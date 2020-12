20 fine ting som har skjedd i 2020

Det er i motbakke det går oppover, sier folk, og kanskje har de helt rett.

Det er et velkjent triks fra selvhjelpsbøkene, dette, å lage lister med positive ting når alt annet er litt mørkt.

«10 ting jeg er takknemlig for»-lister skrives derfor av lykkejegere landet rundt, henges på speil og kjøleskap og det som er, med mål om at man faktisk skal bli litt lykkeligere.

Hvorvidt det fungerer, vites ikke. Men det gjør uansett ikke ting verre.

2020 har vært et mørkt år for mange. Litt skummelt, litt rart, litt ensomt, litt kjedelig og litt meningsløst. Og da vi ikke trodde det kunne bli stort verre, ble lokalsamfunnet i Ask i Gjerdrum fire mil nordøst for Oslo rammet av et voldsomt skred.

Men det har faktisk skjedd en del positive ting også, så her kommer årets «takknemlighetsliste» fra Nettavisen:

1. Noen lagde en vaksine til oss

Mens vi vanlig dødelige bakte, så på Netflix og brukte fylte vannflasker til innetrening, gikk andre i gang med å finne en vaksine mot covid-19 - og lyktes!

2. Færre smitter hverandre med andre sykdommer

En naturlig, men likevel, gledelig konsekvens av smitteverntiltakene: At FHI hver måned rapporterer om nedgang i andre smittsomme sykdommer enn covid-19.

3. Unikt pungdyr lever likevel

«20 gram med håp funnet i Australia» skrev NRK da australske forskere kunne melde om funn av knøttpungsovere på Kengeruøya i Australia, en art de trodde var helt utryddet.

4. Høyesterett tok en kjempegod avgjørelse

USAs høyesterett bestemte i juni at ingen lenger kan få sparken for å være homofil eller transseksuell.

5. Vi fikk mer lyst til å gå på jobb

«Du vet ikke hva du har før du mister det,» sier man. Dette gjelder tydeligvis også for arbeidsplassene våre, for sjelden har man lengtet mer tilbake til jobben som når man satt på hundreogførtiende dag på hjemmekontor.

60 prosent sliter med å skille jobb og fritid fra hjemmekontoret, og hver tredje har fysiske plager, viser en undersøkelse omtalt i Dagens Næringsliv.

6. Norske ektepar har holdt sammen

... så langt, i alle fall. 5715 par har tatt ut separasjon i perioden mars til oktober 2020, noe som er 253 færre enn samme periode i 2019.

Hvorvidt de fortsatt holder sammen når landets økonomi får restituert seg og folk får både jobber og frihet tilbake, gjenstår å se.

Les mer Samlivsterapeutene spådde skilsmisseboom etter korona. Kanskje tok de helt feil

7. ... og færre er utro

Ingen julebord, jobbreiser eller fester hvor alkohol florerer, fører til mindre utroskap, tror ekspertene.

- Folk sitter hjemme og jobber, før de tilbringer mye av kvelden hjemme også. De fleste arenaer eller situasjoner hvor man møtes, flørter og kanskje utvikler litt følelser, er stengt ned, sier psykolog Frode Thuen til Nettavisen.

Gleden er imidlertid kortvarig, tror Thuen.

- Jeg tror ikke korona vil endre folks samlivs- eller seksualvaner, men akkurat nå er det dette som gjelder og da forholder vi oss til de begrensningene som er lagt, sier Thuen.

Les mer Privatdetektiv Knut Brende taper penger på grunn av korona: - Uten alkohol og reiser, er det vanskelig å være utro

8. Flere har begynt å bruke skog og mark

Her trenger man ikke statistikk, det er rett og slett bare å gå seg en tur i skogen og se. Sportsbutikkene gikk raskt tomme for utstyr og «alle» ble turmennesker, til glede for folkehelse, men til irritasjon for de som var vant til å ha skogen for seg selv.

Les mer Kjære ny-turfolk, dette er også Norges-ferie

9. En 103-åring overlevde korona

... og ba om en pils for å feire!

10. Helsepersonell har fått mer respekt

Sju av ti har fått økt respekt for helsevesenet under koronakrisen, skriver Sykepleien.

Respekt (eller applaus fra balkongene, for den saks skyld) gir imidlertid ikke høyere inntekt. Sykepleierne får høyere overtidsbetaling og minstelønnen ble hevet, men lønnsoppgjøret ga dem rundt en femtilapp mer i måneden.

11. Livemusikk har aldri skapt mer glede

Når konserter og festivaler ble forbudt, ble folk kreative. Folk hadde konsert ut vindu, på balkonger og i bakgårder - til enorm glede for heldige publikummere.

I tillegg ble virtuelle konsertsted opprettet.

12. Savnet kvinne ble funnet levende til sjøs

Colombianske Angelica Gaitan (46) ble funnet til sjøs av to fiskere, etter å ha rømt fra sin voldelige ektemann.

13. Første mann med Downs syndrom fullførte Ironman

Amerikanske Chris Nikic skrev historie da han fullførte Ironman, som er 3800 meter svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping. Alt må fullføres innen 17 timer, og Nikic brukte 16 timer, 46 minutter og ni sekunder.

14. Afrika ble erklært poliofritt

Tirsdag 25. august ble Afrika erklært fritt for polioviruset.

– Dette er en viktig milepæl for Afrika. Nå kan fremtidige generasjoner av afrikanske barn leve fritt for vill polio, uttalte Matshidiso Moeti, WHOs regiondirektør for Afrika, til WHO.

15. Nordmenn piffet opp sexlivet sitt

Sexleketøy-salget har økt kraftig, og sexologene er begeistret, men oppfordrer samtidig til å ikke glemme at litt god, gammeldags misjonær kan være bra nok.

Les mer «Womanizer» gir damer orgasme på rekordfart, men sexolog advarer mot hyppig bruk

16. Elon Musk lykkes med SpaceX

SpaceX lykkes med å sende det fremtidige romskipet Starship på en testflyging som endte i en eksplosiv ildkule.

Målet er at Starship skal brukes til alt fra utplassering av satellitter, til å frakte mennesker og last til månen og Mars.

17. (Mange) eldre mennesker lærte seg å bruke FaceTime

...uten at samtalepartner på andre siden av røret bare ser et øye eller et kinn.

18. Kamala Harris ble valgt som den første kvinnelige, fargede visepresidenten i USA

Magasinet Time kåret Harris og Joe Biden til Årets person, fordi de viser at «empatiens kraft er større enn raseriet som deler oss».

19. Vi har (forhåpentligvis) blitt flinkere på smittevern

Kanskje vil det bli mindre forkjølelses- og influensasmitte i årene som kommer nå som vi har lært oss hva det vil si å holde avstand og vaske hendene ordentlig? Og kanskje vi én gang for alle kan slutte å tenke at du får heltestatus av å komme syk på jobb?

20. Vi husket på hva som virkelig betyr noe

Covid-19 har betydd ulike ting for ulike folk, men én ting har det gitt oss alle: En ufrivillig påminnelse om hva som virkelig betyr noe.

LES OGSÅ: Min generasjon har følt oss udødelige - nå får vi oss en lærepenge

All forskning viser at sosiale relasjoner, og her er det kvalitet foran kvantitet, er det som gjør oss lykkelige. Ikke penger, reiser, fine klær eller lederstillinger, men folka du har rundt deg.

Les mer Seks single om koronakrisen: - Hvis jorda går under, så har du jo lyst til å dele det med noen

Reklame Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar