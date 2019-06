68 serier du bør se i sommer

Vi gir deg guiden til de beste seriene på strømmetjenestene.

Serieguiden er en ukentlig podcast om serier, og hver eneste uke får vi som lager den tilgang til nye og spennende serier som kommer på strømmetjenestene.

Dessverre er det ofte slik at vi ikke får plass til absolutt alle seriene i alle programmene, og i og med at vi beveger oss inn i ferietid er det også vanskelig å spille inn nok episoder med mange nok anbefalinger.

For å bøte på dette får du denne guiden. En guide til de beste seriene på TV 2 Sumo, Amazon Prime, Netflix, NRK, Viaplay og Dplay.

Jett er en stilfull og voldelig serie

Dette er seriene du bør se på HBO Nordic

Det er noen virkelig godbiter som venter på deg på strømmetjenesten som var mest kjent som hjemmet til Game of Thrones. Den serien er over, men den nye krimserien City on a Hill har akkurat begynt. En strålende Kevin Bacon leder an i denne krimmen som både er gjenkjennelig og underfundig kreativ i måten den fremlegger historien på. Klart anbefalt.

Like klart anbefalt er Lukas Modyssons Gösta. Mannen som laget Fucking Åmål er virkelig tilbake, og er en av seriene vi skammer oss over at vi ikke har fått anmeldt skikkelig. Nå får du likevel en klar anbefaling om du har lyst på en knyttneve i vår politisk korrekte midje. Herlig svensk, og gjenkjennelig. Det er morsomt, dramatisk og historien om den alt for forståelsesfulle Gösta er stor underholdning.

Den ultravoldelige Jett er garantert ikke noe for alle, men historien om verdensklassetyven spilt av Carla Cugino fyrer på alle sylindre. Vi følger mestertyven som blir tvunget til å gjøre det hun er best til: Stjele. Stilsterkt og underholdende. For de voksne.

En annen serie vi ikke rakk å få med i podkasten er The Loudest Voice, hvor Russell Crowe spiller mannen som skapte Fox News. Emnet er spennende, men serien har et uløst potensial. Dog veldig interessant for alle som er interessert i amerikansk politikk og/eller journalistikk.

Har du ikke sett Chernobyl så må du det, og vil du bli sjokkert over dagens unge skrur du på Euphoria. Du bør også spa opp serien Deadwood for å avslutte med Deadwood: The Movie. Herlig westernunderholdning for de voksne.

Ellers er Krypton, serien om planeten hvor vi senere får Superman, inne i sin andre sesong. Det er ikke en klassiker-serie, men liker du superhelter er det fint nok. Serien tar seg litt opp i andre sesong. Noe bedre er Doom Patrol, som er ganske så annerledes enn du er vant til fra typen serie. Dette er antisuperhelter.

Handmaid's Tale er dystert og genialt, mens Big Little Lies holder ok med koken i sin andre sesong. Litt lengre ned i arkivet vil vi nok en gang dra fram komedien Silicon Valley, en serie som følger en gjeng med utviklere på jakten etter å bli det nye Google. Har du enda ikke sett Band of Brothers så bør dette være sommeren hvor du gjør det. The Bronze Garden er en god krim på spansk, mens retroserien Pose vil nok ha mange fans. Sesong to starter i 1990, og overgår på mange måter den første.

Som en siste seriemarathon-anbefaling slenger vi inn Entourage - enkel og fin underholdning om rike folk i Hollywood med mange gjestestjerner (som også ble til en film til slutt). Perfekt for enkle sommerdager. Serien som startet i 2004, og fikk 8 sesonger har drama, sex, komikk og mye glam. En perle for deg som ikke har sett den.

Amerian Gods gir deg både nye og gamle guder.

De beste seriene på Amazon Prime

Hvis du ikke har fått med deg kontroversen rundt Good Omens så er den enkel slik: En kristen gruppe i USA laget en underskriftskampanje for å få Netflix til å kansellere serien. Serien er bare en sesong, og går på Amazon Prime. Uansett: Serien omhandler en engel og en demon som prøver å forhindre armageddon. Den er basert på en bok av Terry Pratchett og Neil Gaiman, og er til tider hysterisk morsom.

En annen serie med guder og demoner er American Gods, som slet litt i sesong to etter en strålende førstesesong. Det blir dog bedre utover i sesongen, og er stor underholdning for alle som liker det litt overnaturlige. Serien er en kamp mellom gamle guder (Odin og hans like) og nye (TV, Internett). Det er absurd, voldelig og særdeles episk til tider.

En serie de aller fleste vil elske er Mirakuløse Mrs. Maisel, en morsom serie som følger en kvinne i 1958 som går fra å være husmor til standup-komiker. Veldig sjarmerende, en strålende hovedrolle og morsom. Det er to sesonger av den nå, og den tredje vil komme i løpet av året.

For deg som liker historie er The Man in the High Castle en anbefaling, men kun om du liker det litt fantasirike også. Dette er nemlig en verden hvor Tyskland og Japan vant andre verdenskrig. Serien er basert på noe Philip K. Dick (Blade Runner) har skrevet, så forvent det litt overnaturlige også.

Fleabag er en strålende britisk dramaserie med og av Phoebe Waller-Bridge, bitter og morsom. Den har utvilsomt kvinner som hovedmålgruppe, men menn som liker bitter britisk humor vil også elske den.

For deg som vil gå litt retro kan du kikke på seks sesonger av The Nanny, som opprinnelig kom i 1995. Et morsomt sommergjensyn. Du kan også kikke på ni sesonger av Seinfeld, eller seks sesonger med tenåringsserien Dawson's Creek.

