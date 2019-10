560.000 TV-kunder må nå ta et vanskelig valg - dette er hva vi fikk råd til

Telenor gjør store endringer, og tilbyr blant annet HBO. Da må du ta noen vanskelige valg.

I disse dager er Telenor i ferd med å oppgradere TV-tilbudet til rundt 560.000 TV-kunder. Alle tidligere Canal Digital Kabel-kunder får ny programvare på T-We-boksen i stua som er til dels radikalt annerledes enn det du har hatt tidligere.

Brukergrensesnittet på Telenors oppgraderte TV-boks.

Samtidig endres måten kanalpakkene bygges opp. Telenor følger i fotsporene til Altibox og Get, og gir nå kundene mye større mulighet til selv å bestemme hvilke tilbud som inkluderes i TV-abonnementet.

Antall faste kanaler reduseres fra 40 til 16, og i stedet får du 100 «poeng» å shoppe ekstra kanaler for.

For disse poengene kan du velge forskjellige kanaler og kanalpakker - samt en rekke on-demand-innhold.

Helt nytt er at du nå også kan velge påkostet premiuminnhold som HBO Nordic og Viasat Film med Viaplay.

Dette er standardkanalene

Telenor har på forhånd valgt ut innhold for 100 poeng, i tillegg til de 16 standardkanalene. Forhåndsvalgene er like med de tidligere standardkanalene, pluss en håndfull populære ekstravalg.

Innholdet du ikke kan velge bort er:

NRK 1, 2 og 3/Super

TV 2

TV Norge

TV3

Fem

Max

Vox

TV 2 Nyhetskanalen, Zerbra, Livsstil, Humor og Sport 2

TV4

Lokale kanaler

En stor bukett av ekstrakanaler

Ønsker du å gjøre endringer på pakken, har du en stor bukett å velge mellom. Telenor gir deg totalt 86 forskjellige alternativer, som består av enten enkeltkanaler eller mindre kanalpakker. Velger du BBC, får du for eksempel både Brit og Earth.

De forskjellige kanalene koster alt fra 1 til 70 poeng per stykk, avhengig av verdien/kostnaden til kanalen. Under ser du hele utvalget:

Det første valget du får rett i fleisen første gang du logger inn, er muligheten for å velge HBO Nordic. Dette er det nest dyreste valget du har, og koster 60 poeng. I det du velger kanalen, må du velge om du enten skal fjerne andre kanaler tilsvarende 60 poeng, eller om du skal kjøpe til ekstra poengpakker.

Én pakke består av 20 poeng, og koster 29 kroner per måned. HBO koster dermed 87 kroner i måneden hvis du skal ha den som et rent tillegg. Da får du ikke egen HBO-brukerkonto, kun tilgang gjennom boksen eller T-We-appen på mobil.

Telenor opplyser til Nettavisen at du kan bytte kanaler så ofte du vil, og at ekstra poengpakker faktureres per dag - selv om det oppgis en månedspris. Det betyr at du kan velge å ha ekstra premiuminnhold i én kveld, og dermed bare betale for denne ene dagen. Det er derimot en forsinkelse på opp til to timer fra du endrer valgene, og til de er tilgjengelig på boksen - så helt fritt blir det ikke.

Dette er innholdet vi fikk råd til

Med barn i huset, og et ønske om å også få tilgang til HBO, ble listen under hva undertegnede «fikk råd til» uten å gå over på ekstrapakker.

Da er sportskanaler nærmest helt fraværende, noe som rundt halve befolkningen neppe kunne leve med.

Utrullingen av kanalvelgeren og nytt brukergrensesnsitt skjer puljevis, der noen allerede har fått oppgraderingen - mens andre må vente litt til. Vi kommer tilbake med en test av Telenors nye brukeropplevelse og den oppgraderte T-We Boks II litt senere.