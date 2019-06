171 kvinner måtte føde under transport

351 kvinner nådde ikke fram til klinikken før fødsel.

Totalt 351 fødende kvinner nådde ikke fram til klinikken i 2018, og av dem fødte 171 under transport, viser nye tall.

I tillegg fødte 153 hjemme og 27 på annet sted, viser ny statistikk fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

I 2018 ble det i alt født 55.908 barn i Norge, av dem var 0,6 prosent ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon.

– Andelen ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon har vært stabil siden 1999. Andelen på landsbasis har hele tiden vært 0,6–0,7 prosent av de fødte, sier overlege Kristine Stangenes i Medisinsk fødselsregister i Folkehelseregisteret. (©NTB)

- Økt risiko ved slike fødsler

Folkehelseinstituttet skriver at forskning viser at de fleste kvinnene opplever slike fødsler som skremmende og dramatiske.

– Forskning viser også at det er økt risiko ved disse fødslene. Det er derfor et mål at flest mulig fødsler foregår på en institusjon, sier overlege Kristine Stangenes i Medisinsk fødselsregister i Folkehelseregisteret.

Hun sier det er er økte risiko ved ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon.

– Forskning viser at det er økt risiko for at barnet dør under eller like etter fødsel ved disse fødslene, sier Stangenes.

Hver tredje kvinne er overvektig før svangerskapet

Tall publisert onsdag viser også at mer enn hver tredje kvinne hadde overvekt eller fedme da svangerskapet begynte, mens hver sjuende hadde fedme. Andelene varierer mellom fylkene, viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister.

Tal fra fødselsregisteret viser også at gravide som røyker daglig i begynnelsen av svangerskapet er redusert fra 23 til 3 prosent i løpet av 20 år.