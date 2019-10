20 år lang studie viser hvor viktig sex er for parforholdet: Én periode er spesielt avgjørende

Mange etablerte ektepar er fornøyde med forholdet tross et stadig dårligere sexliv. Suksessfaktoren ligger imidlertid mange år tilbake i parforholdet.

Hvor viktig er sexlivet i et parforhold? Stiller det på linje med tillit, vennskap og felles verdier? Eller havner det litt bak, ansett som noe som «dør litt etterhvert»?

Svaret er at det kommer an på. Det kommer an på hvor viktig sex er for deg.

Mens noen vil ha problemer med å gå i lange perioder med lite sex, kan andre klare seg uten sex i mange uker uten at det plager dem nevneverdig.

Til tross for at de individuelle forskjellene er såpass store, er seksualitet og seksuelle behov noe vi snakker lite om når vi treffer en ny partner. Samlivsterapeutene advarer mot det:

- Sexlyst er en relativt stabil egenskap. Hvis man innleder et forhold til som åpenbart har mye høyere sexlyst enn deg, så vil det by på problemer, advarer psykolog Frode Thuen, som er professor på Høgskolen på Vestlandet.

Sexlivet går i én retning

Akkurat dette med å «innlede et forhold», er egentlig nøkkelord i akkurat denne tematikken.

Det viser seg nemlig at det sexlivet man har i begynnelsen av forholdet, kan være en god pekepinn for hvordan man får det senere - både på soverommet, men også i forholdet generelt.

Christopher Quinn-Nilas fra Universitety of Guelph i Canada har studert data fra over 700 heterofile par i stabile ekteskap, som over en periode på 20 år har svart på spørsmål om sexlivet og parforholdet generelt.

Er det slik at dårlig sexliv = dårlig forhold? Eller kan man være misfornøyd i senga, men likevel fornøyd med forholdet?

Fakta Fakta om studien ↓ - Over 700 par har deltatt i studien, som har gått fra 1995 til 2014. - Gjennomsnittsalderen ved oppstart av studien, var 45 år. - Alle parene har svart på tre spørreskjema: Det første i 1995-1996, det andre i 2004-2006 og det tredje i 2013-2014. - I spørreskjemaet ble folk spurt om tilfredshet i ekteskapet med følgende spørsmål: "På en skala fra 1 til 10, hvor 0 er «verste mulige ekteskap eller nært forhold», hvordan vil du rangere ditt ekteskap eller nære forhold i dag»? De ble spurt om seksuell tilfredshet med dette spørsmålet: «På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er «verst mulige situasjon» og 10 er «best mulige situasjon», hvordan rangerer du ditt sexliv i disse dager?» - Tallene ble analysert med en rekke statistiske hensyn.

Quinn-Nilas har presentert funnene i en graf, omtalt av Psychology Today.

Ved første øyekast, ser grafen noe deprimerende ut:

GRAFEN viser hvordan tilfredshet i sexlivet og tilfredshet i parforholdet utvikler seg over tid. Foto: Christopher Quinn-Nilas, 2019

Grafen for «tilfredshet med sexlivet» går nemlig bare én vei med årene, nemlig nedover. Men om man velger å se litt lyst på det, går grafen for «tilfredshet med paforholdet» litt oppover.

Problemer hvis man er veldig ulike

Hvordan henger det sammen? Burde ikke de to grafene pekt i samme retning?

- Livet går i perioder, og etter hvert som man blir eldre opplever mange at sex blir mindre viktig enn det kanskje var i begynnelsen, da man var forelsket og skulle utforske fordi alt var så spennende. Etter hvert tar hverdagen litt over for mange, kanskje får man barn og jobben krever sitt, og da blir sexlivet mindre prioritert, sier psykoterapeut Anders Røyneberg, spesialist i sexologisk rådgivning ved Institutt for klinisk sexologi og terapi.

- Betyr det at sex rett og slett ikke er så viktig for mange par?

- Det varierer veldig fra person til person hvor viktig sex er. Men er man veldig ulike her, får man problemer, der er jeg helt enig med Frode Thuen, sier Røyneberg, og fortsetter:

- Lystproblematikk er det vanligste seksuelle problemet, altså at en har mer lyst på sex enn den andre. Blir man avvist av kjæresten sin over lang tid, blir det sårt og vanskelig å leve med. Samtidig vil den som opplever minst lyst ofte føle seg presset, og det er også vanskelig.

