med det følger pollen og plager for allergikere. Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT / NTB scanpix

Kryssallergi

Hvis du har pollenallergi, kan det også hende at du har kryssallergier.

«Når personer med pollenallergi opplever at de får ubehag ved å spise rå frukt og grønnsaker skyldes dette en kryssreaksjon mellom allergener i pollen og i rå frukt/grønnsaker. Dette gjelder særlig bjørkepollenallergikere», skriver NAAF.

Grunnen til kryssreaksjonen er at de allergifremkallende stoffene i pollen (proteiner) ligner på proteiner i maten. Noen reagerer på enkelte matvarer kun i sesongen, mens andre kan ha symptomer hele året.

«Det vil være svært individuelt hva hver enkelt reagerer på og ikke alle pollenallergikerne har kryssreaksjoner», skriver NAAF.

Faktisk er det omtrent 70 prosent av alle bjørkepollenallergikere som reagerer på en matvare, og ofte er det nøtter, kiwi eller rå epler, pærer og gulrøtter. Burotallergikere kan reagere på selleri og flere urtekrydder.

Dette er forskjellen på pollenallergi og forkjølelse

Hvis vårforkjølelsen kommer og aldri slutter, kan det være en indikasjon på at det er pollenallergi.

- Det varer i flere uker og kommer igjen på samme tid hvert år, mens forkjølelse går over av seg selv i løpet av en ukes tid. Forkjølelse gir ofte tyktflytende snørr, og man får vondt i halsen, mens ved pollenallergi er det en klar væske fra nesen og kløe i halsen, forklarer Gullestad.

Ved forkjølelse er det heller ikke vanlig å få hovne, kløende, røde og irriterte øyne. Legen oppfordrer til å gå til legen, dersom du tror du kan ha allergi. Det samme bør du gjøre dersom det gjelder barnet ditt og ikke deg selv.

Det samme kan man si om koronaviruset. Øynene blir ikke angrepet her. Du får heller ikke feber av pollenallergi.

- Barn har de samme symptomene som voksne. Hos fastlegen tar de normalt blodprøver, mens en prikktest kan tas hos spesialist, for å finne ut om det er allergi, sier han.

Gullestad anbefaler å sjekke barnet først fra fem-seksårsalderen, da enkelte allergier er mulig å vokse av seg. Er imidlertid barnet ditt yngre, men sterkt plaget, må du gå til legen og få sjekket dette.