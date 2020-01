16 gode serier på Netflix

Her er noen virkelig gode serier du kan se på Netflix.

BESTE SERIER PÅ NETFLIX: Det er naturligvis slik at vi alle kan ha forskjellige oppfatninger om hvilke serier som er de beste, men her har vi likevel gjort et forsøk på å anbefale serier av spesielt god kvalitet.

Så kan du velge sjanger eller innhold basert på din egen smak.

Noen av våre anbefalinger er storsatsinger, andre skjulte perler fra arkivet som du kanskje har gått glipp av.

The Witcher

1 sesong (2019). IMDb-score: 8,5.

I «The Witcher» møter vi skuespiller Henry Cavill som Geralt fra Rivia – mutert, fryktet og slagferdig «witcher». Handlingen griper seeren fra første episode og holder fast med mye mørk humor, spenning, konflikt og ubesvarte spørsmål. For alle med sans for fantasy.

You

2 sesonger (2018-2019). IMDb-score: 7,8.

I You møter vi Penn Badgley («Gossip Girl») i rollen som Joe Goldberg, en ung mann som ikke skyr noen midler når han blir forelsket. Badgley er perfekt i rollen som tilsynelatende intellektuelle og sjarmerende Joe, som viser seg å være en fullstendig uberegnelig stalker. En svært god spenningsserie, som det kan være fristende å sammenlikne med en yngre Dexter - bare uten Dexters moral. For Joe er alt lov, så lenge det er i kjærlighetens navn.

The Good Place

4 sesonger (2016-2019). IMDb-score: 8,1.

Kristen Bell er Eleanor, som overraskende nok havner i «The good place» når hun dør. The good place er stedet for de som har levd et uselvisk og perfekt liv, noe som absolutt ikke er tilfellet for selvopptatte og egoistiske Eleanor. En morsom og uhøytidelig serie med vittig dialog og dyktige skuespillere. Mange morsomme tvister gjør at serien holder seg underholdende og aldri blir gjentakende og kjedelig. Du kan se to sesonger på Netflix, og i USA har nylig sesong 4 scoret 100% på Rotten Tomatoes.

Altered Carbon

1 sesong (2018). IMDb-score: 8,2

«Altered Carbon» er en sci-fi action-krimgåte med et svært romslig budsjett. Her spares det ikke på kruttet hvor eksplisitt vold, sex og maktkamp flettes inn i en stadig mer intrikat mordgåte. Den dystopiske cyberpunk-serien setter samtidig overraskende spørsmålstegn ved hvor samfunnet vårt er på vei. Sesong 2 er bekreftet, så det er bare å sette i gang!

After Life

1 sesong (2019). IMDb-score: 8,6.

«After Life» har velfortjent høstet svært gode anmeldelser. Dette er noe av det beste vi har sett på lenge. Vi møter Ricky Gervais i en helt ny rolle som enkemannen Tony. Kona døde nylig av kreft, og selv har Tony mistet lysten til å leve. Og når du tilsynelatende gir blaffen i om du lever eller dør, så kan du egentlig si og gjøre akkurat hva du vil. Noe Tony utforsker til det fulle ... «After Life» er både lun, skarp, alvorlig og morsom. Må ses!

The IT Crowd

5 sesonger (2006-2013). IMDb-score: 8,5.

En av de morsomste seriene du kanskje ikke har sett får du fem sesonger med britisk humor av på Netflix.

Gotham

5 sesonger (2014-2019). IMDb-score: 7,9.

Denne serien om en ung Bruce Wayne er mer en krimserie enn en superheltserie, men det betyr ikke at den ikke er bra. Du finner fire sesonger på Netflix.

Luther

5 sesonger (2010-2019). IMDb-score: 8,5.

Skulle det være slik at noen tvang oss til å si hvilken krimserie som er den beste noensinne så ville vi sagt britiske Luther. Fire sesonger på Netflix.

The Inbetweeners

3 sesonger (2008-2010). IMDb-score: 8,3.

Herlig politisk ukorrekt britisk humor om en gjeng tenåringsgutter som så absolutt ikke er voksne.

Kakegurui - Compulsive Gambler

2 sesonger (2017-2019). IMDb-score: 7,1.

Denne japanske serien er basert på mangaen med samme navn. En herlig annerledes opplevelse for de fleste av oss.

Skins

7 sesonger (2007-2013). IMDb-score: 8,2.

Alle de syv sesongene av denne britiske serien ligger på Netflix. Muligens den ærligste tenåringsserien som noen gang er laget. Har du tenåringer selv bør du nok unngå å se den, men for alle andre er dette drama, humor og faktisk noe action.

You're the Worst

5 sesonger (2014-2019). IMDb-score: 8,1.

I jungelen av komedier som er laget så alle skal like dem er dette et unntak. En voksenkomedie om et par som har et veldig annerledes forhold. Et ganske annerledes seriekjennskap på Netflix.

Z Nation

5 sesonger (2014-2018). IMDb-score: 6,7.

Snakker man om zombieserier er det ofte en annen det snakkes om, men denne serien er på mange måter en verdig konkurrent. Den har i hvert fall betraktelig mer humor. Fire av de fem sesongene som finnes ligger på Netflix.

Ash vs Evil Dead

3 sesonger (2015-2018). IMDb-score: 8,5.

Evil Dead-filmene har gjenoppstått fra de døde, og går nå omkring oss som en serie istedenfor filmer. Enkel humor med mye gørr. Netflix har tre sesonger med Ash og Bruce Campbell.

Misfits

5 sesonger (2009-2013). IMDb-score: 8,2.

Denne britiske TV-serien omhandler noen ungdommer som får overnaturlige krefter etter at en meteor slår ned. Action, humor og spenning i ett, og veldig britisk. Fem sesonger finner du av serien på Netflix.

American Crime Story

4 sesonger (2014-2019). IMDb-score: 8,5.

Dette er to sesonger hvor hver av disse er avsluttende. Den første sesongen handler om O.J. Simpson, og rettssaken mot ham. Den andre handler om drapet på Giovanni Versace. To veldig gode sesonger, og true crime på sitt beste.