PSYKOTERAPEUT: Anders Røyneberg, spesialist i sexologisk rådgivning ved Institutt for klinisk sexologi og terapi, sier at lystproblematikk er det vanligste seksuelle problemet par har. Foto: Camilla Pihl

De alvorlige problemene oppstår først når ulikhetene er veldig store. I verste fall, kan det resultere i at man søker sex og nærhet utenfor ekteskapet.

En av de største risikofaktorene for utroskap er nemlig såkalt «høy seksuell lidenskap», at du lar deg styre veldig av seksualiteten din og har høy sexlyst. I kombinasjon med et lite tilfredsstillende sexliv, sier det seg selv at trofastheten lever farlig.

Viktig med en god start

Det kanskje mest interessante funnet i studien, er følgende:

Har man et godt sexliv i starten av forholdet, kan det beskytte parforholdet i mange år fremover i tid.

De med høy score på «tilfredshet i sexlivet» fra starten av, var nemlig lykkeligere i forholdet enn de med lav score - også i mange år frem i tid, til tross for at sexlivet etter hvert ble dårligere.

De med lav tilfredshet i sexlivet fra starten av, var derimot i større fare for å bli ulykkelige i parforholdet etter hvert som årene gikk.

Quinn-Nilas tror det handler om at et godt sexliv fra dag én skaper et godt utgangspunkt for nærhet, kjærlighet og tilknytning - noe som beskytter parforholdet over tid.

Sexolog Røyneberg er ikke overrasket:

- Som med alt annet her i livet, er det en fordel med en god start. Har man mye konflikter tidlig i parforholdet, har man dårligere odds for å lykkes.

Lidenskapen som dør



Når det er sagt så må alle, selv de som har et fantastisk sexliv fra starten av, jobbe for å ivareta det. Det var nemlig ingen automatikk i at sexlivet fortsatte å være like tilfredsstillende 10-15 år inn i forholdet.

Det er enkelt å skjønne hvorfor. For det er vanskelig å skulle synes det er like spennende å skulle ligge sammen på syvende året, sammenlignet med hvordan det var de første månedene.

Den verdenskjente parterapeuten Esther Perel har snakket med hundrevis av par om lidenskap, sex og spenning. Hun konkluderer med følgende:

Begjær og kjærlighet er motsetninger, og det er derfor svært vanskelig å bevare lidenskap i lange parforhold.

Så da må vi kanskje velge, da. Lidenskap eller trygghet? Flyktige forhold eller langvarige parforhold?

- Jeg er enig med Perel i at det er vanskelig å skulle kombinere trygghet og lidenskap, selv om det ikke er umulig. Men man kommer mye lenger om man snakker om det, og her er det mange par som sliter, sier Røyneberg.

Skal du ha et tilfredsstillende sexliv gjennom et langt ekteskap, er det avgjørende at du forteller partneren din hva du vil, ønsker deg og forventer.

- Det mange par gjør feil, er å tenke at man skal gjøre og tenke det samme. Nøkkelen til en god par-relasjon ligger i å forstå hverandres ulikheter og lære seg å leve med det. Det skal mye til å finne en kjæreste som har nøyaktig de samme behovene og ønskene som deg - også når det kommer til sex - så man må heller forsøke å forstå hverandre og møtes på midten.

For selv om studien viser at mange kan være lykkelige i forhold med et avtakende sexliv, så er det fortsatt ingen tvil om følgende:

Dess mer fornøyd man er med sexlivet sitt, dess bedre har man det i forholdet generelt.

Og selv om det er vanskelig å bevare lidenskapen i lange forhold, så er det ikke umulig.

Samlivsterapeut Frode Thuen har tidligere gitt følgende råd til par som sliter med sexlivet:

- Først og fremst må man ta ansvar for egen seksualitet, og vite hva man selv kan gjøre for å komme over terskelen og få lyst på sex. I tillegg bør man jobbe med samspillet. Det å være til stede, være oppmerksom og engasjert kan være en del av vorspielet. Hva er det som gjør at den andre ikke har lyst? Kan man gjøre noe for å bidra til en stemning som skaper lyst?

Sexolog Bianca Schmidt oppfordret til å se seg tilbake og lære av fortiden:

- Hvis sexlysten dabber av i takt med forelskelsen, bør man spørre seg selv: Hva gjorde vi for hverandre i begynnelsen? Kanskje bør man gå tilbake til å gjøre de samme handlingene?

