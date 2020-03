40, teit og ferdig

Hvorfor skal to journalister, som på ingen som helst måte kan beskrives som overvektige, legge ut vekt, kroppsmål og fettprosent i sin kamp mot alder og kroppslig endring, spør Linn Winsnes Rosenborg.

Dette innlegget ble først publisert hos Kommentarfeltet. Nettavisen har tillatelse til å gjenbruke det.

I Romerikes Blad har vi de seneste ukene kunne følge journalistene Britt Hoffshagen og Elisabeth Johnsens vei mot et sunnere liv. Så langt høres prosjektet svært lite problematisk ut, men det stopper også der.

De har valgt å kalle prosjektet #40feitogferdig. Vinklingen er at de to kjenner på aldersaangsten, mammakroppen og ønsket om å bli bedre trent.

Les også: Birgit Skarstein med oppgjør mot kroppspresset: - Vi må snu fokus

Langt fra selvironi og sunn fornuft

I artikkelserien får vi følge de to gjennom 12 uker, der målet er «å komme i bedre form».

Totalt blottet for både kritisk sans, samfunnsansvar og selvinnsikt legger journalistene ut vekt, kroppsmål, fettprosent, menyer med porsjons-størrelser, mål for vektnedgang med mer. Kort fortalt en slankemeny.

Legg til at ingen av de to noensinne ville kunne blitt beskrevet som overvektige. Ikke en smule engang.

Er det ikke allmenn kjent at saker og fokus som dette trigger spiseforstyrrelser? Jeg tar meg i å undre om noen i RB-redaksjonen i det hele tatt har hørt om Sunn fornuft-plakaten?

Les også: Nina Agdal langet ut etter kroppshets – vil være en inspirasjon for unge kvinner

Sunn fornuft-plakaten fungerer som en veiledning for publisister og bloggere om å være en positiv innflytelse når det gjelder kropp og helse for syke og friske unger kvinner som ser opp til de. Sunn Fornuft-plakaten er et samarbeid mellom Kvinneguiden.no, Adlink/Aller, Bonnier, United Influencers og psykiater Finn Skårderud.

Sunn fornuft-plakaten sier blant annet følgende:

Unngå å skrive hvor mye du veier, BMI, kaloriinntak, midjemål, armmål og liknende tall. Husk at du har unge lesere som sammenlikner seg med deg.

Del gjerne mat og treningsinspirasjon, men vær flink til å understreke hvem det er ment for, at ikke alle løper like fort, veier like mye eller i det hele tatt trenger å endre noe. Husk at du ikke har noe kontroll på hvem som leser det du poster på nett. Selv om du har en kjernegruppe faste lesere som kommenterer har du også lesere som er yngre og eldre, friskere og sykere.

Fokuser heller på treningsgleden fremfor hvor langt du selv løper og hvor mange repetisjoner du tar. Husk at du ikke trenger å skrive om hver eneste gang du selv trener for å dele treningsinspirasjon. Poster du et treningsopplegg, så presiser hvem det er laget for, og hvem det ikke er laget for.

Når du skriver om mat, ta gjerne bilde av matlagingen, bordet eller hele retten, men vær bevisst om du poster bilder som viser størrelsen på din egen porsjon. Vis særlig omtanke om din egen porsjon er liten. Presiser gjerne at du for eksempel forsynte deg flere ganger.

Tar ikke kritikken på alvor

Hoffshagen og Johnsens har mottatt kritikk i sosiale medier for vinklingen på prosjektet, men forsvarer denne i både podcast og artikler (bak betalingsmur).

Les også: Nike lanserer «plus size»-mannekenger - hylles på sosiale medier

Uavhengig av hva de to sier for å begrunne bruken av «feit» i den aktuelle hashtaggen, endrer ikke det på det faktum at de i offentlige medier velger å beskrive sine helt normale kropper som overvektige, og at de deler nøyaktige slanke-oppskrifter uten at de på noen som helst måte kan kontrollere hvem som sitter på mottakersiden.

Forklaringene kan i beste fall beskrives som naive, og i mer direkte ordlag som klassisk ansvarsfraskrivelse.

Spiseforstyrrelser er en alvorlig og dødelig sykdom som denne uetiske «journalistikken» i ytterste konsekvens kan trigge. Samtidig kan den bidra til andre konsekvenser som økt kroppspress og dårlig selvfølelse.

Det holder ikke å si i en podcast at de sammenligner seg med Shape-Up. De har, som del av en redaksjon, et samfunnsansvar som de overhodet ikke ivaretar. Det er også tydelig at de ikke kritikken på alvor.

Jeg vil oppfordre både journalistene og sjefredaktøren til å Google Sunn fornuft-plakaten, og rette seg etter denne fremover. Det er ikke annet enn flaut at både nettavis og sosiale medier for en av Norges største lokalaviser legger ut vekt, måltids-bilder med porsjon-størrelser, treningsprogram med antall repetisjoner og oversikt over fettprosent på helt normale kropper.

Det er vanskelig å se hvilke positive følger dette prosjektet kan ha, annet enn at journalistene får sponset trenings- og kostholdsprogram i arbeidstiden.

Her bør noen våkne opp og vise seg sitt redaktøransvar verdig.