4-åring kalte seg stygg i video som har gått verden rundt - det får Michelle Obama til å reagere

Amerikas tidligere førstedame kom med viktige beskjed til den fire år gamle jenta.

Det hele startet da frisøren Shabria hadde en Instagram-live sending på sin kanal, som hun senere la ut som en video. Siden har responsen vært formidabel.

I videoen får man se fire år gamle Ariyonna som sitter i frisørstolen og ser på seg selv i kameraet.

– Jeg er så stygg, sier fire-åringen.

Det sjokkerer frisøren, som umiddelbart svarer jenta.

– Ikke si det... Ikke si det! Du er så pen. Hører du hva jeg sier? Du har flotte smilehull, sier hun til fire-åringen som bryter ut i gråt, mens frisøren trøster henne.

– Du er så pen. Du har denne flotte sjokolade-huden. Du er flott, å være mørkhudet er flott og ikke la noen andre si noe annet til deg. Du skal vokse opp og bli alt du vil bli. Du kan bli den beste neglpleieren, kosmetologen, advokaten eller læreren.

Har skapt masse reaksjoner

I teksten til videoen skriver frisøren at; «Mens jeg ordnet håret hennes hadde hun all energi i verden og så, ut av det blå ser hun på seg selv og blir så demotivert».

Hun forteller videre at 4-åringen kommer fra et godt hjem og har en god mor, men at hun tror jenta må ha plukket opp dette når hun har vært på skolen.

«De skjønner ikke definisjonen av det de hører, men de forstår følelsen», skriver hun videre.

Etter at videoen ble lagt ut for en uke siden, har den blitt en viralhit og frisøren Shabria har måtte reise fra tv-program til radioprogram og fortelle om det som hendte.

Videoen har skapt en rekke reaksjoner og hyllester av den lille 4-åringen. Blant annet har det dukket opp en rekke kunstverk under hashtaggen «ArtWorkForAriyonna».

Michelle Obamas sterke ord til 4-åringen

Nå har også selveste Michelle Obama delt den hjerteskjærende videoen med sine 37 millioner følgere. Hun reagerer sterkt på at den lille jenta føler seg stygg.

– Ariyonna, du er nydelig, starter Michelle innlegget.

– I en verden som noen ganger prøver å si noe annet, vil jeg si til deg, og enhver annen flott, intelligent og modig, mørk jente, akkurat hvor dyrebar du er, skriver Obama.

Michelle Obama har siden sin tid som amerikas førstedame vært svært engasjert i barn og unge.

Gjennom «The Obama Foundation» engasjerer hun seg i «The Girls Opportunity Challange» som fokuserer på å styrke unge jenter verden over i møte med utdanning, for å sørge for at de når sitt fulle og hele potensial.

Hun er også blant initiativtagerne til «Let's Move», som har som formål å forebygge overvekt hos barn.