20 år gamle bilder av penis i vagina er en netthit: Leserne fråtser i absurde, gratis sex-bilder

Folk får ikke nok av røntgenbildene fra et 20 år gammelt forskningsprosjekt.

Det første røntgen-bildet som er tatt i forskningsøyemed av par som har sex, er blitt en internetthit og suksesshistorie for forskningsnettstedet British Medical Journal.

Det var nemlig BMJ som i sin tid publiserte studien som en rekke nederlandske forskere fullførte i 1999.

Studiet ble utført ved å ta røntgenfoto av heterofile par som har sex i misjonærstillingen, og det ble gjort 13 eksperimenter av åtte par og tre single kvinner. Artikkelen er blitt den mest nedlastede BMJ noensinne har hatt.

Akkurat den responsen har forbløffet BMJ og forskerne mye mer enn resultatet av selve studiet.

Fant ut at penis så ut som en boomerang

For resultatene var nemlig ikke spesielt oppsiktsvekkende. De nederlandske forskerne fant ut at mannens penis var formet som en boomerang i misjonærstillingen, hvorpå man før hadde trodd penis var rett eller i en s-form.

Tegning av røntgenbildene viser funnene forskerne gjorde - funn som ikke blir ansett som spesielt oppsiktsvekkende. Foto: British Medical Journal

I tillegg fant man ut at det ikke var sånn at livmoren krymper seg når kvinnen har sex.

– Dette var neppe noen månelanding, så hvorfor har helt vanlige lesere flokket til i så store mengder? spør Tony Delamothe i British Medical Journal.

Tror gratis bilder av sex gledet folk

De har likevel en teori om hvorfor det ble sånn og mener at det kan skyldes et ønske om gratis bilder av sex, selv om kvaliteten på bildene er som de er.

– Det er muligens forhåpningen om å se samleie på dataskjermen gratis det som trakk folk, selv om alt forskningsoppgaven kunne tilby var en serie av sort-hvitt stillbilder, skriver Delamothe i sin artikkel.

Røntgenbildet viser et heterofilt par som har sex. Totalt deltok åtte par og tre single kvinner i studien. Foto: British Medical Journal

– Hvis det er forklaringen, er det vanskelig å tenke seg tilbake til en så uskyldig tid, gitt nåtidens eksplisitte tilbud på internett, fortsetter han.

Til dags dato er forskningsmaterialet populært, bare i oktober hadde nettstedet 50 personer som lastet ned artikkelen, ifølge Daily Mail.

Tilbake i 1999 var dette altså første gang man tok røntgenfoto av par som har sex, hele 20 år etter røntgen ble vanlig å bruke.

Parene slet med å ha sex

Det viste seg å ikke være helt problemfritt å gjennomføre.

Ifølge nettstedet var flere av de sykehusansatte som skulle bidra til å gjennomføre studien skeptisk til arbeidet de skulle utføre.

Parene som skulle ha sex mens de ble røntgenfotografert hadde også problemer med å få til å ha sex. Akkurat hvilke problemer de hadde, kommer ikke frem.

Medforfatter og forsker Ida Sabelis deltok selv i studiet. Til BMJ har hun fortalt at både venner, familie og kollegaer fortsatt smiler og ler over at hun faktisk deltok i studiet. Dette synes hun er irriterende, og spesielt merkelig synes hun det er at dette skjer på universitetet hvor hun jobber med høyt utdannede kollegaer i en av de mest progressive byene i verden, skriver BMJ.