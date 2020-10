Koronapandemien satte innspillingen i fare, men så kom løsningen.

Å lage reality-tv midt i en pandemi har sine utfordringer, og for «71 grader nord» ble løsningen et gammelt skip.

For mens deltakerne i utgangspunktet holder seg unna andre mennesker ved å bo i telt på vidder og fjelltopper, må også crewet ha et sted å bo underveis uten å risikere smitte.

Mens de tidligere har bodd på hotell og campingplasser langs ruta fra Lindesnes til Nordkapp, bodde crewet i år på veteranskipet MS Sunnhordland. Skipet ble brukt til hotell, lager, kantine og transport, og var dermed også smittefritt.

Les også: Disse kjendisene legger ut på tur i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis»

BODDE PÅ BÅT: Crewet bodde på MS Sunnhordland under hele innspillingen. Foto: Haakon Lundkvist

– Det så lenge ut som det ikke ville bli innspilling i det hele tatt, sier programleder Tom Stiansen (50) til Nettavisen.

– Vi måtte legge alt på is og nullstille oss. Men da vi kom på båtløsningen løsnet alt, legger han til.

Begge innspillingene, både vanlig og kjendis, ble spilt inn etter planen i år, og i disse dager går den 20. sesongen av «71 grader nord» på TVNorge. Kjendisversjonen kommer på skjermen på nyåret, og hvem som skal delta kan du lese her.

Feiret bursdag om bord

Det å samle crewet og alt utstyret på et og samme sted under hele innspillingen hadde flere fordeler.

Før innspilling var alle i karantene i to uker, og på den måten var de sikre på at det ikke var noen risiko for koronasmitte blant dem som var om bord. I tillegg fikk de pauser på veien.

HOLDER SAMMEN: For å unngå koronasmitte bodde crewet i år på et skip, og var aldri rundt andre mennesker. Foto: Privat

– Vanligvis kjører vi flere timer i bil etter opptak, så det var deilig å slippe det. Det farligste vi gjør på innspilling er jo all bilkjøringen. I stedet la vi oss i lugaren mens båten kjørte oss til neste destinasjon. I tillegg kom vi også til på steder vi aldri før har vært. Det åpnet for nye steder og naturopplevelser underveis, og takket være gode værforhold ble det jo «smooth sailing» nesten hele veien, sier Stiansen.

I tillegg fylte programlederen 50 år under innspillingen, og fikk dermed feiret med flere mennesker rundt seg.

– Det å feire 50 med nesten 50 andre var veldig hyggelig. Hjemme hadde det jo ellers blitt en veldig liten feiring. Men jeg savnet selvsagt å feire sammen med familien, sier han.

Les også: Nok et oppvaskmøte på «Farmen»: – Produksjonen er dritt lei

– De virkelige heltene

På TV er det deltakerne som er i fokus, men bak kameraet er det et stort team som står for at alt går riktig for seg.

Crewet er totalt på rundt 50 mennesker, inkludert kameracrew, kokker, produksjonsleder, produsentassistenter og en innholdsavdeling som er ansvarlige for at alt flyter fint.

Kameracrewet består av tre team som går i turnus, med to til tre dager på og tilsvarende antall dager av. Disse er med deltakerne på tur, og det stilles høye krav til god fysisk form.

SPEKTAKULÆRT: Kameracrewet følger deltakerne opp på høye topper, og sikrer tv-seerne de beste bildene. Foto: Haakon Lundkvist

TUNG JOBB: Ifølge Tom Stiansen er kameracrewet de virkelige heltene under innspilling. Foto: Haakon Lundkvist

– Kameracrewet er de som er de virkelige heltene. De bærer sekk, kamera, er både foran og bak, og må alltid ha overskudd for å motivere deltakerne når humøret synker på turen i tillegg til at de må holde humøret oppe selv. Dette er veldig erfarne folk som har holdt på lenge, forteller Stiansen.

– De får også en ekstra utfordring når man begynner å nærme seg finalen og det bare er sprekinger igjen. Jeg husker blant annet at Olaf Tufte, som var med i kjendisversjonen av «71 grader nord» i 2014, hadde et mål om å gå fra crewet. Det klarte han ikke, legger han til og ler.

Les også: Durek Verrett hyller kjæresten og Norge

Har med egen snekker

Ifølge Stiansen er det imidlertid trolig konkurransesnekkeren som jobber mest underveis på turen.

Under både den vanlige og kjendisversjonen av TVNorge-programmet er det nemlig med en egen snekker som snekrer sammen konkurransene underveis. Konkurransesnekkeren har med seg utstyr til å lage konkurransene underveis, og tar de fra hverandre igjen og lager nye hele veien til Nordkapp.

– Det er jo masse greier som skal settes i stand hele tiden, så han har nok å gjøre, sier Stiansen.

Programlederen forteller at det er snekkerens jobb, sammen med med produsenten, å blant annet planlegge utslagskonkurransene hver uke, og at han fort kan bruke veldig mye tid på å bygge noe som ikke skal brukes så lenge.

– Det kan jo skje at han bygger på et stort rigg i flere dager, også skal det bare brukes i tre minutter. Det er en stor jobb.

Holder seg i form underveis

Selv er ikke Stiansen med på etappene til deltakerne, men han er likevel opptatt av å benytte seg av naturen.

– Jeg blir stort sett utfordret en gang i året når jeg konkurrerer mot deltakerne. Så jeg må jo holde meg i form så jeg kan slå dem når de prøver seg mot meg, sier han.

TURGLAD: Programlederen er flink til å holde seg i form under innspillingsperioden, og går flere turer. Foto: Privat

Derfor er han flink til å ta seg noen lange turer underveis, og går gjerne opp en topp når anledningen byr seg.

– Jeg går litt turer, men sjelden de samme turene som deltakerne går. Men selvsagt, når vi er på de flotteste stedene Norge har å by på må man utnytte det, sier Stiansen.