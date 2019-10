13 000 tenåringer er avhengige av energidrikk

Barn og unge bruker energidrikk som tørstedrikk, og mange opplever avhengighetssymptomer, melder Forbrukerrådet.

En ny undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet viser at 42% av de i alderen 10-18 år oppgir å drikke energidrikk.

— Det er fortsatt veldig mange barn og unge som drikker energidrikker. Vi er bekymret over at energidrikk normaliseres som tørstedrikk, og at et stort antall unge opplever avhengighetslignende symptomer og bivirkninger. Dette må myndighetene ta på alvor, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Hovedårsaken til at energidrikker gir grunn til bekymring, er det høye innholdet av koffein. Koffein er et sentralstimulerende stoff, hvilket gjør barn og ungdom som forbrukergruppe særlig sårbare.

Lettdrikkelig for barn og unge

– Mange opplever bivirkninger etter å ha drukket energidrikker. Nær en av fem av de som er ukentlige drikkere oppgir at de føler ubehag og uro dersom de ikke får drukket den høykoffeinholdige leskedrikken. Koffein er avhengighetsdannende, og basert på disse funnene kan det anslås at rundt 13.000 tenåringer opplever å være avhengige av energidrikker, skriver Forbrukerrådet på sine sider.

Grunnen til at barn og unge tyr til energidrikk som tørstedrikk er sammensatt. Ifølge Den norske legeforening er det et høyt innhold av sukker eller søtstoffer, som dekker over smaken av bitre ingredienser som koffein eller taurin, som gjør at energidrikk er så lettdrikkelig.

Abstinenssymptomer

– Koffein er et sentralstimulerende stoff som påvirker mange funksjoner i kroppen. Når kroppen blir vant til eksponering, krever den jevnlig tilførsel av det aktuelle stoffet for ikke å få fysisk ubehag. Abstinenssymptomer på koffein kan være hodepine, trøtthet, angst, irritasjon og dårlig humør, noe barn og unge også rapporterer, skriver Den norske legeforening.

At koffein og taurin i tillegg inneholder flere stimulerende stoffer som virker sammen, og kullsyre som øker hastigheten på koffeinopptaket i blodet, gjør at de er forbundet med større risiko enn kaffe, selv om kaffe inneholder mer koffein per liter. I Norge har barn blitt innlagt med organsvikt etter å ha drukket store mengder energidrikk på kort tid.

Tallene fra Forbrukerrådet viser samtidig en nedgang i antall unge som oppgir at de drikker energidrikk, fra 48 prosent i fjor høst til 42 prosent i år.

Ingen aldersgrense

Selv om det ikke er noen lovfestet aldersgrense på kjøp av slike energidrikker, er det flere utsalgssteder som opererer med en selvpålagt grense på alt fra 14 til 18 år. Forbrukerrådet og flere andre interesseorganisasjoner, blant annet Unicef og Den norske legeforening, tar til orde for 18-årsgrense for kjøp av energidrikker.

– Mer enn halvparten oppgir at de var 12 år eller yngre, første gang de smakte energidrikker. En aldersgrense på 18 år vil kunne stagge rekrutteringen, og sørge for at inntaket av energidrikk blant barn og unge går ned, skriver Forbrukerrådet.