Klassisk drama, action og spenning får du i de syv sesongene av The Shield på Amazon Prime.

Liker du action bør du oppsøke nye Jack Ryan, som nok litt for få nordmenn til nå har sett. Tom Clancy-serien sparer ikke på noe krutt.

Den svenske synden blottlegges i dokuserien Swedish Sin.

De beste seriene på Viaplay

Du kan kikke tilbake på Desperate Housewives i sommer. Hele 8 sesonger fra Wisteria Lane bør underholde de fleste.

Krimserien Chicago P.D. har kanskje ikke mange nok sett her til lands, men det er en god serie med mye spenning. Det er også en liten opptur at du kan se hele fem sesonger med den actionfylte serien.

Om du er en av de som enda ikke har sett spenningsserien 24 kan det gjøres slik: Skal du først begynne på en av sesongene bør du sette av mye tid. Det er nærmest umulig å ikke se en episode til av serien med Kiefer Sutherland i hovedrollen.

Science fiction-elskere må få med seg Counterpart, om en verden som har en parallell verden hvor alle mennesker finnes dobbelt. Meget god.

Dokumentarserien Swedish Sin handler om svensk pornobransje, men er også en true crime for deg som liker det. Den norske serien Wisting derimot er en krim på øverste hylle, og en klar anbefaling. Sven Nordin er god, og historien spennende. Du kan følge opp med svenske Skjult av snø, som også er en veldig god krim.

Skulle ikke det være nok kan du starte på de 14 sesongene av legeserien Grey's Anatomy. Det er nok vinter lenge før du er ferdig. Skulle du bli ferdig kan du se de 11 sesongene med komiserien Frasier, det er i hvert fall koselig og fin underholdning.

Peaky Blinders kan være den beste serien du ikke har sett Foto: Robert Viglasky (Caryn Mandabach Productions Ltd 2017)

De beste seriene på TV 2 Sumo

Eva Longoria fra Frustrerte Fruer har laget en sommersåpeopera, Grand Hotel, som er enkel og fin underholdning på hete kvelder.

Likevel er det helt naturlig å anbefale den serien som TV 2 selv kaller den beste TV-serien du ikke har sett: Peaky Blinders. Gangsterdramaet fra 1920-tallets Birmingham er strålende, spennende, actionfylt og dramatisk. Klar anbefaling om du fortsatt ikke har sett den.

Den norske serien om Ole Ivars, eller basert på tekstene eller hva det nå enn er: En får væra som en er, er helt fin og underholdende. Musikalkomedien er nok ikke helt noe for alle, men for mange nok.

Rask, spennende og tøff er Condor mens Modern Family er en sikker humorvinner som alltid.

Og, du, skulle du være en av de som ikke har sett svensk humor i Solsidan bør du starte nå.

Lykkeland er blitt omtalt som en av tidenes beste norske serier. Foto: FOTO: PETTER SKAFLE HENRIKSEN / MAIPO FILM/NRK

De beste seriene på NRK nett-tv

Vi starter med svensk humor i Bonusfamilien. Genialt og frustrerende samtidig, en klar anbefaling for alle som er i familie. Altså: Alle. Dette kan du se uansett hva slags forhold du har til familien din, eller andres.

The Bold Type er en super serie for den som vil ha innblikk i magasinverdenen, mens Rosens Navn-miniserien er god for alle som liker litt historisk tilbakeblikk. Boken nyter godt av litt lengre serieformat enn den klassiske filmen med Sean Connery (som for øvrig også var god).

Det er ofte vondt og vanskelig å se på The Split, men det er også drama på høyeste britiske nivå. En serie om skilsmisseadvokater kan kanskje høres noe sært ut, men det fungerer virkelig godt. Familie, drama og til tider sosial realisme av beste klasse.

Har du ikke sett franske Le Bureau og liker spenning, drama og spioner er det den første serien du ser i sommer. Så kan du følge opp med norske Lykkeland, kanskje den beste norske serien som er laget.

UTEN TRIKOT: Marvels Jessica Jones er ikke helt som andre superhelter. Foto: Netflix

De beste seriene på Netflix

Hvis du vil la hjernen få litt å jobbe med kan du se på Black Mirror, hvor du nå kan se den femte sesongen. Den viser litt om hvordan verden kanskje blir.

Mørkt blir det i hvert fall i sesong 2 av Dark, og her er det virkelig en høy list som legges i de første episodene. Klart anbefalt.

Avslutningen på Jessica Jones er også ganske bra, og kan anbefales. Det er i hvert fall utvilsomt den beste av Marvel-seriene som Netflix hadde (som alle nå er over siden Disney kommer med sin egen strømmetjeneste.)

Det er likevel ingen tvil om at vi gleder oss mest til sesong tre av Stranger Things den 4.juli. En bedre skrekk og retroserie skal du lete veldig lenge etter. Den syvende sesongen av Orange is the New Black kommer ikke før helt mot slutten av juli, men det blir spennende å se hvor serien kan gå nå mot slutten.

Skal du lete fram en perle du kanskje ikke har sett anbefaler vi de syv sesongene av Sons of Anarchy, eventuelt den sterke miniserien Godless.

De beste seriene på Dplay

Det er ingen tvil om at den komplette Big Bang Theory bør stå øverst på mange lister, men vil også slå et slags for realitydokumentaren om Pernilla Wahlgren: Wahlgrens verden.

Neste Sommer er morsom, og norsk - og noe for mange i familien. Det samme kan sies om alle Kongsvik-seriene. De varierer noe i kvalitet, men generelt er det veldig morsomt. Hvite gutter er en liten skjult perle som har fått ufortjent lite skryt.