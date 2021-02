47 – Harlem Alexander om å være sjenert i et svært offentlig forhold, Victorias Secret-karrieren og den «nye» samboertilværelsen etter det hektiske TV-året

Harlem Alexander gjester Nettavisen-podkasten «Schendis».

Harlem Alexander (33) ble kastet inn i kjendistilværelsen etter at han forelsket seg i en av Norges fremste stylister, nemlig Jan Thomas (54), på TV-skjermen i beste sendetid.

Denne uken gjester Harlem Nettavisen podkasten «Schendis» der han forteller at han i utgangspunktet takket nei til å være med i datingserien til Jan Thomas, og at han faktisk ble overtalt til å være med. I dag her han naturlig nok glad for det og forteller om hvordan det går med paret i dag – over ett år etter datingsirkuset.

Harlem forteller også om hvordan det er å være sjenert i et svært offentlig forhold, og røper flere detaljer om forholdet til de to TV-yndlingene. Ikke minst om hvordan det egentlig er å leve og jobbe sammen med kjærestens eksmann, og hvordan han forholder seg til det.

I «Schendis» åpner Harlem seg også opp om livet før kjendis-tilværelsen. Han forteller blant annet om en imponerende dansekarriere, Victoria’s Secret Fashion Show-jobbene han har gjort og hva som egentlig gjorde at han valgte den retningen i livet han har gjort.

Harlem Alexander snakker også selvsagt om familiens nye familiemedlem, hunden Tyr, som allerede har fått sin egen manager med flere modell- og reklameoppdrag. Harlem letter også på sløret om eventuelle fremtidsplaner den lille familien har snakket om.

